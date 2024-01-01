İbrahim Tatlıses

-
Sevmek hayatın tadı sevmek
Tanrının adı demek
Sevmek kulun muradı demek
Sevmek, sevmek
***
Kalbimizde sevgiye
Aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa
Sevip sevilmeliyiz
Sevmek (sevmek)
Ah sevmek, sevmek, sevmek
***
Sevmek karanlığın sonudur
Neşe huzur doludur
Sevmek Tanrımızın yoludur
Sevmek, sevmek
***
Kalbimizde sevgiye
Aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa
Sevip sevilmeliyiz
Sevmek (sevmek)
Ah, ah sevmek, sevmek, sevmek
-
Döndüm daldan kopan kuru yaprağa
Leylim ley
Seher yeli dağıt beni kır beni
Leylim ley
Götür tozlarımı burdan uzağa
Leylim ley
Yarın çıplak ayağına sür beni
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
***
Ayın şavkı vurur sazım üstüne
Leylim ley
Söz söyleyen yoktur sözüm üstüne
Leylim ley
Gel ey hilal kaşlım dizim üstüne
Leylim ley
Ay bir yandan sen bir yandan sar beni
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
***
Yedi yıldır uğramadım yurduma
Leylim ley
Dert ortağı aramadım derdime
Leylim ley
Geleceksen bir gün düşüp ardıma
Leylim ley
Kula değil yüreğine sor beni
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
Leylim ley
***
Leylim ley
Leylim ley
-
Çekmediğim dertle çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
Çekmediğim dertle çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
***
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
***
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
***
Tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
Tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
***
Neler gördüm neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
Neler gördüm neler geldi başıma
Düşe kalka geldim ben bu yaşıma
***
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
Tutup da kaldırın Allah aşkına
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
***
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
O eski halimden eser yok şimdi
Istırap içinde yorgunum şimdi
***
Tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
Tutun kollarımdan düşerim şimdi
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
-
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Yıllardır bir özlemdi
Yanıp durdu bağrımda
Tam ümidi kesmişken
Onu gördüm karşımda
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Hayat denen bu yolda
Yürürken adım adım
Mutluluğu ararken
Birden ona rastladım
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
***
Mavi mavi masmavi
Gözleri boncuk mavi
Bir gördüm aşık oldum
Bu gelen kimin yari
-
Dokunmayın, dostlarım
Zaten bittim derdimden
Bütün dünyam yıkıldı
Bir sevgili yüzünden
***
Hiç aklıma gelmeyen
Eyvah, başıma geldi
Terk edildim dostlarım
Canımdan çok severken
***
Gel de yaşa dünyada
Böyle insanlar varken
Tertemiz sevgimizi
Çalıp satanlar varken
***
Gel de yaşa, gel de yaşa
Gel de yaşa dünyada
Gel de yaşa, gel de yaşa
Gel de yaşa dünyada
***
Ağlamayın, gözlerim
Bilseydim sever miydim?
Bir vefasız uğruna
Her gece içer miydim?
***
Daha gençlik çağımda
Muradıma ermeden
Bile bile kendimi
Böyle mahveder miydim?
***
Gel de yaşa dünyada
Böyle insanlar varken
Tertemiz sevgimizi
Çalıp satanlar varken
Gel de yaşa, gel de yaşa
Gel de yaşa dünyada
***
Gel de yaşa, gel de yaşa
Gel de yaşa dünyada
Gel de yaşa, gel de yaşa
Gel de yaşa dünyada
Gel de yaşa, gel de yaşa
-
Söyleyin ne verdi dertlerden başka
İstemem gelmesin aşkımız bitsin
Onunla küstüm ben hayata aşka
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Bir kere insanın şansı gülecek
Sevgili dediğin kıymet bilecek
Bu dünya o yokken elbet dönecek
Bırakın bırakın bırakın gitsin
Bırakın bu sevda burada bitsin
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Sevilmek çok ona sevip de görsün
Kapansın kapılar geriye dönsün
Onunda gün gelip umudu sönsün
Bırakın bırakın bırakın gitsin
***
Bir kere insanın şansı gülecek
Sevgili dediğin kıymet bilecek
Bu dünya o yokken elbet dönecek
Bırakın bırakın bırakın gitsin
Bırakın bu sevda burada bitsin
Bırakın bırakın bırakın gitsin
-
Bahçada güller açmış
Gidek havuz başına
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
***
İnsaf merhamet eyle
Bak gözümün yaşına
***
Di gel agam di gel paşam
Yeter aglatma beni
Di gel canım di gel malım
Yeter yaktırdi beni
***
Di gel malım di gel canım
Yeter yaktırdi beni
***
Aşk kalbimde yer almış
Atma bana bu daşı
Siyah zülfün tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
***
Siyah zülfün tel tel olmuş
Dökme rüzgara karşı
***
Di gel agam di gel paşam
Yeter aglatma beni
Di gel canım di gel malım
Yakdi yandırdi beni
***
Di gel malım di gel canım
Yakdi yandırdi beni
-
Yallah şoför yallah ne beklisen
Yallah şoför yallah ne beklisen
Yüreğimde kan eklisen
Yüreğimde kan eklisen
Hiç Allah'tan korkmisan
Beni yolda bırakisen
Hiç Allah'tan korkmisan
Beni yolda bırakisen
Yallah şoför yallah apar(götür) beni
Yallah şoför yallah götü beni
Yallah şoför yallah apar beni
Kerküçeye götür beni
Yallah şoför yallah apar beni
Kerküçeye götür beni
Yarımın gözü yoldadır
Evleri çay üstündedir
Yarımın gözü yoldadır
Evleri çay üstündedir
Yallah şoför yallah apar beni
Yallah şoför yallah götür beni
Yallah şoför yallah yolda durma
Bir saat yolu beşte bitirme
Yallah şoför yallah yolda durma
Bir saat yolu beşte bitirme
Ayağın hızdan kaldırma
Geceyi üstüme getirme
Ayağın hızdan kaldırma
Geceyi üstüme getirme
Yallah şoför yallah apar beni
Yallah şoför yallah apar götür
-
Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
Evlerinde lambaları yanıyor
Göz göz olmuş ciğerlerim kanıyor
***
Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
Beni gören deli olmuş sanıyor
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
***
Aman bir bahçeye giremezsen
Durup seyran, durup seyran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
Aman bir binayı yapamazsan
Yıkıp viran, yıkıp viran eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
***
Aman bir güzeli sevip de alamazsan, alamazsan
İsmini âleme rüsva eyleme, eyleme, eyleme, eyleme
Aman aman, aman, aman, aman eyleme
***
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen beni felek
Evlerinin önü boyalı direk
Yerden yere vurdun sen beni felek
***
Her acıya dayanamaz bu yürek
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
Her acıya dayanamaz bu yürek
Ölürüm de ayrılamam yâr senden
-
Aman garşıdan gelir de eli develi
Aman sevdigim puşu bağlamış da taman gözü sürmeli
Valla sen gelin oldun olalı da zalımın gızı gene burnun havalı
Taman sen gız idin de gene seni seven ben oldum ben oldum
Taman sen gız idin de gene seni seven ben oldum
Ben oldum zalım ben oldum ben oldum ben oldum
-
Dere kenarından geçtim
Soğuk sularını içtim
Dere kenarından geçtim
Soğuk sularını içtim
Bu derde ben nerden düştüm?
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
Bu derde ben nerden düştüm?
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
***
Aylar oldu hala gelmez
Gelip şu halimi sormaz
Aylar oldu hala gelmez
Gelip şu halimi sormaz
Perişanım kimse bilmez
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem
Perişanım kimse sormaz
Bilemem, bilemem, bilemem, bilemem, bilemem yar bilemem