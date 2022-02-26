Sözüm Yok Artık Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Sözüm Yok Artık şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Sözüm Yok Artık şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sözüm Yok Artık sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Sözüm Yok Artık
Tüm Şarkıları
-
Ne günler yaşadım bitti dediniz
Oturup ağladım yetti dediniz
Ben bunları hak etmedim, etti dediniz
Size söylenecek sözüm yok artık
***
Neredeyim, nasılım aldırmadınız
Kaç kere düştüm de, kaldırmadınız
Bir gün benim yerime, ben olmadınız
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık
***
Dostum bildiklerime, dost olmamışım
Sırtımdan vuran vurana, ölmemişim
Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık
***
Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık
***
Beni doğduğuma pişman ettiniz
Kendimi kendime, düşman ettiniz
Sarhoştur dediniz berduş dediniz
Size söylenecek sözüm yok, artık
***
Neredeyim, nasılım aldırmadınız
Kaç kere düştüm de kaldırmadınız
Bir gün benim yerime, ben olmadınız
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık
***
Dostum bildiklerime, dost olmamışım
Sırtımdan vuran vurana, ölmemişim
Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık
***
Bilmem ki bu dünyaya niye gelmişim
Size söylenecek sözüm yok artık
Kimseye yaş dökecek gözüm yok artık