Su Ver Leylam Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Su Ver Leylam
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Gece gündüz arıyorum
Uçan kuştan soruyorum
Aşkın ile ateş oldum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Aşkın ile ateş oldum
Aşkın ile ateş oldum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Beyaz giydim, karelendi
Ciger parem parelendi
Deli gönül alevlendi
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Deli gönlüm alevlendi
Deli gönlüm alevlendi
Su ver Leyla'm, yanıyor
Su ver Leyla'm, yanıyor
***
Yar elinden bade içtim
Görünmez dertlere düştüm
Vallahi ben benden geçtim
Su ver leylam, yanıyorum
Su ver leylam, yanıyorum
***
Billahi ben benden geçtim
Vallahi ben benden geçtim
Su ver leylam, yanıyorum
Ah su ver leylam, yanıyorum