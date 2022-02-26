İbrahim Tatlıses

Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum, seni seviyorum Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum, seni seviyorum *** Gül yüzlüm melek soylum İnce bel servi boylum Gül yüzlüm melek soylum İnce bel servi boylum Deryada kaybolmuşum Bul beni güzel huylum Deryada kaybolmuşum Bul beni güzel huylum *** Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi *** Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Mecnunun leylası gibi Keremin aslısı gibi Sevenin sevdası gibi Bende yanmışım Sevdalanmışım *** Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum seni seviyorum *** Yağmur çiselerken gel Seni bekler bu gönlüm Bulutlar ağlarken gel Sana ıslak bu gönlüm Geceler olmadan gel Sensiz yatmadan gönlüm Geceler olmadan gel Sensiz yatmadan gönlüm *** Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi Söylim mi söylemim mi Seni nasıl sevdiğimi *** Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Suya hasret toprak gibi Yere düşen yaprak gibi Mecnunun leylası gibi Keremin aslısı gibi Sevenin sevdası gibi Bende yanmışım Sevdalanmışım *** Söylim mi söylim mi Söylim mi söylim mi Söyle söyle Seni seviyorum seni seviyorum