İbrahim Tatlıses

Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli Ne güzel yaratmışsın çiftedir beni Görünce aşık oldum eyledi deli *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. Gözlerine bakınca deryayı gördüm. Sevmeyi, sevilmeyi onunla bildim. *** Gülünce gözlerini, saçının her telini, Tutunca ellerini, ölesim gelir, ölesim gelir Ölesim gelir, ölesim gelir. Ölesim gelir, ölesim gelir. *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek *** Bu nasıl sevmek bu nasıl gülmek İnsan değil bu sanki bir melek *** Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl sevmek Allah Allah Allah Allah bu nasıl gülmek

Her demet, her demet zalım felek sineme dokunma benim Ah her demet, ah her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın, taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim Her demet zalım felek sineme dokunma benim Taş mı sandın yüreğim kal'a mı bedenim *** Ah aman ah aman aman aman aman aman aman amma zalım bir zaman Ah gider o yara habar, ah gider o yara habar Yar da yanar bir zaman ah aman aman aman aman aman Tenha gecelerde, tenha gecelerde beni eylesin teselli *** Tenha gecelerde beni eyler mi teselli Baykuş sesini, baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem Tenha gecelerde beni eyler mi, teselli baykuş sesini bülbül-ü şeydaya değişmem