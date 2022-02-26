İbrahim Tatlıses

Seni benden çalsalar Sarayda yatırsalar Unutur musun beni? Kraliçe yapsınlar, kraliçe yapsalar *** Seni benden çalsalar Sarayda yatırsalar Unutur musun beni? Kraliçe yapsınlar, kraliçe yapsalar *** Tak beni takmam seni Yak beni yakmam seni Dünyada bir sen kalsan Bakarım, görmem seni *** Tak beni takmam seni Yak beni yakmam seni Dünyada bir sen kalsan Bakarım, görmem seni *** Kız aso, kız aso, kız aso Nedir ettiğin aso Eğer böyle giderse Bu aşka benden paso *** Kız aso, kız aso, kız aso Nedir ettiğin aso Eğer böyle giderse Bu aşka benden paso *** Artık beni arama Başkasını sarama Kara kediler girdi Senle benim arama Senle benim arama *** Artık beni arama Başkasını sarama Kara kediler girdi Senle benim arama Senle benim arama *** Tak beni takmam seni Yak beni yakmam seni Dünyada bir sen kalsan Bakarım, görmem seni *** Tak beni takmam seni Yak beni yakmam seni Dünyada bir sen kalsan Bakarım, görmem seni *** Kız aso, kız aso, kız aso Nedir ettiğin aso Eğer böyle giderse Bu aşka benden paso *** Kız aso, kız aso, kız aso Nedir ettiğin aso Eğer böyle giderse Bu aşka benden paso