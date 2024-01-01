Sevmek (orj) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Sevmek (orj)
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Sevmek hayatın tadı sevmek
Tanrının adı demek
Sevmek kulun muradı demek
Sevmek, sevmek
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Kalbimizde sevgiye
Aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa
Sevip sevilmeliyiz
Sevmek (sevmek)
Ah sevmek, sevmek, sevmek
***
Sevmek karanlığın sonudur
Neşe huzur doludur
Sevmek Tanrımızın yoludur
Sevmek, sevmek
***
Kalbimizde sevgiye
Aşka yer vermeliyiz
Kucak açıp dostluğa
Sevip sevilmeliyiz
Sevmek (sevmek)
Ah, ah sevmek, sevmek, sevmek