İbrahim Tatlıses

Urfa dağlarında gezer bir ceylan eman, eman, eman, eman Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman *** Yavrumun derdine bulunmaz derman eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar *** Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar *** Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman Cigerim yanıyor yâr yâr, gözlerim ağlar Cigerim yanıyor yavrum, gözlerim ağlar *** Benim zalım derdim cihanı yakar eman, eman, eman Benim zalım derdim dünyayı yakar eman, eman, eman Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar *** Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar Anaydan, babaydan, yârdan...