İbrahim Tatlıses

-
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabii, tabii
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabii, tabii
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
-
Beni benden alırsan seni sana bırakmam
Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam
Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi
Bilmedin bileceğin yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Beni benden alırsan seni sana bırakmam
Yanı başımda bile olsan bir adım bile atmam
Kadrimi kıymetimi sana olan sevgimi
Bilmedin bileceğin yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Sevgilim canım dedikçe
Kendini gizler oldun, peşinden sürüklendim ben
Çok mu değerli oldum
***
Bir aşk var birde aşık
İç içe karma karışık, seninle hiç bir ilgisi yok
Yalancı dostlarından elalemin lafından
Geçmedin geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Bu gönül az mı kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın, yerlere aktım
Yaralı kalbim affeder mi?
-
Ne sevdalar yaşadım sarışındı esmerdi
Ne sevdalar yaşadım mavi gözlü dilberdi
Ne sevdalar yaşadım benim için özeldi
Ne sevdalar yaşadım birbirinden güzeldi
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler
Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler
Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler
Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Ne sevdalar yaşadım güldüler çiçektiler
Ne sevdalar yaşadım gözümden yaş döktüler
Ne sevdalar yaşadım benim için öldüler
Ne sevdalar yaşadım birer birer gittiler
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
***
Hepsinde ayrı bir tat
Hepsinde ayrı şefkat
Öyle birisi var ki
İmdat Allah'ım imdat
-
Tek tek ağardı bak saçlarım tek tek
Tek tek damlıyor göz yaşlarım tek tek
Tek tek bıraktılar beni tek
***
Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
***
Tek tek uçtu gönül kuşlarım tek tek
Tek tek terk etti tüm dostlarım tek tek
Tek tek bıraktılar beni tek
***
Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
***
Tek tek çaldım dost kapısını tek tek
Tek tek tanıdım hepsini tek tek
Tek tek bıraktılar beni tek
***
Birde yarimin hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
Birde yavrumun hasreti yüreğime oldu ek
Şu bitmeyen dertlerim ile tek başımayım ben tek
***
Bıraktılar beni tek Bıraktılar beni tek...
-
Yıllar oldu o halim böyle
Gün ola harman ola
Kor olup dönmeden küle
Sabır ola sarmam ola
***
Nerde o pembe yarınlar
Nerede o kaldırımlar
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
Ye babam ye ye kalmasın
Fakir ekmekte bulmasın
Dünyayı yesen doymazsın
Sabır ola sarmam ola
***
Cambaz olduk bak hepimiz
İp üstünde kaderimiz
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
Yürüyoruz hep çaresiz
Gün ola harman ola
***
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
***
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
Ah gün ola harman ola
Gün ola harman ola
İnsanoğlu böyle mi var
Gün ola harman ola
-
Bıktım sahte dostlarımdan
Bitmeyen hesaplarımdan aman aman
Yakınımdan uzağımdan
İçerimden dışarımdan aman aman
***
Onun ayrı bunun ayrı
Derdi bitmiyor
Ne yaparsan yap hiç kimse memnun olmuyor
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
***
İyi dedim kaçtı gitti
En zor anımda terketti aman aman
Dertlerim hafifleşeydi
Herkese ağır gelirdi aman aman
***
Bir o yandan bir bu yandan her bir taraftan
Ne eş ne dost ne sevgili çıkmaz aradan
Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
***
Al al al al al al al al ...
Ah Bir ipte bin cambaz oynar
Deliler akıl satar
Al al al al al al al al ...
-
Gel Otur Yanıma, Derdimi Dinle
Canım Dediklerim, Yordular Ustam
Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle
Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam
Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle
Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam
***
Kimseler Halim Sormadı
Eyvahsız Günüm Olmadı
Tükendim, Bir Şey Kalmadı!
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
***
Çareler İçinde, Çaresiz Kaldım
Ben Bıktım, Bu Çilem Bitmedi Ustam
Cefadan Payıma, Düşeni Aldım
Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam
Cefadan Payıma, Düşeni Aldım
Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam
***
Kimseler Halim Sormadı
Eyvahsız Günüm Olmadı
Tükendim, Bir Şey Kalmadı!
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Helal Et Ustam
-
Yaşıyorsam bakma yaşadığıma
Ben aslında sensiz bir ölüyüm
Ağlıyorsam bakma ağladığıma
Sen ellerin yari oldun neyleyim
***
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
***
Yaşıyorsam bakma yaşadığıma
Ben aslında sensiz bir ölüyüm
Ağlıyorsam bakma ağladığıma
Sen ellerin yari oldun neyleyim
***
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
Ah evvelden bilseydim bu canımı verir miydim
Haram olsun lanet olsun seni böyle sever miydim
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
***
Haram...
Bundan sonra seni sevmek haram
Bundan sonra seni görmek haram
Senden sonra senle olmak haram
Senle olan her şey bana haram
-
Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Durduğuma bakma sakın mülayim
Sevdiğine kurban bu can her daim
Ahhh sofram toplanmaz hiç adım İbrahim
Olup saklayana benzetme beni
Kapım kapanmaz hiç adım İbrahim
Korkup kaçanlara benzetme beni
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Dünyalar sizin olsun
Zalımın kızı bende
Zalımın kızı bende
***
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
Çok sizde azı bende
Herkesin gözü bende
-
Hiç gitmemiş gibisin kokun hala tenimde
Sen beni unutsan da yüreğim seninle
Hiç gitmemiş gibisin kokun hala tenimde
Sen beni unutsan da yüreğim seninle
***
Kor ateşler içinde
Yanıyorum yemin olsun
Seni benim kadar kimse
Sevmeyecek biliyorsun
***
Kor ateşler içinde
Yanıyorum yemin olsun
Seni benim kadar kimse
Sevmeyecek biliyorsun
***
Yanarım yanarım sevgimize
Yanarım yanarım ikimize
Yanarım yanarım ne oldu bize
***
Yanarım yanarım sevgimize
Yanarım yanarım ikimize
Yanarım yanarım ne oldu bize
***
Ben seni unutmadım
İnan unutamadım
Gittin ya bu gönlümü
Bir türlü avutamadım
***
Ah ben seni unutmadım
İnan unutamadım
Gittin ya bu gönlümü
Bir türlü avutamadım
***
Ah kor ateşler içinde
Yanıyorum yemin olsun
Seni benim kadar kimse
Sevmeyecek biliyorsun
***
Kor ateşler içinde
Yanıyorum yemin olsun
Seni benim kadar kimse
Sevmeyecek biliyorsun
***
Yanarım yanarım sevgimize
Yanarım yanarım ikimize
Yanarım yanarım ne oldu bize
***
Yanarım yanarım sevgimize
Yanarım yanarım ikimize
Yanarım yanarım ne oldu bize
***
Yanarım yanarım ikimize
Yanarım yanarım sevgimize
Yanarım yanarım ne oldu bize
-
Gece gündüz arıyorum
Uçan kuştan soruyorum
Aşkın ile ateş oldum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Aşkın ile ateş oldum
Aşkın ile ateş oldum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Beyaz giydim, karelendi
Ciger parem parelendi
Deli gönül alevlendi
Su ver Leyla'm, yanıyorum
Su ver Leyla'm, yanıyorum
***
Deli gönlüm alevlendi
Deli gönlüm alevlendi
Su ver Leyla'm, yanıyor
Su ver Leyla'm, yanıyor
***
Yar elinden bade içtim
Görünmez dertlere düştüm
Vallahi ben benden geçtim
Su ver leylam, yanıyorum
Su ver leylam, yanıyorum
***
Billahi ben benden geçtim
Vallahi ben benden geçtim
Su ver leylam, yanıyorum
Ah su ver leylam, yanıyorum
-
Bir alev çıktı havından
Tutuşturdu her bir yani
Bir alev çıktı havından
Tutuşturdu her bir yani
***
Bir o yani bir bu yani
Mahallemizden var süryani
Bir o yani bir bu yani
Heyyom şapkan ey bu yani
***
Bir o yani bir bu yani
Bir o yani bir bu yani
Öpeydim sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
Öpeydim sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
***
Bir alev yandırdı cani
Kül etti canı canani
Bir alev yandırdı cani
Kül etti canı canani
***
Ne kül kaldı ne dumani
Heyyom sapkan ey bu yani
Ne kül kaldı ne dumani
Heyyom şapkan ey bu yani
***
Bir o yani bir bu yani
Bir o yani bir bu yani
Ah öpeydim sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
Ah öpeydim sol yanağından
Koy çatlasın öbür yani
-
Bir oda yaptırdım hurma dalından
İçini döşedim acep sahindan
Oda benim değil ahbaplarından
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
Seni görürler çalarlar
Billahi oluram deli
***
Bir oda yaptırdım yüceden yüce
İçinde yatmadım üç gün üç gece
Çifte kurbanlar kestirdim o gece
Haydi güzelim gel beri
Yeşil Bursa'nın dilberi
***
Seni görürler çalarlar
Vallahi oluram deli
A seni görürler çalarlar çalarlar
Billahi oluram deli
***
Ara beni leylayı bul kardaş ara beni ara beni
Yar derdinden çöle düştüm
Leylayı bul kardaş ara beni ara beni ara beni