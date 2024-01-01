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7/24 Dinle Vur Gitsin Beni

Vur Gitsin Beni Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Vur Gitsin Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Vur Gitsin Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Vur Gitsin Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Vur Gitsin Beni

  • Tükendi Nakti Ömrüm

  • Özlüyorum

  • Yemin Ettim

  • Vur Gitsin Beni

  • Vay Bana Vaylar Bana

  • Kurşuna Gerek Yok

  • Çilli Kız

  • Arabesk

  • Siverek Asmasıyam

  • Mavi Yelek

  • Kuma (Kürtçe)

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