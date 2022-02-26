Tak Beni Takmam Seni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Tak Beni Takmam Seni
Tüm Şarkıları
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Seni benden çalsalar
Sarayda yatırsalar
Unutur musun beni?
Kraliçe yapsınlar, kraliçe yapsalar
***
Seni benden çalsalar
Sarayda yatırsalar
Unutur musun beni?
Kraliçe yapsınlar, kraliçe yapsalar
***
Tak beni takmam seni
Yak beni yakmam seni
Dünyada bir sen kalsan
Bakarım, görmem seni
***
Tak beni takmam seni
Yak beni yakmam seni
Dünyada bir sen kalsan
Bakarım, görmem seni
***
Kız aso, kız aso, kız aso
Nedir ettiğin aso
Eğer böyle giderse
Bu aşka benden paso
***
Kız aso, kız aso, kız aso
Nedir ettiğin aso
Eğer böyle giderse
Bu aşka benden paso
***
Artık beni arama
Başkasını sarama
Kara kediler girdi
Senle benim arama
Senle benim arama
***
Artık beni arama
Başkasını sarama
Kara kediler girdi
Senle benim arama
Senle benim arama
***
Tak beni takmam seni
Yak beni yakmam seni
Dünyada bir sen kalsan
Bakarım, görmem seni
***
Tak beni takmam seni
Yak beni yakmam seni
Dünyada bir sen kalsan
Bakarım, görmem seni
***
Kız aso, kız aso, kız aso
Nedir ettiğin aso
Eğer böyle giderse
Bu aşka benden paso
***
Kız aso, kız aso, kız aso
Nedir ettiğin aso
Eğer böyle giderse
Bu aşka benden paso