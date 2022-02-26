Sormadın Beni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Sormadın Beni
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Ah yine akşam oldu güneş batıyor
Çekilmez dertlerle hasret başlıyor, hasret başlıyor
Nerden bileceksin ne hallerdeyim?
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Baş başa kalmışım yine hayallerimle
Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim?
***
Bir gün merak edip bulmadın beni ah
Bir gün arayıp da sormadın beni
Sormadın beni ne hallerdeyim
***
Ah bir gittin dönmedin bir daha geri of
Bir gittin bir daha dönmedin geri
Bu nasıl sevgi ah öldürdü beni?
***
Baş başa kalmışım yine hayallerimle
Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim?
***
Ah bak yağmurlar yağdı yine taştı gözümden
Şimdi sensiz sokaklarda köşelerdeyim