Söylim mi? Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Söylim mi?
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Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum, seni seviyorum
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum, seni seviyorum
***
Gül yüzlüm melek soylum
İnce bel servi boylum
Gül yüzlüm melek soylum
İnce bel servi boylum
Deryada kaybolmuşum
Bul beni güzel huylum
Deryada kaybolmuşum
Bul beni güzel huylum
***
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Mecnunun leylası gibi
Keremin aslısı gibi
Sevenin sevdası gibi
Bende yanmışım
Sevdalanmışım
***
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum seni seviyorum
***
Yağmur çiselerken gel
Seni bekler bu gönlüm
Bulutlar ağlarken gel
Sana ıslak bu gönlüm
Geceler olmadan gel
Sensiz yatmadan gönlüm
Geceler olmadan gel
Sensiz yatmadan gönlüm
***
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
Söylim mi söylemim mi
Seni nasıl sevdiğimi
***
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Suya hasret toprak gibi
Yere düşen yaprak gibi
Mecnunun leylası gibi
Keremin aslısı gibi
Sevenin sevdası gibi
Bende yanmışım
Sevdalanmışım
***
Söylim mi söylim mi
Söylim mi söylim mi
Söyle söyle
Seni seviyorum seni seviyorum