Tabı Tabı (remıx) Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Tabı Tabı (remıx) şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Tabı Tabı (remıx) şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tabı Tabı (remıx) sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses
Tabı Tabı (remıx)
Tüm Şarkıları
-
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabii, tabii
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabii, tabii
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim