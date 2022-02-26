Tabi Tabi Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Tabi Tabi
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Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabii, tabii
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabii, tabii
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Bulmadı kalbim dengine dengi
Belki sende bulur, gel yakına
Eskide kalmış köle efendi
Kölelerde aldatır, sen sakın ha
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
***
Yanıyorum söndürelim mi
Tabi, tabi
Çıktı ateşim indirelim mi
Tabi, tabi
Bak bu sözlerin lafta kalırsa
Senin o tabini, tabini yerim
-
Sendeki cesaret bende olsa
Korkmaz mısın aşk bir uçsa
Ölmez misin kalp bir dursa
Bilerek beni kaybettin
***
Dönmüyorum sana her ne olsa
Baştan sona her yarışta
Bir galip olur bir de asla
Kazanamayan birileri
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Sana diyorum ben he yo he yo
Senin bu aşkın uzayıp gidiyor
Ayrılırken lütfen sen de bir şey deme
Kurtulmuş olalım böylelikle
***
Sana yazık da bana değil mi?
Kaçıp giden hiç geri gelir mi?
Duydun işte sen her şeyi
Kalbim sana atmıyor suç benim mi?
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi?
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Yine mi çalıyor daha yeni kapadığım
Senin giremediğin kapı dum dum
Seni duydum kesin oydun
Telefonunu da açmıyorum zor durum
***
Sana yazık da bana değil mi?
Kaçıp giden hiç geri gelir mi?
Duydun işte sen her şeyi
Kalbim sana atmıyor suç benim mi?
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
***
Tabi tabi kim seviyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Kafama değil bak nereme geldi
***
Tabi tabi kim ölüyor belli
Sana akıl daha yeni mi geldi
Sözlerine koyup attığın o taşlar
Yanıma değil başka yere geldi
Tabi tabi
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