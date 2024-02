İbrahim Tatlıses

Benden sevgi değil canımı istesen Boynum kıldan ince vur gitsin beni Boynum kıldan ince vur gitsin beni Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer Soldu çiçeklerim kır gitsin beni Soldu çiçeklerim yol gitsin beni *** Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Her gelen yakıp da kavurdu beni Savur küllerimi yak gitsin beni Savur küllerimi yak gitsin beni *** Felekle kaderim bir oldu vurdu Sende yerden yere vur gitsin beni Sende yerden yere vur gitsin beni Yanıma yaklaşma dertle doluyum Sende uzaklardan sev gitsin beni Sende uzaklardan sev gitsin beni *** Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Her gelen yakıp da kavurdu beni Savur küllerimi yak gitsin beni Savur küllerimi yak gitsin beni