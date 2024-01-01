İbrahim Tatlıses

Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır sen sakın ha *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır sen sakın ha *** Yanıyorum söndürelim mi Tabii, tabii Çıktı ateşim indirelim mi Tabii, tabii Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır, sen sakın ha *** Bulmadı kalbim dengine dengi Belki sende bulur, gel yakına Eskide kalmış köle efendi Kölelerde aldatır, sen sakın ha *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim *** Yanıyorum söndürelim mi Tabi, tabi Çıktı ateşim indirelim mi Tabi, tabi Bak bu sözlerin lafta kalırsa Senin o tabini, tabini yerim