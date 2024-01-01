İbrahim Tatlıses

Tombul Tombul Dam üstünde u neler Tombul tombul memler Zalim oy gelin zalim zalim zalim Memeler bas kaldirmis Zalim oy gelin zalim zalim zalim Kavusmuyor dügmeler Gökte yildiz ellidir elliside bellidir Sevilecek güzelin gülüsünden bellidir Zalim oy gelin zalim zalim zalim Gökte yildiz ellidir elliside bellidir Sevilecek güzelin gülüsünden bellidir Zalim oy gelin zalim zalim zalim Bu yol sevdanin yolu Hem kar yagar hem dolu Zalim oy gelin zalim zalim zalim Ben burada yar sevmem Her yani zalim dolu Zalim oy gelin zalim zalim zalim

Yetiş Sevgilim Özleminle yok oldu Karardı gecelerim Sönmüş yıldızlar gibiyim Tükendi ümitlerim *** Bu ne kahreden yangın Bu ne zamansız gidiş Çıldırmak üzereyim Yetiş sevgilim yetiş *** Bu ne yalancı sevda Bu ne anlamsız bitiş Can vermek üzereyim Yetiş sevgilim yetiş *** Hasret...hasret bitsin...hasret *** Dayanmaya gücüm yok Titriyor avuçlarım Birer birer kayboldu Tükendi umutlarım *** Bu ne kahreden yangın Bu ne zamansız gidiş Çıldırmak üzereyim Yetiş sevgilim yetiş *** Bu ne yalancı sevda Bu ne anlamsız bitiş Can vermek üzereyim Yetiş sevgilim yetiş *** Hasret...hasret bitsin...hasret

Sevdiğime Pişman Ettin seni sevdim bir gül gibi vay vay sarardı benzim kül gibi vay vay ortada koydun el gibi vay vay vay vay sevdiğime pişman ettin vay ortada koydun el gibi vay vay vay vay sevdiğime sevdiğime pişman ettin vay *** elim kollarım bağlandı vay vay bıçak kemiğe dayandı vay vay demek sevdan bir yalandı vay vay vay sevdiğime pişman ettin vay demek sevdan bir yalandı vay vay vay sevdiğime pişman ettin vay *** saçlarıma aklar doldu vay vay deli gönül uslanmadı vay vay gene kötüye bağlandı vay vay sevdiğime pişman ettin vay vay gene kötüye bağlandı vay vay sevdiğime pişman ettin vay vay *** elim kollarım bağlandı vay vay bıçak kemiğe dayandı vay vay meğer sevdan bir yalandı vay vay vay sevdiğime pişman ettin vay demek sevdan bir yalandı vay vay vay sevdiğime pişman ettin vay

Sen Yoksun Sen yoksun yanımda ağlamak istiyorum Ah geceler çok soğuk sensizim üşüyorum *** Kulakların çınlasın sana sesleniyorum Gel gel gel gel gel diye diye Kulakların çınlasın sana sesleniyorum Gel gel gel gel gel diye diye *** Sen yoksun diye karardı dünyam Sen yoksun diye geçmiyor zaman Sen yoksun diye karardı dünyam Sen yoksun diye geçmiyor zaman *** Sen olmazsan sen gelmezsen geçer mi zaman Of aman aman *** Gözlerim sana bakmak ellerim seni tutmak Ah bir ömür seninle mutluluk yaşamak *** Kulakların çınlasın sana sesleniyorum Gel gel gel gel gel diye diye Kulakların çınlasın sana sesleniyorum Gel gel gel gel gel diye diye *** Sen yoksun diye karardı dünyam Sen yoksun diye geçmiyor zaman Sen yoksun diye karardı dünyam Sen yoksun diye geçmiyor zaman *** Sen olmazsan sen gelmezsen geçer mi zaman Of aman aman

Omuzumda Sevda Yükü Omuzumda sevda yükü Yollarda seni aradım Beste beste türkü türkü Tellerde seni aradım *** Girdim yeşilden sarıya Sordum ölüye diriye Çiçeği verdim ariya Ballarda seni aradım *** Bahçem çiçek bağım gazel Birleşir ebetle ezel Ayırmadım çirkin güzel Kullarda seni aradım

Nankör Kedi Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Ne söyledim ne söyledim sana ne söyledim ki Vurdun kapıyı gittin Be vicdansız be insafsızın kızı be nankör kedi İnsan bir şey söyler *** Sevmek dedin sevmedik mi Aşka boyun eğmedik mi Bütün kötü huyları hatta güzel dostları Senin için terk etmedik mi *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana of çekmek düşer of of of of *** Bugün yine bana bana ağlamak düşer Çıra gibi yana yana kül olmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah ah ah ah *** Boş ver be gitsin Allah büyük Her acının bir ahı vardır Bir of çekersin biter her şey of of of of *** Bugün yine bana bana ayrılmak düşer Deli gibi döne döne savrulmak düşer Bugün yine bana bana ah çekmek düşer ah-

Kurban Olduğum Nere baksam gözlerim seni arıyor Çapkın edasına kurban olduğum Çapkın edasına kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın O seven gönlüne kurban olduğum Duydum sen birine sevdalanmışşın *** O seven gönlüne kurban olduğum Hasretinle inan döndüm deliye Bu gözyaşı bana senden hediye Bu gözyaşı bana senden hediye Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum Yeminler etmiştin ayrılmam diye Yalan yeminine kurban olduğum *** Mevlam kara yazmış alın yazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Aşkınla çalarım dertli sazımı Her zaman çekerim bebek senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum Her zaman çekerim senin nazını O tatlı nazına kurban olduğum *** Kurban olduğum kurban olduğum Seni yaradana kurban olduğum

Haydi Söyle Seni gördüğüm zaman Dilim neden tutulur? Seni gördüğüm zaman Güller elimde kurur *** Seni gördüğüm zaman Hayat sanki son bulur Gözlerine bakınca Dünyalar benim olur *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** Seni gördüğüm zaman Beni bir ateş sarar Seni gördüğüm zaman Yanar yüreğim, yanar *** Seni gördüğüm zaman Canlanır tüm anılar Seni gördüğüm zaman Durur bütün zamanlar *** Susma, gönlüm, sen söyle Haydi, gönlüm, sen söyle Aşkımı sevgiliye Derdimi sevgiliye *** Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi Haydi söyle rüyalarda gördüğümü Haydi söyle uykusuz gecelerimi Haydi söyle *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi (Haydi söyle) *** onu nasıl sevdiğimi (Haydi söyle) rüyalarda gördüğümü (Haydi söyle) uykusuz gecelerimi Haydi söyle...

Hasret Kaldım Hasret kaldım gülüşüne O sıcacık öpüşüne Seviyorum deyişine Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim Seviyorum deyişine Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Boynu bükük duruşuna Ardım sıra bakışına Kollarımda yatışına Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim Kollarımda yatışına Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Usul usul sokulmana İçin için ağlamana Canım deyip sarılmana Hasret kaldım sevgilim Canım deyip sarılmana Hasret kaldım, hasret kaldım Hasret kaldım sevgilim *** Seni sensiz yaşamak en kötü kader olsa gerek Ey benim hasret kokan sevgilim Bu ayrılığa dayanır mı yürek? Gel desem gelemezsin biliyorum Ama ben seni yaşıyorum Seninleyim ve tek

Yemen Türküsü Kara çadır is mi tutar Martin tüfek pas mı tutar Ağlayanım anam bacım Elin kızı yas mı tutar Elin kızı yas mı tutar *** Ağlayanım anam bacım Elin kızı yas mı tutar Elin kızı yas mı tutar *** Yemen yolu çukurdandır Karavanam bakırdandır Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir *** Zenginimiz bedel verir Askerimiz fakirdendir Askerimiz fakirdendir *** Tarlalarda biter kamış Uzar gider vermez yemiş Sol yemende can verenler Biri Memet biri Memiş Biri Memet biri Memiş *** Sol yemende can verenler Biri Memet biri Memiş Biri Memet biri Memiş

Saza Niye Gelmedin Saza niye gelmedin Söze niye gelmedin Saza niye gelmedin Söze niye gelmedin *** Var gündüz kârın eyle Gece niye gelmedin Var gündüz kârın eyle Gece niye gelmedin *** Üç gün dedin beş gün dedin Aylar oldu gelmedin Üç gün dedin beş gün dedin Aylar oldu gelmedin *** Geçen cuma gelecektin Aylar oldu gelmedin Geçen cuma gelecektin Aylar oldu gelmedin *** Çaldığım saza mı yanam Ettiğin naza mı yanam Çaldığım saza mı yanam Ettiğin naza mı yanam *** Alam yâri koynuma Kış yatam yaz uyanam Alam yâri koynuma Kış yatam yaz uyanam *** Üç gün dedin beş gün dedin Aylar oldu gelmedin Üç gün dedin beş gün dedin Aylar oldu gelmedin *** Ah geçen cuma gelecektin Aylar oldu gelmedin Geçen cuma gelecektin Aylar oldu gelmedin

Maraş Maraş Maraş Maraş'ta derler Bu nasıl Maraş bu nasıl Maraş Al kızıl kan içinde can veren kardeş *** Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim Bizim iller kırçıllıdır geçilmez yollar Çamur kurusunda gidelim burdan gidelim *** Ufak taşınan bina yapılmaz Valla bir ben ölmeyinen Maraş yıkılmaz Kardeş kalk gidelim yoldaş kal gidelim *** Yollar çamur kurusun da gidelim Lale sümbül büyüsünde gidelim Kardeş gidelim ay ay