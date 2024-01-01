İbrahim Tatlıses

Şımarık Sevgilim Ah benim belalım, kara sevdalım Gözleri sürmelim, zülfü dalgalım Ey benim belalım, kara sevdalım Gözleri sürmeli, zülfü dalgalım Şımarık sevgilim, burnu havalım Şımarık sevgilim, burnu havalım Herkes biye hayran, ben sana kurban Herkes bana hayran, ben sana kurban Herkes bana hayran, ben sana kurban Ah ister inan bana, ister inanma İster yar ol bana, ister yar olma İster inan bana, ister inanma İster yar ol bana, ister yar olma Kahrolayım, eğer yalanım varsa Kör olayım, eğer yalanım varsa Herkes bana hayran, ben sana hayran Herkes biye hayran, ben siye kurban Alem bana hayran, ben sana hayran İçim kan ağlıyor gördüm göreli Seni kendime yar bildim bileli İçim kan ağlıyor gördüm göreli Seni kendime yar bildim bileli Aşığım ben sana dünya güzeli Vurgunum ben sana dünya güzeli Herkes bana hayran, ben sana hayran Herkes bana kurban, ben sana kurban Herkes bana hayran, ben sana kurban Ah ister inan bana, ister inanma İster yar ol bana, ister yar olma İster inan bana, ister inanma İster yar ol bana, ister yar olma Kahrolayım, eğer yalanım varsa Kör olayım, eğer yalanım varsa Herkes bana hayran, ben sana kurban Herkes bana hayran, ben sana hayran Herkes biye hayran, ben siye kurban

Yandım Televizyon Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Akşamlar yorgun dönen de yeva Usanıram şirin canımdan Akşamlar yorgun dönen de yeva Usanıram şirin canımdan Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden O günden televizyon gel Oglan okumaktan vazgel O günden televizyon gel Oglan okumaktan vazgel Kitabı düşmüş bir yana Defteri ellerde kalıp Kitaplar düşmüş bir yana vallah Defteri ellerde kalem Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Oglan işinden tez gel Televizyonu karşına al Oglan işinden tez gel Televizyonu karşına al Hiçbirşeyden haber yok Yüreğimi derde salem Hiçbirşeyden haber yok Yüreğimi derde salem Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Allah bak busa vuhtiş Düşmüşem bir yamaniş Allah bak busa vuhtiş Düşmüşem bir yamaniş Derler yar televizyon gelse Yanda ikimiz düşer hoşa Derler yar televizyon gelse vallah Yanda ikimiz düşer boşa Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden Yandım televizyonun elinden Öldüm televizyonun elinden

Unutma Aklından çıkmasın çok sevildiğin Unutma sevgilim sakın unutma Ettiğin yeminleri verdiğin sözü Unutma sevgilim sakın unutma *** Araya bitmeyen hasret girse de Ayrılık acısı candan etse de Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Gönlümü gönlüne bağladığımı Aşkınla kalbimi dağladığımı Canımı yoluna harcadığımı Unutma sevgilim sakın unutma *** Araya bitmeyen hasret girse de Ayrılık acısı candan etse de Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma

Tövbeler Olsun Düştüm senin aşkına döndüm bak bir şaşkına Düştüm senin aşkına döndüm bak bir şaşkına *** Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun *** Aşkı böyle bilmezdim bilseydim hiç sevmezdim Aşkı böyle bilmezdim bilseydim hiç sevmezdim *** Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun

Şükürler Olsun Sakladım samanı, geldi zamanı (zamanı) Damlaya damlaya göl oluverdi Sakladım samanı, geldi zamanı (zamanı) Damlaya damlaya göl oluverdi *** Sabrettim sonunda, erdim murada (murada) Ben bir istemiştim Rabb'im bin verdi, bin verdi, bin verdi *** Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine Şükürler olsun ya Rabb'im verdiklerine Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine Şükürler olsun, şükürler olsun *** Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine Şükürler olsun, şükürler olsun En büyük mutluluk meğer sevmekmiş (sevmekmiş) Aldığın nefese şükür etmekmiş *** En büyük mutluluk meğer sevmekmiş (sevmekmiş) Aldığın nefese şükür etmekmiş *** Sevgisiz yaşanmaz fani dünyada (dünyada) Sevenler ölse de aşkı ölmezmiş, ölmezmiş, ölmezmiş Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine Şükürler olsun ya Rabb'im verdiklerine Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine Şükürler olsun, şükürler olsun Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine Şükürler olsun, şükürler olsun *** Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine Şükürler olsun, şükürler ol

Özledim Seni Özledim seni görmeyince Bekledim seni gelmeyince Özledim seni görmeyince Bekledim seni gelmeyince Bu naz, bu cilveler, bu sitem niye Bu naz, bu cilveler, bu sitem niye Özledim seni, seni özledim (Özledim seni, seni özledim) Sensiz yaşayamam, bunu bilesin Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin Uğrunda bu garip, bu garip ölsün Özledim seni, seni özledim Sensiz yaşayamam, bunu bilesin Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin Uğrunda bu garip, bu garip ölsün Özledim seni, seni özledim (Özledim seni, seni özledim) Gönlüme kelepçe vuramazsın ki Gözüme perde çekemezsin ki Gönlüme kelepçe vuramazsın ki Gözüme perde çekemezsin ki Nasıl sevdiğimi bilemezsin ki Nasıl sevdiğimi bilemezsin ki Özledim seni, seni özledim (Özledim seni, seni özledim) Sensiz yaşayamam, bunu bilesin Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin Uğrunda bu garip, bu garip ölsün Özledim seni, seni özledim Sensiz yaşayamam, bunu bilesin Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin Uğrunda bu garip, bu garip ölsün Özledim seni, seni özledim

İnsanlar Elele dolaşırdık masallar anlatırdık Acı tatlı her şeyi beraber paylaşırdık şimdi ne oldu bize söyle neden ayrıldık suçum garip olmaksa, bunu biz yaratmadık *** İnsanlar anlamak insanları tanımak Gerçek seveni bulmak, onunla mutlu olmak Öylesine zor ki, öylesine zor ki *** İnsanlar, İnsanlar, İnsanlar *** (Ölmeyi Tanrıya, Yaşamayı Sana Ağlamayı Kadere, Gülmeyi Sana Sevmeyi Kalbime, Sevilmeyi Sana Sana Borçluyum)

Seni Gördükçe Tazelenir Sanki Hayatım Hüsnün senin ey dilberi nadide kamer mi? Aah, ah, ah huri misin ey afeti can, yoksa beşer mi? Aman, aman aman, aman aman adıya kurban *** Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım Aah, ah, ah sensiz bana bu canı cihan zerre değer mi? Aman, aman aman, aman aman adıya kurban *** Nergiz mi acep fidelerin, gül mü yanağın? Peymane-i kudret mi lebin, şir û şeker mi? Aman, aman aman, aman aman adıya kurban

Bile Bile Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi Gözüm görmez hiç bir şeyi Ne kederi ne neşeyi *** Bana yükledin çileyi Ey sevgilim bile bile Yükledin bana çileyi Ey sevgilim bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilir mi böyle çile Ey sevgili bile bile *** Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara Vurdun başımı taşlara Bak gözümdeki yaşlara *** Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile Döndüm yuvasız kuşlara Ey sevgili bile bile *** Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere Aşkına eyledin köle Vurdun beni yerden yere *** Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile Çekilmez ki böyle çile Ey sevgili bile bile

Ben Ne Biçim Serseriyim Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim *** İster affet ister öldür, ister affet ister öldür İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim *** Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim *** İster affet ister öldür, ister affet ister öldür İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim *** Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim Yar gönlümde açar güldür Dermesini bilemedim

Kızlar Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar hel hele ses Bize verir heves Kızlar hel hele ses Bize verir heves *** Gelinle güvey gelsin Koyak altın kafese Gelinle güvey gelsin Koyak altın kafese *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Gül açtı bağlar bögün Yeşillendi dağlar bögün Gül açtı bağlar bögün Yeşillendi dağlar bögün *** Keyf sefayla kavuştu Şenlendi dağlar bögün Keyf sefayla kavuşti Şenlendi dağlar bögün *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Açılsın bugün güller Söylensin hep bülbüller Açılsın bugün güller Söylensin hep bülbüller *** Kavuşmak şarkısını Desin sevdalı diller Kavuşmak şarkısını Desin sevdalı diller *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar el ele verin toydi Hel hele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin Şad olsun bahça bağlar Güli bülbüle verin *** Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin Kızlar el ele verin toydi Vel vele verin *** Kızlar ele ele verin toydi