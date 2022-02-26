İbrahim Tatlıses

Usta Şarkı Sözleri
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Gel Otur Yanıma, Derdimi Dinle
Canım Dediklerim, Yordular Ustam
Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle
Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam
Gözyaşın Kaldıysa, Ağla Benimle
Dostum Bildiklerim, Vurdu Be Ustam
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Kimseler Halim Sormadı
Eyvahsız Günüm Olmadı
Tükendim, Bir Şey Kalmadı!
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
***
Çareler İçinde, Çaresiz Kaldım
Ben Bıktım, Bu Çilem Bitmedi Ustam
Cefadan Payıma, Düşeni Aldım
Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam
Cefadan Payıma, Düşeni Aldım
Ben Bıktım, O Benden Bıkmadı Ustam
***
Kimseler Halim Sormadı
Eyvahsız Günüm Olmadı
Tükendim, Bir Şey Kalmadı!
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
Bu Nasıl Yaşamak Ustam?
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
***
Elveda Gençliğim, Elveda Derde
Perdeler Kapandı, Ömür Sahnemde
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Vakit Doldu Artık, Bana Müsaade!
Hakkını Helal Et, Helal Et Ustam!
Helal Et Ustam