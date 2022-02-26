İbrahim Tatlıses

Tövbeler Olsun Düştüm senin aşkına döndüm bak bir şaşkına Düştüm senin aşkına döndüm bak bir şaşkına *** Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun *** Aşkı böyle bilmezdim bilseydim hiç sevmezdim Aşkı böyle bilmezdim bilseydim hiç sevmezdim *** Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun Bir daha sevmek mi tövbeler, tövbeler ah tövbeler olsun

Yemin mi Ettin Günlerdir haber, almadım senden Beni unutmaya yemin mi ettin? Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbime dökülür, yaşlar gözümden Beni ağlatmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimlerin mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yakıyor içimi, sensiz umutlar Çöküyor gönlüme, kara bulutlar Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Kalbimde cevapsız binbir soru var Beni terketmeye, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Sen yoksun dilimde şarkılar suskun Resimler mahsun, anılar mahsun Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? *** Yalvarırım artık gel, gel gel ne olursun Benden ayrılmaya, yemin mi ettin? yemin mi ettin? Yemin mi ettin? yemin mi ettin?