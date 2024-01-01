İbrahim Tatlıses

-
Ben gülüyem gülmüsen
Ben seviyem sevmisen
Ben geliyem gelmisen
Çok naz ediysen Urfalımısan
Ben naz ediysem Harranlımısan
***
Sen esmersen güzelsen
***
Gözlerini süzersen
Ne gelirsen ne gidersen
Urfalımısan hep naz edersen
Harranlımısan çok naz edersen
***
Saçlarıdan bir tel ver
Yanağıdan bir gül ver
Yüreğiden bir yer ver
-
Sevde gör yalnızlığı
Sevde gör mutsuzluğu
Sevde gör sevde gör
Sevde gör, ah yalnızlığı
Sevde gör, ah mutsuzluğu
Sevde gör, ah sevde gör
Gurbet nedir? Hasret nedir?
Çile nedir? Zulmet nedir?
Ağlamak nedir? Gülmek nedir?
Benim gibi sevde gör
Ağlamak ne?, gülmek nedir?
Benim gibi sevde gör, sevde gör
Yaşamak ne ölmek nedir?
Aldatmak ne sevmek nedir?
Melek nedir? Şeytan nedir?
Benim gibi sevde gör
Melek nedir? Şeytan nedir?
Benim gibi sevde gör
Sevde gör, sevde gör, sevde gör
Sevde gör ayrılığı
Sevde gör yalnızlığı
Sevde gör sevde gör
Sevde gör, ah ayrılığı
Sevde gör, ah yalnızlığı
Sevde gör sevde gör
Uyku tutmaz geceleri
Sensiz gelen sabahları
Feryatları eyvahları
Benim gibi sevde gör
Feryatları eyvahları
Benim gibi sevde gör, sevde gör
Yaşamak ne ölmek nedir?
Aldatmak ne sevmek nedir?
Melek nedir? Şeytan nedir?
Benim gibi sevde gör
Melek nedir? Şeytan nedir?
Benim gibi sevde gör
Sevde gör, sevde gör, sevde gör, sevde gör
-
Baharı görmeden hazana erdim
Açmadan soluyor sensiz çiçekler
***
Her akşam güneşin battığı yerde
Hıçkırıp ağlıyor sensiz geceler
Her akşam güneşin battığı yerde
Benimle ağlıyor sensiz geceler
***
Mektuplar resimler soldu elimde
O eski şarkımız kaldı dilimde
Gelirsin diyerek günün birinde
Benimle bekliyor seni geceler
***
Geceler geceler garip geceler
Ağlatır inletir beni geceler
Geceler geceler sensiz geceler
Ağlatır kahreder beni geceler
***
Hani ya nerede beyaz evimiz
Hani ya bahçemiz çiçeklerimiz
Bu hayat yaşanmaz inan ki sensiz
Benimle ağlıyor sensiz geceler
***
Mektuplar resimler soldu elimde
O eski şarkımız kaldı dilimde
Gelirsin diyerek günün birinde
Benimle bekliyor seni geceler
***
Geceler geceler garip geceler
Ağlatır inletir beni geceler
Geceler geceler sensiz geceler
Ağlatır kahreder beni geceler
-
Bir karınca yuvasını kaybetse
O gece yatamam kaygımız vardır
Bir yaprak dalından sararıp düşse
Ezilir yüreğim duygumuz vardır
***
Ha kutuplarda bir eskimo genci
Ha Afrika da garip bir zenci
Fark etmez ne dili ne rengi
Madem ki insandır saygımız vardır
***
İnsanı insandan ayırmam ki
Bu bizden diyerek kayıramam ki
Sanmayın sesimi duyuramam ki
İnsanız insana saygımız vardır
-
Böyle kaşlar böyle gözler
Kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Böyle kaşlar böyle gözler
Kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Böyle gülüş böyle nazlar
Kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Böyle gülüş böyle nazlar
Kimde var? Kimde var? Kimde de var?
***
Al yanaklı gül dudaklı
Yarim var? yarim var? yarim var?
Al yanaklı gül dudaklı
Yarim var? yarim var? yarim var?
Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Kimde var? Kimde de var?
Böyle güzel kimde var?
***
Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var?
***
İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var?
İnce belli selvi boyu kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Tatlı dili güzel huyu kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var?
Al yanaklı gül dudaklı yarim var? yarim var? yarim var?
Can alıcı gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var?
***
Nerde var nerde var böyle güzel nerde var?
Öldürücü gülüşleri kimde var? Kimde var? Kimde de var?
Can alıcı bakışları kimde var? Kimde var? Kimde de var?
***
Ah? böyle kaşlar böyle gözler kimde var?
Ah? böyle gülüş böyle naz
Böyle gülüş böyle naz kimde var? Kimde var?
Al yanaklı gül dudaklı yarim var?
Al yanaklı gül dudaklı yarim var?
Böyle gülüş böyle naz
Böyle gülüş böyle naz kimde var?
-
Kınamayın dostlar Allah aşkına
Yalvardım yakardım dönmüyor geri
Çaresiz kalmışım çıldıracağım
Ağladım sızladım dönmüyor geri dönmüyor geri
***
İşte dostlar budur halim
Görmedim ben böyle zalim
Bilsem onu sever miydim
Dönmüyor dönmüyor dönmüyor geri
Kolundan tutup da getiremem ki
Kendimi ben zorla sevdiremem ki
Silahı çekip de öldüremem ki
***
Aldı gitti beni benden
Vurdu beni yüreğimden
Anlamıyor hiç sevgimden
Dönmüyor dönmüyor dönmüyor geri
Kolundan tutup da getiremem ki
Kendimi ben zorla sevdiremem ki
Silahın çekip de öldüremem ki
Dizine kapandım dönmüyor geri
Dizine kapandım dönmüyor geri
-
Unut deme sakın bana
Unutmanın imkanı yok
Kara sevdan sarmış beni
Kurtulmanın imkanı yok
***
Hayalin gözümde perde
Çare yok bendeki derde
Yaşamanın imkanı yok
Ayrılamam imkanı yok
***
Duman ile ateş gibi
Doğa ile güneş gibi
Ta ezelden bir eş gibi
Ayrılmanın imkanı yok
-
esme rüzgar deli deli
aklım başımda değil
bu gidişle benim sonum
galiba belli değil
***
iki gözüm iki çeşme
yanaklarım ıslanır
***
bu gidişle deli gönlüm
dert çekerek uslanır
***
ayrılığın yeli esti
düştüm dağlar ardına
gençlik elden uçtu gitti
döndüm gazel yurduna
***
ben gurbetin kucağında
düşe kalka yoruldum
bir zalimin ocağında
can evimden vuruldum
-
Geleni geçeni yakıyor bu güzel
***
Ateşli ateşli bakıyor bu güzel
Bir kere göreni yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
Bir kere göreni yanılıp seveni
Ateşten ateşe atıyor bu güzel
***
Ateşli, ateşli halleri eritti beni
***
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni
Ah, ateşli
***
Bir alev ırmağı akıyor bu güzel
***
Yanmamış canları yakıyor bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
Gözleri bir alev sözleri bir şeker
Dil döker kandırır insanı bu güzel
***
Ateşli, ateşli halleri eritti beni
Ateşli, ateşli gözleri kör etti beni
Ateşli, ateşli hallere düşürdü beni
Ah, ateşli
-
Ona yolda rastladım
Saatlerce yalvardım
Ona yolda rastladım
Saatlerce yalvardım
Hayatımda ilk defa
Boşa kürek salladım
Hayatımda ilk defa
Boşa kürek salladım
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Onu görünce yandım
Biraz deryaya daldım
Onu görünce yandım
Biraz Hülyaya daldım
Hayatımda ilk defa
Delice sevdalandım
Hayatımda ilk defa
Delice sevdalandım
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
Sevdanın hançeri bağrımı deldi
Tanrım bu cezayı bana mı verdi?
Sevene gülerken başıma geldi eyvah
Aklıma gelmeyen başıma geldi
-
Seninle çıkabilseydim ah keşkem ah keşkem
Elini tutabilseydim ah keşkem ah keşkem
Kafelerde diskolarda ah keşkem ah keşkem
Beline sarılabilseydim ah keşkem ah keşkem
***
Elimdeki sazım olsan ah keşkem keşkem
Doya doya sevebilsem ah keşkem keşkem
Kadehimde şarap olsan ah keşkem ah keşk..
Doya doya içsem seni ah keşkem ah keşkem
Ah keşkem keşkem keşkem
İçebilseydim keşkem
Ah keşkem keşkem keşkem
Çalabilseydim keşkem
***
Saçlarına boncuk taksam ah keşkem ah keşkem
Seni nazardan korusam ah keşkem ah keşkem
Mutluluktan uçardım ben ah keşkem ah keşkem
Sana bir kez dokunsam ah keşkem ah keşkem
-
Vara vara vardım sivereğin hanına
Hancı dedi bu garibandir
Serin yatağını eyvana
***
Ordan bir zalım çıtktı
Dedi Urfalıdır atın bunu zindana
Vah ölem ölem
Ben kime ne diyem
***
Ben gülüyem gülmüşen
Ben seviyem sevmişen
Ben geliyem gelmişen
Çok naz ediysen Urfalı mısan
Ben naz ediysem harranlı mısan
***
Sen esmersen güzelsen
Gözlerini süzersen
Ne gelirsen ne gidersen
Urfalı mısan hep naz edersen
Harranlı mısan çok naz edersen
***
Saçlarıdan bir tel ver
Yanağıdan bir gül ver
Yüreğiden bir yer ver
Urfalı mısan hep naz edersen
Harranlı mısan çok naz edersen
***
Ben gülüyem gülmüşen
Ben seviyem sevmişen
Ben geliyem gelmişen
Çok naz ediysen Urfalı mısan
Hep naz ediysem harranlı mısan