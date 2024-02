İbrahim Tatlıses

Yaram sızlar eyy ok değmiş eey Kurban yaram sızlar hayranım aahh Yaralının halından oğul ne bilsin eey kibar Yaram sızlar yeri ağam, yeri, yeri Yeri paşam, boyunu görüm yeri, yeri Yaralıyam ben, nasıl ediyim oyy oy Gözleri değer kardaş canıma Oğul her baktıkça eey kurban Dilim bağlar yar kül o yarın başına oyy Oğul her vefasıza kurban bel bağlar Esmerin elinden nere gidim ben, ben Gozelin elinden nasıl edim ben Yeter ağlattın beni