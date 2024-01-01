İbrahim Tatlıses

Vay Bana Vaylar Bana Dağlar dağladı beni Gören ağladı beni Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni *** Ayırdı zalim felek Derde bağladı beni *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana *** Gitti yarim gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana *** Dağı duman olanın ah Halı yaman olanın Uyku girmez gözüne Yarı esmer olanın *** Uyku girmez gözüne Yarı esmer olanın *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana *** Gitti yarim gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana *** Vay bana vaylar bana Su vermez çaylar bana Gitti yarim gelmedi Yıl oldu aylar bana

Özlüyorum Yine daldım ufuklara Yollarını gözlüyorum Damla damla yağ gönlüme Aşk yağmurun bekliyorum *** Damla damla yağ gönlüme Aşk yağmurum bekliyorum *** Yokluğunla bir tek günü Asır gibi yaşıyorum Kara sevdam kar beyazım Aşkıma dön bekliyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Bahar ile çiçek gibi Yağmur ile toprak gibi Çölde suya hasret gibi Bende seni özlüyorum *** Çölde suya hasret gibi Bende sana susuyorum *** Yıllar gelip geçiyor bak Ayrılığı artık bırak Sensizliği yapamadım Gel de benim halime bak *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum *** Özlüyorum özlüyorum Seni seni seni özlüyorum Bekliyorum bekliyorum Yollarını gözlüyorum

Yemin Ettim Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar *** Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar (Seni versinler ellere) (Beni vursunlar) (Sana sevdanın yolları) (Bana kurşunlar)

Vur Gitsin Beni Benden sevgi değil canımı istesen Boynum kıldan ince vur gitsin beni Boynum kıldan ince vur gitsin beni Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer Soldu çiçeklerim kır gitsin beni Soldu çiçeklerim yol gitsin beni *** Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Her gelen yakıp da kavurdu beni Savur küllerimi yak gitsin beni Savur küllerimi yak gitsin beni *** Felekle kaderim bir oldu vurdu Sende yerden yere vur gitsin beni Sende yerden yere vur gitsin beni Yanıma yaklaşma dertle doluyum Sende uzaklardan sev gitsin beni Sende uzaklardan sev gitsin beni *** Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki Sende bir kenara at gitsin beni Her gelen yakıp da kavurdu beni Savur küllerimi yak gitsin beni Savur küllerimi yak gitsin beni

Kurşuna Gerek Yok Hayatıma bir son vermek istersen Hançere gerek yok gözlerin var ya Eğer ki kalbimden vurmak istersen Kurşuna gerek yok sözlerin var ya Kurşuna gerek yok sözlerin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Anladım çare yok unutmam için Her yerde hatıran izlerin var ya Bir gün olsun mutlu uyumam için Yastığa gerek yok dizlerin var ya Yastığa gerek yok dizlerin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda Sevgilim suçluysam bu aşk yolunda Zindana gerek yok hasretin var ya Zindana gerek yok hasretin var ya *** Taş olsan erirdin avuçlarımda Dal olsan çökerdin bakışlarımda

Çilli Kız Saçların sarı Sen kimin yarı yar Saçların sarı sarı Sen kimin yarı Aşkınla yanıyorum Biraz su ver bari Aşkınla yanıyorum Biraz su ver bari Oy çilli kız Parmağı zilli kız Oy çilli kız Parmağı zilli kız Urfa'nın güzeli Öldürdü beni beni Antep'in güzeli Öldürdü beni beni Oy çilli kız Parmağı zilli kız Oy çilli kız Parmağı zilli kız İzmir'in güzeli Öldürdü beni beni Ankara'nın dilberi Öldürdü beni beni Yolların uzak Gelemez oldum Yolların uzak, uzak Gelemez oldum Aşkınla ağlayarak Gözlerimden oldum Aşkınla ağlayarak Gözlerimden oldum Oy çilli kız Parmağı zilli kız Oy çilli kız Parmağı zilli kız Urfa'nın güzeli Öldürdü beni beni Mardin'in güzeli Öldürdü beni beni Oy çilli kız Parmağı zilli kız Oy çilli kız Parmağı zilli kız Diyarbekir dilberi Öldürdü beni beni Elazığ'ın güzeli Öldürdü beni

Arabesk Acısı tatlısı var Sevinci kederi var Gözyaşlarımız da var *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Bazen sevgi çalar ümit verir gönlüme Bazen hasret çalar keder verir ömrüme Bu bir hayat biçimidir Bu bir özgür düşüncedir Hem sevilir hem sevilmez Çözülmeyen bilmecedir *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** En güzel şarkılarda Gönülde duygularda Bugünlerde yarınlarda Arabesk ah arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk *** Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk Sevdanın yolu, dertlerin sonu Mutluluk dolu arabesk *** Hasretlere, sevgilere Ümitlere arabesk Sevda çeken gönüllere Sevenlere arabesk *** Fakirlere, zenginlere Entellere arabesk Gizli sevda çekenlere Mahkûmlara arabesk *** Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk Düm düm teke tek düm teke tek Arabesk bu arabesk

Tükendi Nakti Ömrüm Tükendi nakti ömrüm Dilde sermaye olan Bir ah kaldı gülüm aman Tükendi nakti ömrüm Dilde sermayem Bir ah kaldı gülüm aman aman aman *** Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim Sanırım derdimi Lokman'a gösterdim Dedi eyvah Bu derdin def eden bir çare hakiki bir İlah kaldı gülüm aman aman *** Ne kara günlerde beni halk etmiş mevlam Ne kötü günler de beni doğurdu zavallı anam Tutundu şemsi bahtım gonca güllerim Simsiyah kaldı gülüm aman aman Elimde bir keşkül başımda bir küllah O da bana sermeye kaldı aman aman Ölümüne di nenni di nenni sebebim sensin oy oy

Siverek Asmasıyam Siverek asmasıyam Sümerim basmasıyam Ane doktor getirme O yarin hastasıyam *** Bu kala ne kaladır Etrafı kerbeladır Ölüm Allah'in emri Ayrılık ne beladır.

Mavi Yelek Mavi yelek mor düğme Mavi yelek mor düğme Yine düştü gönlüme Yine düştü gönlüme *** Her gönlüme düşende Her gönlüme düşende Kan damlar yüreğime Kan damlar yüreğime *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim *** Gazel döktü güz oldu Gazel döktü güz oldu Derdim biraz az oldu Derdim biraz az oldu *** Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim Agam ben nasıl edim Saz getir fasıl edim *** Pekte güzel değilsen Gönüldür nasıl edim Gönüldür nasıl edim