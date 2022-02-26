Taleal Bedru Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Taleal Bedru
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Taleal bedru aleynâ
Min seniyyâti-il vedâ
Vecebe'ş-şükrü aleynâ
Mâ deâ lillahi dâ
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Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah'a davetinden
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Eyyühel meb'usü fînâ
Ci'te bi'l-emri'l muta
Ci'te şerrafte'l- Medîne
Merhabâ yâ hayra da
***
Ey, bizden seçilen elçi
Yüce bir davetle geldin
Sen bu şehre şeref verdin
Ey sevgili, hoş geldin
***
Ente şemsun, ente bedrun
Ente nûrun âlâ nûr
Ente misbe hassüreyya
Ya Habîbi, ya Rasul
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Sen güneşsin, sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili, ey Rasul