Benim Hikayem Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Benim Hikayem
-
Anam nenesinden kızı istemiş
Vay vay Zaracan didem Zara
Anam nenesinden kızı istemiş
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Araba dolusu başlık istemiş
Vay vay Zaracan didem Zara
Araba dolusu başlık istemiş
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Nenesi bilmez aşkı sevdayı
Vay vay Zaracan didem Zara
Nenesi bilmez aşkı sevdayı
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Bana dar etti koca dünyayı
Vay vay Zaracan didem Zara
Bana dar etti koca dünyayı
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Dede gene yüz aydır kaşlar keman yüz aydır
E yar e yar e yar e yare yer e yar e yar
Vallaha her gün gördüğüm yari
Vallaha her gün gördüğüm yari, görmemişim yüz aydır
E yar e yar e yar e yar
Ah yar ah yar ah yar ah yar ah yar ah yar ah yar ah yar
***
Kızın nenesi ömür törpüsü
Vay vay Zaracan didem Zara
Kızın nenesi ömür törpüsü
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Araya koydu sırat köprüsü
Vay vay Zaracan didem Zara
Araya koydu sırat köprüsü
Vay vay Zaracan didem Zara
***
Araya koydu sırat köprüsü
Vay vay Zaracan didem Zara
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
-
Zor zamanımda ümidimi yitirmedim
Sen dışını süslerken ben kalbimi temizledim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
Suçumu gördüm bahane bulmadım
Senden değil gölgemden çekindim
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
***
Yanlış yolda yürünmezmiş asla
Direndim tükettim uğrunda ne varsa
Bomboş hayaller kurmam ben asla
Bana yaşattığın acılar aşktan fazla
-
Bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın (korkarsın)
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Hiç bilmiyorum pişman mısın? (pişman mısın?)
Kendi hatalarını görmez oldun
Sen bana düşman mısın? (düşman mısın?)
Varlığımdan rahatsız olmuşsun
Kaçarsın, doğrusun (doğrusun)
Kendinden bile korkarsın
***
Durdurulmaz mı? bu kin bu öfke
Kalmamış bizden bir şey içinde
Haklıydın belki sende kendince
Yalan yok ki, benim hikayemde (hikayemde)
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, ediyorsun
Benim aşkım saf temiz anla
***
Anla
***
Yanılıp da, gidiyorsun
İnan artık bendeki aşka
Düşünmeden ah, çekiyorsun
Benim aşkım saf temiz anla