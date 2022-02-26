İbrahim Tatlıses

Ne günler yaşadım bitti dediniz Oturup ağladım yetti dediniz Ben bunları hak etmedim, etti dediniz Size söylenecek sözüm yok artık *** Neredeyim, nasılım aldırmadınız Kaç kere düştüm de, kaldırmadınız Bir gün benim yerime, ben olmadınız Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık *** Dostum bildiklerime, dost olmamışım Sırtımdan vuran vurana, ölmemişim Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık *** Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık *** Beni doğduğuma pişman ettiniz Kendimi kendime, düşman ettiniz Sarhoştur dediniz berduş dediniz Size söylenecek sözüm yok, artık *** Neredeyim, nasılım aldırmadınız Kaç kere düştüm de kaldırmadınız Bir gün benim yerime, ben olmadınız Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık *** Dostum bildiklerime, dost olmamışım Sırtımdan vuran vurana, ölmemişim Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık *** Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim Size söylenecek sözüm yok artık Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık