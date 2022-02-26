İbrahim Tatlıses

Vay, vay, vay tosuno
Yaylada, yaylasan tosuno
Yandım üç avrat elinde
***
Biri der neredeydin
Biri der kiminleydin
Biri der gelmeseydin
Lo, yandım 3 avrat elinde
Biri der kiminleydin
Biri der gelmeseydin
Lo, yandım 3 avrat elinde
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno
Ağzı, burni yesino
İpek mendil kirlenmiş
Gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno
Ağzı, burni yesino
İpek mendil kirlenmiş
Gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
***
Biri der yalan deme
Biri der sakın gelme
Biri der sürül, ölme
Lo, yandım avrat elinde
Biri der sürül, ölme
Lo, yandım avrat elinde
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno
Ağzı, burni yesino
İpek mendil kirlenmiş
Gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno
Yaylada, yaylasın o
İpek mendil kirlenmiş
Gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
***
Huzurumu bozdular
Fermanımı yazdılar
Mezarımı kazdılar lo
Yandım 3 avrat elinden
Mezarımı kazdılar lo
Yandım avrat elinden
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay halımo
Düşmüşem üç zalıma
Ben yandım küle döndüm lo
Yazıktır bu canıma
Ben yandım küle döndüm lo
Yazıktır bu canıma
***
Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno
Yaylada, yaylasın o
İpek mendil kirlenmiş
Gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno
İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno