İbrahim Tatlıses

-
Urfanın seher vaktı
Gül bülbülü ağlattı
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Dün gece neredeydin
Hoyratın beni yaktı
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Seherin bu vaktinde ley
Yar oturmuş tahtında
Neydi başıma geldi
Bu çahallık vaktında
Neydi başıma geldi
Bu çahallık vaktında
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanarım
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Seher oldu vakit doldu
Sinem yara taht oldu
Ötme garip bülbülüm
Yar gelecek Allah oldu
Ötme bülbülüm ötme
Yar gelecek Allah oldu
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
Ağlaram sızlaram
Sensiz ömre yanaram
-
Kaşların karalıdır aman Emminem
Gözlerin belalıdır canım Emminem
Ben sevdim eller aldı aman Emminem
Yüreğim yaralıdır aman Emminem
***
Eminem Emine aman Eminem
Eminem Emine canım Eminem
***
Eşarbın uçtu başlar aman Emminem
Kirpikler uzun kaştan canım Emminem
Kara gözler değil mi kurban Emminem
Çıkardı beni baştan aman Emminem
***
Gel benim nazlı yarim aman Emminem
Başımın tacı yarim canım Emminem
Yüzünde göz izi var aman Emminem
Sana kim baktı yarim canım Emminem.
-
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle
***
Felek benim yazımı, kışa çevirdi
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle
***
İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
***
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
Böyleymiş alın yazım, silemiyorum
***
Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
Neden içtiğimi bende? bilemiyorum
***
İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum
-
Yalnızlık huzur vermez bir dost ara kendine
Sevdasız yürek gülmez artık sevmeyi dene
Yalnızlık huzur vermez bir dost ara kendine
Sevdasız yürek gülmez artık sevmeyi dene
***
Sende insansın dostum bir gönül var sende de
Uzatılan elleri geri çevirme böyle
Sende insansın dostum bir gönül var sende de
Uzatılan elleri geri çevirme böyle
***
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene
***
İnsan kendine yetmez muhtaçtır hep birine
İnan böyle yürümez artık sevmeyi dene
İnsan kendine yetmez muhtaçtır hep birine
İnan böyle yürümez artık sevmeyi dene
***
Sende insansın dostum bir gönül var sende de
Uzatılan elleri geri çevirme böyle
Sende insansın dostum bir gönül var sende de
Uzatılan elleri geri çevirme böyle
***
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene
***
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu artık sevmeyi dene
Tertemiz sevgilerle kucak aç gelenlere
Tanrımızın emri bu
-
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım
Mutluluklara doğru hep beraber koşalım
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz gülümse biraz
***
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş
Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş
***
Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız
Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız
(Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız)
(Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız)
***
Gülümse biraz gülsün gözlerin
Gülümse biraz bitsin kederin
Unut dertleri kötü günleri
Gülümse biraz, gülümse biraz
-
Kalbimdeki tatlı sızı
Sensin bu gönlümün yazı
Bakışların öyle güzel
Öldürüyor beni nazın
***
Karda açan çiçek gibi
Çölde yağan yağmur gibi
Sevincimsin mutluluksun
Sana öyle hasretim ki
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın mevlam bizi
Budur inan tek dileğim
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın Tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
***
Bir yürürse bahar yürür
Çiçek yürür peşin sıra
Gülüşlerin öyle güzel
Can katıyor bu canıma
***
Ufkumdaki güneş gibi
İçimdeki enfes gibi
Ne bir heves ne bir tutku
Karasevda benimkisi
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın Tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
***
Gülüm benim gülüm benim
Derdim aşkım canım benim
Ayırmasın Tanrım bizi
Budur inan tek dileğim
-
Görüyorsun Tanrım beni
Değiştir bu kaderimi
Açtım sana ellerimi
Yalvarırım dertli, dertli
Açtım sana ellerimi
Yalvarırım dertli, dertli
***
Bu cananın sahibisin
Sığınacak gücüm sensin
Derman bana senden gelsin
Bekliyorum dertli, dertli
***
Eskiler hep taş misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
***
Dertlerimle yalnız kaldım
Bir çıkar yol bulamadım
Çilelerle adım, adım
Yürüyorum dertli, dertli
Çilelerle adım, adım
Gidiyorum dertli, dertli
***
Özlediğim güneş doğsun
Yarabbim tek umudumsun
Dualarım kabul olsun
Yaşanmıyor dertli, dertli
***
Eskiler hep tas misali
Gözlerimde çile seli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Yaşadığım nerden belli
Gecem dertli, günüm dertli
Gecem dertli, günüm dertli
Gecem dertli, günüm dertli
-
Her gün akşam olur
Dallam, dallam, dallam
Her gün akşam olur
Dallam, dallam, dallam
Elimde bağlama
Çallam, çallam, çallam
Elimde bağlama
Çallam, çallam, çallam
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Beni seni sevmişem
Allam, allam, allam
Beni seni sevmişem
Allam, allam, allam
Vermesseler seni
Gellem, gellem, gellem
Vermesseler seni
Gellem, gellem, gellem
Kapınızı güzel
Çallam, çallam, çallam
Kapınızı güzel
Çallam, çallam, çallam
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Ben seni sevmişem
Allam, Allam, Allam
Ben seni sevmişem
Allam, Allam, Allam
Gördüğüm gün seni
Güllem, güllem, güllem
Gördüğüm gün seni
Güllem, güllem, güllem
Görmedimse güzel
Öllem, öllem, öllem
Görmedimse güzel
Öllem, öllem, öllem
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Aşirete var haber
Sallam, sallam, sallam
Ben seni sevmişem
Allam, Allam, Allam
Ben seni sevmişem
Allam, Allam, Allam
-
Bugün bayram günü derler, alem eglenir
Sen bizim yaylaya gel başın için
Dertliler oturmuş, derdin söyleşir
Etme intizarın gül başın için
Hey, hey, hey, hey, hey
Dertliler oturmuş, derdin söyleşir
Etme intizarın gül başın için
Hey, hey, hey, hey, hey
***
Davut sularıyam aktı aman da
Bir yıldız dogmuştur vaktı zamanda
Seher bülbülüyem ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için
Hey, hey, hey, hey, hey
Seher bülbülüyem ulu divanda
Sen benim vekilim ol başın için
Hey, hey, hey, hey, hey
-
Adana köprü başı
Adana köprü başı
Otur saraya karşı
Otur saraya karşı
Gel beraber gezelim
Gel beraber gezelim
Dosta düşmana karşı
Dosta düşmana karşı
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı
Yar başına bağlamış
Yar başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Oyalı da ipek yazmayı
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı
Pamuk içinde çiğit
Pamuk içinde çiğit
Elinde altın divit
Elinde altın divit
Hem sararmış hem solmuş
Hem sararmış hem solmuş
Bir kız için bir yiğit
Bir kız için bir yiğit
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı
Yar başına bağlamış
Yar başına bağlamış
Oyalı da ipek yazmayı
Oyalı da ipek yazmayı
Vur çapayı çapayı
Vur çapayı çapayı
Vur kazmayı kazmayı
Vur kazmayı kazmayı