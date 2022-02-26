İbrahim Tatlıses

Urfa dağlarında gezer bir ceylan eman, eman, eman, eman
Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman
Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman
***
Yavrumun derdine bulunmaz derman eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman
Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman
Cigerim yanıyor yâr yâr, gözlerim ağlar
Cigerim yanıyor yavrum, gözlerim ağlar
***
Benim zalım derdim cihanı yakar eman, eman, eman
Benim zalım derdim dünyayı yakar eman, eman, eman
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan...