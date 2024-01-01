Vur Gitsin Beni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Vur Gitsin Beni
-
Tükendi nakti ömrüm
Dilde sermaye olan
Bir ah kaldı gülüm aman
Tükendi nakti ömrüm
Dilde sermayem
Bir ah kaldı gülüm aman aman aman
***
Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim
Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim
Dedi eyvah
Bu derdin def eden bir çare hakiki bir
İlah kaldı gülüm aman aman
***
Ne kara günlerde beni halk etmiş mevlam
Ne kötü günler de beni doğurdu zavallı anam
Tutundu şemsi bahtım gonca güllerim
Simsiyah kaldı gülüm aman aman
Elimde bir keşkül başımda bir küllah
O da bana sermeye kaldı aman aman
Ölümüne di nenni di nenni sebebim sensin oy oy
-
Yine daldım ufuklara
Yollarını gözlüyorum
Damla damla yağ gönlüme
Aşk yağmurun bekliyorum
***
Damla damla yağ gönlüme
Aşk yağmurum bekliyorum
***
Yokluğunla bir tek günü
Asır gibi yaşıyorum
Kara sevdam kar beyazım
Aşkıma dön bekliyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Bahar ile çiçek gibi
Yağmur ile toprak gibi
Çölde suya hasret gibi
Bende seni özlüyorum
***
Çölde suya hasret gibi
Bende sana susuyorum
***
Yıllar gelip geçiyor bak
Ayrılığı artık bırak
Sensizliği yapamadım
Gel de benim halime bak
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
-
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Üzüntün ellerimde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Üzüntün ellerimde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
(Seni versinler ellere)
(Beni vursunlar)
(Sana sevdanın yolları)
(Bana kurşunlar)
-
Benden sevgi değil canımı istesen
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer
Soldu çiçeklerim kır gitsin beni
Soldu çiçeklerim yol gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
***
Felekle kaderim bir oldu vurdu
Sende yerden yere vur gitsin beni
Sende yerden yere vur gitsin beni
Yanıma yaklaşma dertle doluyum
Sende uzaklardan sev gitsin beni
Sende uzaklardan sev gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
-
Dağlar dağladı beni
Gören ağladı beni
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
***
Ayırdı zalim felek
Derde bağladı beni
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
***
Gitti yarim gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
***
Dağı duman olanın ah
Halı yaman olanın
Uyku girmez gözüne
Yarı esmer olanın
***
Uyku girmez gözüne
Yarı esmer olanın
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
***
Gitti yarim gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
***
Vay bana vaylar bana
Su vermez çaylar bana
Gitti yarim gelmedi
Yıl oldu aylar bana
-
Hayatıma bir son vermek istersen
Hançere gerek yok gözlerin var ya
Eğer ki kalbimden vurmak istersen
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
Kurşuna gerek yok sözlerin var ya
***
Taş olsan erirdin avuçlarımda
Dal olsan çökerdin bakışlarımda
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Anladım çare yok unutmam için
Her yerde hatıran izlerin var ya
Bir gün olsun mutlu uyumam için
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
Yastığa gerek yok dizlerin var ya
***
Taş olsan erirdin avuçlarımda
Dal olsan çökerdin bakışlarımda
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsan erirdin avuçlarımda
Dal olsan çökerdin bakışlarımda
Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda
Zindana gerek yok hasretin var ya
Zindana gerek yok hasretin var ya
***
Taş olsan erirdin avuçlarımda
Dal olsan çökerdin bakışlarımda
-
Saçların sarı
Sen kimin yarı yar
Saçların sarı sarı
Sen kimin yarı
Aşkınla yanıyorum
Biraz su ver bari
Aşkınla yanıyorum
Biraz su ver bari
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Urfa'nın güzeli
Öldürdü beni beni
Antep'in güzeli
Öldürdü beni beni
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
İzmir'in güzeli
Öldürdü beni beni
Ankara'nın dilberi
Öldürdü beni beni
Yolların uzak
Gelemez oldum
Yolların uzak, uzak
Gelemez oldum
Aşkınla ağlayarak
Gözlerimden oldum
Aşkınla ağlayarak
Gözlerimden oldum
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Urfa'nın güzeli
Öldürdü beni beni
Mardin'in güzeli
Öldürdü beni beni
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Oy çilli kız
Parmağı zilli kız
Diyarbekir dilberi
Öldürdü beni beni
Elazığ'ın güzeli
Öldürdü beni
-
Acısı tatlısı var
Sevinci kederi var
Gözyaşlarımız da var
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
***
Bazen sevgi çalar ümit verir gönlüme
Bazen hasret çalar keder verir ömrüme
Bu bir hayat biçimidir
Bu bir özgür düşüncedir
Hem sevilir hem sevilmez
Çözülmeyen bilmecedir
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
***
En güzel şarkılarda
Gönülde duygularda
Bugünde yarınlarda
Arabesk ah arabesk
***
En güzel şarkılarda
Gönülde duygularda
Bugünlerde yarınlarda
Arabesk ah arabesk
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
***
Sevdanın yolu, dertlerin sonu
Mutluluk dolu arabesk
Sevdanın yolu, dertlerin sonu
Mutluluk dolu arabesk
***
Hasretlere, sevgilere
Ümitlere arabesk
Sevda çeken gönüllere
Sevenlere arabesk
***
Fakirlere, zenginlere
Entellere arabesk
Gizli sevda çekenlere
Mahkûmlara arabesk
***
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
Düm düm teke tek düm teke tek
Arabesk bu arabesk
-
Siverek asmasıyam
Sümerim basmasıyam
Ane doktor getirme
O yarin hastasıyam
***
Bu kala ne kaladır
Etrafı kerbeladır
Ölüm Allah'in emri
Ayrılık ne beladır.
-
Mavi yelek mor düğme
Mavi yelek mor düğme
Yine düştü gönlüme
Yine düştü gönlüme
***
Her gönlüme düşende
Her gönlüme düşende
Kan damlar yüreğime
Kan damlar yüreğime
***
Agam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
Agam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
***
Pekte güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim
Gönüldür nasıl edim
***
Gazel döktü güz oldu
Gazel döktü güz oldu
Derdim biraz az oldu
Derdim biraz az oldu
***
Agam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
Agam ben nasıl edim
Saz getir fasıl edim
***
Pekte güzel değilsen
Gönüldür nasıl edim
Gönüldür nasıl edim
-
Wallah te nagrim
Daye te nastinem
Wallah te nagrim
Babo te nastinem
***
Derde hewiye
Wallah nagshinem
Derde hewiye
Wallah nagshinem
***
Babo te nagrim
Daye te nagrim
Wallah te nagrim
Daye te nagrim
***
Derde hewiye
Wallah nagshinem
Derde hewiye
Wallah nagshinem
***
Sjeni wi chare
Be dost u yarê
Sjeni wi chare
Be dost u yarê
***
Wallah te nagrim
Daye te nagrim
***
Sjeni te dû dûye
Chave te bertjiye
Sjeni te dû dûye
Chave te bertjiye
***
Her têshtek tera chuye
Wallah te nagrim
Her teshtek tera chuye
Wallah te nagrim.