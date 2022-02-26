Benim Hikayem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Benim Hikayem
-
Garip başım taştan taşa
Vursam nola vursam nola
Garip başım taştan taşa
Vursam nola vursam nola
***
Sebebim derdim ey güle
Halım görmeyen ne bile
Sebebim derdim ey güle
Halım görmeyen ne bile
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Ey gule can ne halım var
Sabah etmez bir canım var
Ey gule can ne halım var
Sabah etmez bir canım var
***
Yoksun seni benden etmem
Ölsem canım teslim etmem
Yoksun seni benden etmem
Ölsem canım teslim etmem
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
***
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
Vay halıma vay halıma
Dağlar dayanmaz ahıma
***
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
Bitir şu hasreti dön gel
Kastın mı var bu canıma
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
-
Zor zamanımda ümidimi yitirmedim
Sen dışını süslerken ben kalbimi temizledim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla