İbrahim Tatlıses

Uzun Uzun Kamışlar Uzun uzun kamışlar uy aman Uzun uzun kamışlar uy aman Ucunu boyamışlar ley aman Ucunu boyamışlar ley aman *** Benim nazlı yarimi uy aman Benim nazlı yarimi uy aman Gurbete göndermişler ley aman Askere yollamışlar ley aman *** İpin ucu bendedir ley aman İpin ucu bendedir ley aman Bir ucu bedendedir vay aman *** Bir ucu bedendedir ley aman El bilir dünya bilir uy aman El bilir alem bilir vay aman Benim göynüm sendedir ley aman Benim göynüm sendedir ley aman

Yaram Sızlar Yaram sızlar eyy ok değmiş eey Kurban yaram sızlar hayranım aahh Yaralının halından oğul ne bilsin eey kibar Yaram sızlar yeri ağam, yeri, yeri Yeri paşam, boyunu görüm yeri, yeri Yaralıyam ben, nasıl ediyim oyy oy Gözleri değer kardaş canıma Oğul her baktıkça eey kurban Dilim bağlar yar kül o yarın başına oyy Oğul her vefasıza kurban bel bağlar Esmerin elinden nere gidim ben, ben Gozelin elinden nasıl edim ben Yeter ağlattın beni

Oklavıyam Pazıyam Oklavıyam pazıyam oklavıyam pazıyam Ak gerdanda yazıyam ak gerdanda yazıyam Seni bana verseler seni bana verseler Dilenmeye razıyam dilenmeye razıyam Di gel kız gel yanıma di gel kız gel yanıma Kanım kaynar kanıma kanım kaynar kanıma Feriğinde bir kuş var feriğinde bir kuş var Kanadında gümüş var kanadında gümüş var Getiririk gelmedi getiririk gelmedi *** Elbet bunda bir iş var Elbet bunda bir iş var di gel kız gel yanıma Di gel kız gel yanıma seni saram canıma Kanım kaynar kanıma bu bağ bizim olaydı Bu bağ bizim olaydı koruk üzüm olaydı Koruk üzüm olaydı ortalık malı nidem Ortalık malı nidem hepsi bizim olaydı Hepsi bizim olaydı di gel kız gеl yanıma Di gel kız gel yanıma seni saram canıma Kanım kaynar kanıma di gеl kız gel yanıma Di gel kız gel yanıma seni saram canıma

Kırmızı Kurdele Kırmızı Kurdele kör olasın Eminem Kırmızı Kurdele kör olasın Eminem İndim derelerine bilmem nerelerine Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine *** Yavrum ben sana ipek mendil alayım Yavrum ben sana ipek mendil alayım İndim derelerine bilmem nerelerine Kaytan bıyıklarımı sürsem nerelerine *** Yavrum ben sana melez gömlek alayım Yavrum ben sana melez gömlek alayım İndim derelerine bilmem nerelerine Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine *** Yavrum ben sana kaluç koytun alayım Yavrum ben sana kaluç koytun alayım İndim derelerine bilmem nerelerine Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine *** İndim derelerine bilmem nerelerine Sırma bıyıklarımı sürsem nerelerine

Hış Hışı Hançer Hış hışı hançer boynuma le le Hış hışı hançer boynuma le le Küpeli kızlar yanıma küpeli kızlar yanıma Ben halayın başıyam le le Ben halayın başıyam le le İncirli küpe taşıyam i̇ncirli küpe taşıyam Bir dalda iki payam olur gidemedik kurbana Gelen sağ ayağım giden ölüm gelen kesildi ey *** Haberini kurban sen aldın hayran Kimden alam kimden alam Yere ince belli kemer Kara gözleri srüme ey kurbanıyam ey Çekin halay dizilsin le le Çеkin halay dizilsin le le Mahmur gözler süzülsün Mahmur gözlеr süzülsün ben halayın Başıyam le le ben halayın Başıyam le le i̇ncirli küpe taşıyam İncirli küpe taşıyam

Elleri Pamuk Saçları Sarı Elleri pamuk saçları sarı Gözleri mahmur yanağı elma Dudağı kiraz dişleri sedef Gerdanı beyaz öpeydim biraz Canım siye kurban *** Hayreddin ağa amanın aman Güzelim aman dilberim aman Meyhoşum aman sekranım aman Serhoşum aman anteplim aman Urfalım aman yoluna kurban Ben sana hayran

Başına Vurdun da Delli Ettin Beni Başıma vurdun da deli ettin beni Başıma vurdun da deli ettin beni Yaprağı kurumuş çal ettin beni Yaprağı kurumuş çal ettin beni *** Her olur olmaza kul ettin beni Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy oy *** Dağbaşına saldın benim başımı Dağbaşına saldın benim başımı Zehir ettin ekmeğimi aşımı Zehir ettin ekmeğimi aşımı *** Genç yaşımda beyazlattın saçımı Kaldı hasretimiz kıyamete kadar ağlarım Kaldı hasretimiz kıyamete kadar yanarım oy oy