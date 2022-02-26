Unutma Şarkı Sözleri
İbrahim Tatlıses Unutma şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Unutma şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Unutma sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Aklından çıkmasın çok sevildiğin
Unutma sevgilim sakın unutma
Ettiğin yeminleri verdiğin sözü
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Araya bitmeyen hasret girse de
Ayrılık acısı candan etse de
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Gönlümü gönlüne bağladığımı
Aşkınla kalbimi dağladığımı
Canımı yoluna harcadığımı
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Araya bitmeyen hasret girse de
Ayrılık acısı candan etse de
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma
***
Bir değil, yüz değil, bin yıl geçse de
Unutma sevgilim sakın unutma