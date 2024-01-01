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Tek Tek Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Tek Tek şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tek Tek sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Tek Tek

  • Süryani

  • Seni Sana Bırakmam (range)

  • Ne Sevdalar Yaşadım (range)

  • Tabi Tabi (range)

  • Tek Tek (range)

  • Gün Ola Harman Ola

  • Al Al Al

  • Usta

  • Haram

  • Adım İbrahim

  • Yanarım

  • Su Ver Leylam

  • Bir Oda Yaptırdım

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