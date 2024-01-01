İbrahim Tatlıses

Siler de Geçer Nedir ki gecmeyen dünya icinde ümitler sevgiler gün olur gecer Yikila yikila büyüse insan Gün olur basi dik gururla gecer Düsmüsüz bir zalim dünya eline Kapilmisiz onun devran seline Bir gün gidecegiz mutlak ölüme Iste o herseyi silerde gecer Ecelde herseyi silerde gecer Hepsi gecer hepsi gecer bölerde gecer Her bagri ikiye bölerde gecer Gülen gözler aglar sac beyazlanir Teselli verecek dostlar aranir O an hafizanda mazi canlanir Uzansan tutulmaz gülerde gecer Çekmediğim dertler çile kalmadı Feryatsız gündüzüm gecem olmadı Ağlamadık sokak köşe kalmadı Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız

Dert Sayanım Yalan dünya sana sesleniyorum Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Yalan dünya sana ne ettim, neyledim Bir yar sevdim, sana gelin eyledim Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum

Bir Kulunu Çok Sevdim Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor *** Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi *** Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor (Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor) (Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor) *** Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım Bu canımı sen verdin benden almak istiyor Bu canımı sen verdin benden almak istiyor

Mutlu Ol Yeter Yanar bu alem bütün caddeler Aşıklar gör bak ne haldeler Sensizlik bana ölümden beter Beni boşver sen mutlu ol yeter Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım Bütün olanlara dayandım (Hep başa sardım) Be-be-be-ben sadece sana kandım Mutlu şiirler gibiydik Hüzünlü bi şarkıyız artık Hiç bi zaman olmadın da zaten Bir vardın bir yoktun bazen Kaçtın, çoktu bahanen Çok sevdim ben duydu mahallem Seni başkasıyla görmek de var Uğruna dertler çekmek de Bu yolda seninle sönmek de var Ateşler içinde sevmek de Hasım kurşunla ölmek de var Seninle göz göze gelmek de *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Ben bunu sana yazdım Döndün ilk mermini bana attın Yavrum sen benim kara bahtım Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah) Dik durdum hep kaldır başını Aldılar cane can yoldaşımı Kaybettim sana olan bu savaşı Böylesi olmaz gitmen başarı Artık uğurlar olsun Serseri ağlar sil gözyaşını U-u-uğruna verdim onca kayıplar Vazgeçtim sen kendin ayıpla Ölsem dönmem çıktı rayından Vermem gönül payımdan Katlanamıyorum yaptıklarına Kahpeliklere o kandıklarına Sahteliklere ve yattıklarına Utandım yazdıklarıma Sonrada benden bahset bir tanem O adam sandıklarına *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter (Rody)

Nasıl İsyan Etmem Bir zalim hükmederken gönül tahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Oturmuş ağlarken kara bahtıma Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Kapılmışken böyle umutsuzluğa Uzaklardan baktım hep mutluluğa Ben böyle hasrete böyle yokluğa Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem *** Bir vefasız yârin düştüm eline Ben sevdim o mahkûm etti kendine Ben sevdim o mahkûm etti kendine *** Onun gibi böyle zalim birine Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem

Yaşamak Bu Değil Duysun dağlar taşlar duysun sesimi Sensiz geçen günler verdi dersimi Vermeden sevgilim son nefesimi Olanları unut affet sevgilim Yeter ki sen beni affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Yaşamak bu değil, yaşamıyorum Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum Önünde diz çöküp yalvarıyorum Olanları unut affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim *** Gözler yol gösterir gönül hükmeder İnsanoğludur bu hep hata eder Tanrı kullarını zaten affeder Allah Yeter ki sen beni affet sevgilim Olanları unut affet sevgilim

Eminem Bir kız gördüm bedende sallanidi gidende Aklımı baştan aldı ben o kızı görende *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Bir kız gördüm, yağ aliy Yaği satiy, bal aliy ben o kızı görеnde Yaralarım sağali *** Oy oy oy oy Emine, çekmе beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Evlerinde var çınar çınarın altı pınar Bugün yari görmedim yüreğim ona yanar *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime *** Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime

Gönül Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nidem Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nidem *** Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül *** Dağı taşı aşarsın kuşlar gibi uçarsın Dağı taşı aşarsın kuşlar gibi uçarsın Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın *** Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül

Gelin Aşk yolları dikenlidir, düz değil Beni yakan bir gelindir, kız değil Beni yakan bir gelindir, kız değil *** Bana ettiklerin zalim az değil Eller kına, gözler sürmeli gelin Yaktın beni, sen de yanasın, gelin Eller kına, gözler sürmeli gelin Yaktın beni, sen de yanasın, gelin *** Yolda kaldı benim kervanım, kervanım Yok dizimde kardaş, kardaş Dermanım, dermanım Eller menzil aldı Yar elinde kaldı, kardaş fermanım Yeri ağam, yeri yeri Yeri paşam, ince beline kemer olum, yeri yeri *** Geçti bu yollardan benim kervanım Doktor, tabibte bulunmaz dermanım Doktor, tabibte bulunmaz dermanım *** İnsaf eyle, kara gözlü ceylanım Eller kına, gözler sürmeli gelin Yaktın beni, sen de yanasın, gelin Eller kına, gözler sürmeli gelin Yaktın beni, sen de yanasın, gelin *** Yolda kaldı benim kervanım, kervanım Yok dizimde kardaş, kardaş Dermanım, dermanım Eller menzil aldı Yar elinde kaldı, kardaş fermanım Yeri ağam, yeri yeri Yeri paşam, ince beline kemer olum, yeri yeri

Yoğurt Koydum Dolaba Yoğurt koydum dolaba ellere vay Yoğurt koydum dolaba ellere vay Bögün başım kalaba Bögün başım kalaba ellere vay Bögün başım kalaba Bögün başım kalaba ellere vay Seni doguran ana ellere vay Seni doguran ana ellere vay Olsun bana kaynana Olsun bana kaynana ellere vay Olsun bana kaynana Olsun bana kaynana ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Kalaylı tas yoğurdu ellere vay Kalaylı tas yoğurdu ellere vay Seni kimler doğurdu Seni kimler doğurdu ellere vay Seni kimler doğurdu Seni kimler doğurdu ellere vay Seni doguran ana ellere vay Seni doguran ana ellere vay Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Yoğurdun üstü kaymak ellere vay Yoğurdun üstü kaymak ellere vay Olur mu yâra doymak Olur mu yâra doymak ellere vay Olur mu yâra doymak Olur mu yâra doymak ellere vay Yâra doydum deyenin ellere vay Yâra doydum deyenin ellere vay Caizdir boynun vurmak Caizdir boynun vurmak ellere vay Caizdir boynun vurmak Caizdir boynun vurmak ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay

Yoğurt Koydum Dolaba (mix) Yoğurt koydum dolaba ellere vay Yoğurt koydum dolaba ellere vay Bögün başım kalaba Bögün başım kalaba ellere vay Bögün başım kalaba Bögün başım kalaba ellere vay Seni doguran ana ellere vay Seni doguran ana ellere vay Olsun bana kaynana Olsun bana kaynana ellere vay Olsun bana kaynana Olsun bana kaynana ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Kalaylı tas yoğurdu ellere vay Kalaylı tas yoğurdu ellere vay Seni kimler doğurdu Seni kimler doğurdu ellere vay Seni kimler doğurdu Seni kimler doğurdu ellere vay Seni doguran ana ellere vay Seni doguran ana ellere vay Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Yoğurdun üstü kaymak ellere vay Yoğurdun üstü kaymak ellere vay Olur mu yâra doymak Olur mu yâra doymak ellere vay Olur mu yâra doymak Olur mu yâra doymak ellere vay Yâra doydum deyenin ellere vay Yâra doydum deyenin ellere vay Caizdir boynun vurmak Caizdir boynun vurmak ellere vay Caizdir boynun vurmak Caizdir boynun vurmak ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Ellere hanım canım ellere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay Geymiş pembe şalvarı Sallanır saçakları yirlere vay