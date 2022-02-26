İbrahim Tatlıses

Aklından çıkmasın çok sevildiğin Unutma sevgilim sakın unutma Ettiğin yeminleri verdiğin sözü Unutma sevgilim sakın unutma *** Araya bitmeyen hasret girse de Ayrılık acısı candan etse de Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Gönlümü gönlüne bağladığımı Aşkınla kalbimi dağladığımı Canımı yoluna harcadığımı Unutma sevgilim sakın unutma *** Araya bitmeyen hasret girse de Ayrılık acısı candan etse de Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma *** Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de Unutma sevgilim sakın unutma