İbrahim Tatlıses

Vay, vay, vay tosuno Yaylada, yaylasan tosuno Yandım üç avrat elinde *** Biri der neredeydin Biri der kiminleydin Biri der gelmeseydin Lo, yandım 3 avrat elinde Biri der kiminleydin Biri der gelmeseydin Lo, yandım 3 avrat elinde *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno Ağzı, burni yesino İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno Ağzı, burni yesino İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno *** Biri der yalan deme Biri der sakın gelme Biri der sürül, ölme Lo, yandım avrat elinde Biri der sürül, ölme Lo, yandım avrat elinde *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno Ağzı, burni yesino İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno Yaylada, yaylasın o İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno *** Huzurumu bozdular Fermanımı yazdılar Mezarımı kazdılar lo Yandım 3 avrat elinden Mezarımı kazdılar lo Yandım avrat elinden *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay halımo Düşmüşem üç zalıma Ben yandım küle döndüm lo Yazıktır bu canıma Ben yandım küle döndüm lo Yazıktır bu canıma *** Vay, vay, vay, vay, vay, vay tosuno Yaylada, yaylasın o İpek mendil kirlenmiş Gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno İpek gömlek kirlenmiş; lo, gönder yar yıkasıno