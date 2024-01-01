İbrahim Tatlıses

Bahçada dal olaydım, mamır ha mamır
Dalda bülbül olaydım, mamır ha mamır
Bahçada gül bitmeden, mamır ha mamır
Senden bir gül alaydım, mamır ha mamır
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo
***
Bizim bağlar buradır, mamır ha mamo
Güller sıra sıradır, mamır ha mamo
Seni alan gülmesin, mamır ha mamo
Gözüm arka sıradır, mamır ha mamo
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
***
Otaya serdim kilim, mamır ha mamo
Gel otur, benim gülüm, mamır ha mamo
Ne dedim ne söyledim, mamır ha mamo
Kahrolsun benim dilim, mamır ha mamo
***
Mamır, mamır, mamır, mamır, kız mamo
Mamır, mamır, mamır, mamır, ha mamo