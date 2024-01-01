İbrahim Tatlıses

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Düştüm senin aşkına
döndüm bak bir şaşkına
Düştüm senin aşkına
döndüm bak bir şaşkına
***
Bir daha sevmek mi
tövbeler, tövbeler
ah tövbeler olsun
Bir daha sevmek mi
tövbeler, tövbeler
ah tövbeler olsun
***
Aşkı böyle bilmezdim
bilseydim hiç sevmezdim
Aşkı böyle bilmezdim
bilseydim hiç sevmezdim
***
Bir daha sevmek mi
tövbeler, tövbeler
ah tövbeler olsun
Bir daha sevmek mi
tövbeler, tövbeler
ah tövbeler olsun
-
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Akşamlar yorgun dönen de yeva
Usanıram şirin canımdan
Akşamlar yorgun dönen de yeva
Usanıram şirin canımdan
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
O günden televizyon gel
Oglan okumaktan vazgel
O günden televizyon gel
Oglan okumaktan vazgel
Kitabı düşmüş bir yana
Defteri ellerde kalıp
Kitaplar düşmüş bir yana vallah
Defteri ellerde kalem
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Oglan işinden tez gel
Televizyonu karşına al
Oglan işinden tez gel
Televizyonu karşına al
Hiçbirşeyden haber yok
Yüreğimi derde salem
Hiçbirşeyden haber yok
Yüreğimi derde salem
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Allah bak busa vuhtiş
Düşmüşem bir yamaniş
Allah bak busa vuhtiş
Düşmüşem bir yamaniş
Derler yar televizyon gelse
Yanda ikimiz düşer hoşa
Derler yar televizyon gelse vallah
Yanda ikimiz düşer boşa
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
Yandım televizyonun elinden
Öldüm televizyonun elinden
-
Aklından çıkmasın çok sevildiğin
Unutma sevgilim sakın unutma
Ettiğin yeminleri verdiğin sözü
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Araya bitmeyen hasret girse de
Ayrılık acısı candan etse de
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Gönlümü gönlüne bağladığımı
Aşkınla kalbimi dağladığımı
Canımı yoluna harcadığımı
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Araya bitmeyen hasret girse de
Ayrılık acısı candan etse de
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
-
Sakladım samanı, geldi zamanı (zamanı)
Damlaya damlaya göl oluverdi
Sakladım samanı, geldi zamanı (zamanı)
Damlaya damlaya göl oluverdi
***
Sabrettim sonunda, erdim murada (murada)
Ben bir istemiştim Rabb'im bin verdi, bin verdi, bin verdi
***
Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine
Şükürler olsun ya Rabb'im verdiklerine
Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine
Şükürler olsun, şükürler olsun
***
Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine
Şükürler olsun, şükürler olsun
En büyük mutluluk meğer sevmekmiş (sevmekmiş)
Aldığın nefese şükür etmekmiş
***
En büyük mutluluk meğer sevmekmiş (sevmekmiş)
Aldığın nefese şükür etmekmiş
***
Sevgisiz yaşanmaz fani dünyada (dünyada)
Sevenler ölse de aşkı ölmezmiş, ölmezmiş, ölmezmiş
Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine
Şükürler olsun ya Rabb'im verdiklerine
Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine
Şükürler olsun, şükürler olsun
Şükürler olsun ya Rabb'im bugünlerine
Şükürler olsun, şükürler olsun
***
Şükürler olsun ya Rabb'im nimetlerine
Şükürler olsun, şükürler ol
-
Ah benim belalım, kara sevdalım
Gözleri sürmelim, zülfü dalgalım
Ey benim belalım, kara sevdalım
Gözleri sürmeli, zülfü dalgalım
Şımarık sevgilim, burnu havalım
Şımarık sevgilim, burnu havalım
Herkes biye hayran, ben sana kurban
Herkes bana hayran, ben sana kurban
Herkes bana hayran, ben sana kurban
Ah ister inan bana, ister inanma
İster yar ol bana, ister yar olma
İster inan bana, ister inanma
İster yar ol bana, ister yar olma
Kahrolayım, eğer yalanım varsa
Kör olayım, eğer yalanım varsa
Herkes bana hayran, ben sana hayran
Herkes biye hayran, ben siye kurban
Alem bana hayran, ben sana hayran
İçim kan ağlıyor gördüm göreli
Seni kendime yar bildim bileli
İçim kan ağlıyor gördüm göreli
Seni kendime yar bildim bileli
Aşığım ben sana dünya güzeli
Vurgunum ben sana dünya güzeli
Herkes bana hayran, ben sana hayran
Herkes bana kurban, ben sana kurban
Herkes bana hayran, ben sana kurban
Ah ister inan bana, ister inanma
İster yar ol bana, ister yar olma
İster inan bana, ister inanma
İster yar ol bana, ister yar olma
Kahrolayım, eğer yalanım varsa
Kör olayım, eğer yalanım varsa
Herkes bana hayran, ben sana kurban
Herkes bana hayran, ben sana hayran
Herkes biye hayran, ben siye kurban
-
Özledim seni görmeyince
Bekledim seni gelmeyince
Özledim seni görmeyince
Bekledim seni gelmeyince
Bu naz, bu cilveler, bu sitem niye
Bu naz, bu cilveler, bu sitem niye
Özledim seni, seni özledim
(Özledim seni, seni özledim)
Sensiz yaşayamam, bunu bilesin
Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin
Uğrunda bu garip, bu garip ölsün
Özledim seni, seni özledim
Sensiz yaşayamam, bunu bilesin
Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin
Uğrunda bu garip, bu garip ölsün
Özledim seni, seni özledim
(Özledim seni, seni özledim)
Gönlüme kelepçe vuramazsın ki
Gözüme perde çekemezsin ki
Gönlüme kelepçe vuramazsın ki
Gözüme perde çekemezsin ki
Nasıl sevdiğimi bilemezsin ki
Nasıl sevdiğimi bilemezsin ki
Özledim seni, seni özledim
(Özledim seni, seni özledim)
Sensiz yaşayamam, bunu bilesin
Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin
Uğrunda bu garip, bu garip ölsün
Özledim seni, seni özledim
Sensiz yaşayamam, bunu bilesin
Sen gel ki, gönlümün acısı dinsin
Uğrunda bu garip, bu garip ölsün
Özledim seni, seni özledim
-
Elele dolaşırdık masallar anlatırdık
Acı tatlı her şeyi beraber paylaşırdık
şimdi ne oldu bize söyle neden ayrıldık
suçum garip olmaksa, bunu biz yaratmadık
***
İnsanlar anlamak insanları tanımak
Gerçek seveni bulmak, onunla mutlu olmak
Öylesine zor ki, öylesine zor ki
***
İnsanlar, İnsanlar, İnsanlar
***
(Ölmeyi Tanrıya, Yaşamayı Sana
Ağlamayı Kadere, Gülmeyi Sana
Sevmeyi Kalbime, Sevilmeyi Sana Sana Borçluyum)
-
Hüsnün senin ey dilberi nadide kamer mi?
Aah, ah, ah huri misin ey afeti can, yoksa beşer mi?
Aman, aman aman, aman aman adıya kurban
***
Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım
Aah, ah, ah sensiz bana bu canı cihan zerre değer mi?
Aman, aman aman, aman aman adıya kurban
***
Nergiz mi acep fidelerin, gül mü yanağın?
Peymane-i kudret mi lebin, şir û şeker mi?
Aman, aman aman, aman aman adıya kurban
-
Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
Gözüm görmez hiç bir şeyi
Ne kederi ne neşeyi
***
Bana yükledin çileyi
Ey sevgilim bile bile
Yükledin bana çileyi
Ey sevgilim bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilir mi böyle çile
Ey sevgili bile bile
***
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
Vurdun başımı taşlara
Bak gözümdeki yaşlara
***
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
Döndüm yuvasız kuşlara
Ey sevgili bile bile
***
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
Aşkına eyledin köle
Vurdun beni yerden yere
***
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
Çekilmez ki böyle çile
Ey sevgili bile bile
-
Ben ne biçim serseriyim, ben ne biçim serseriyim
Bir düzene giremedim, bir düzene giremedim
Gece sarhoş gündüz sarhoş, gece sarhoş gündüz sarhoş
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
***
Aramıza neden girdi, aramıza neden girdi
Uğursuz o kara kedi, uğursuz o kara kedi
Yar eliyle bade verdi, yar eliyle bade verdi
İçmesini bilemedim, içmesini bilemedim
***
İster affet ister öldür, ister affet ister öldür
İster ağlat ister güldür, ister ağlat ister güldür
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim, dermesini bilemedim
***
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
Yar gönlümde açar güldür
Dermesini bilemedim
-
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Kızlar hel hele ses
Bize verir heves
Kızlar hel hele ses
Bize verir heves
***
Gelinle güvey gelsin
Koyak altın kafese
Gelinle güvey gelsin
Koyak altın kafese
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Gül açtı bağlar bögün
Yeşillendi dağlar bögün
Gül açtı bağlar bögün
Yeşillendi dağlar bögün
***
Keyf sefayla kavuştu
Şenlendi dağlar bögün
Keyf sefayla kavuşti
Şenlendi dağlar bögün
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Açılsın bugün güller
Söylensin hep bülbüller
Açılsın bugün güller
Söylensin hep bülbüller
***
Kavuşmak şarkısını
Desin sevdalı diller
Kavuşmak şarkısını
Desin sevdalı diller
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Kızlar el ele verin toydi
Hel hele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
Şad olsun bahça bağlar
Güli bülbüle verin
***
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
Kızlar el ele verin toydi
Vel vele verin
***
Kızlar ele ele verin toydi
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Bak şu dünyanın türlü türlü haline
Hiç kimseler çare bulmaz ölüme, ölüme
Ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir? Ne gelir?
Ah, ne gelirse Hak'tan gelir kuluna
Sabredelim gönül, elden ne gelir?
Ne gelirse kuluna Allah'tan gelir, ah
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