İbrahim Tatlıses

-
Benden sevgi değil canımı istesen
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Boynum kıldan ince vur gitsin beni
Ömrüm hep kış oldu bahar ne gezer
Soldu çiçeklerim kır gitsin beni
Soldu çiçeklerim yol gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
***
Felekle kaderim bir oldu vurdu
Sende yerden yere vur gitsin beni
Sende yerden yere vur gitsin beni
Yanıma yaklaşma dertle doluyum
Sende uzaklardan sev gitsin beni
Sende uzaklardan sev gitsin beni
***
Kimler bırakıp da beni terk etmedi ki
Sende bir kenara at gitsin beni
Her gelen yakıp da kavurdu beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
Savur küllerimi yak gitsin beni
-
Saçları simsiyah gözleri bir ilah
Ben onu sevmesem tanımasam çok günah
İnan inan dostum bunu ben
Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam
***
Bir anda vuruldum vuruldum ben ona
Asla içimden atamam
Bakışı başka gülüşü başka
Düşürdü aşka anlatamam
***
Herkesi her şeyi hayatı çok sevdim
Ben onu görünce dünyamı değiştirdim
İnan inan dostum bunu ben
Anlatamam sana anlatamam sana anlatamam
-
Bir güzel sevdim ismi de güldü
Evlenelim dedim üstüme güldü
Onunla günler su gibi aktı
Terk eyledi gitti dünyamı yıktı
***
Bir güzel sevdim ismi de Gülay
Naz etmesi sorun sevmesi olay
Biraz mıymıntı çok duygusaldı
Onunla sevgimiz mezara kaldı
***
Bir güzel sevdim ismi de Fatoş
Oynaması hoş gülmesi bir hoş
Belli olmaz onun baharı yazı
Çekilmez oluyor içince nazı
***
Çok güzel sevdim hepsi bir afet
Allah'ım sen günahlarımı affet
-
Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
Güneş doğar doğudan
Yakar beni doğrudan
***
Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
Sen buradan gideli
Başım kalkmaz ağrıdan
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin
***
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
Aşkın vurur dilime
Düşer birçok kelime
***
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
Mecnun olsam, dolansam
Çıkar mısın yoluma?
***
Canımın içi nerdesin?
Gözümün nuru nerdesin?
Bir haber ver gönlüme
Yürek yangınım dinsin
***
Başımın tacı nerdesin?
Gönül ilacı nerdesin?
Ayrılık acı bilmezsin
Gel de dinsin
-
Bu kaçıncı terk edişin?
Bu kaçıncı geri dönüşün?
Kendini ne sanıyorsun?
Bu konuyu çok iyi düşün
***
Her gidişin dönüşünde
Beni hazır buluyorsun
Sabrında bir sonu vardır
Hiç hesaba katmıyorsun
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Senin gibi yoktur sanma
Böyle bir duyguya kanma
Öyle bir git, öyle bir git
Bir daha da asla dönme
***
Toleranslar bitti artık
Yalanların sonu geldi
Ettiklerin yetti artık
Sana olan sevgim öldü
Hep ben yedek, hep ben yedek
Artık bu iş sürmeyecek
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
***
Ellere düş
Hadi dillere düş
Hadi git de yabancı gönüllere düş
İnan en kolay şey hemen kaçıp gitmek
Mümkün olmayacak sana geri dönüş
-
Ela gözlüm ben bu elden gidersem
Zülfü perişanım ol melul melul
Kerem et aklından çıkarma beni
Ağla göz yaşını sil melul melul
***
Erzurum ?dan geçerim
Gel iki gözüm nerde o
Sözün tutmaz mı yüzün ?
Soğuk suyundan içerim
Kurbanın olayım hayranın olayım
Uğrunda öleyim mi ?
Erzurum güzel dolsa yine seni seçerim
***
Fındıklı bizde yolumuz beyim aman aman
Hovarda çıktıda bizim soyumuz
Bu bizim eskide huyumuz beyim aman aman
Sen hancı ben yolcu
Çatmada kaşların
Yar dola boynuma kolların
-
Bu dünyanın derdi çok
Paylaşmaya gelen yok
Önüne gelen ahkâm keser
Boş laflara karnımız tok
***
Hayat güzel ömür az
Çekilmiyor fazla naz
Bir imza için katlanılmaz
Sadede gelelim biraz
***
Olmalı yar olmalı
Aşk gönlüne dolmalı
Ömrünü verdiğin yar
Buna değer olmalı
***
Çok seversin sevinirsin
Aşk gömleği giyinirsin
Evdeki hesap çarşıya uymaz
Ömür boyu dövünürsün
***
Atsan atılmaz
Asla satılmaz
Hiç kimseye anlatılmaz
Bir imza için katlanılmaz
Sadede gelelim biraz
-
Sen özümsün, sen sözümsün
İki gözümsün sen
Sen nefesim, sen hevesim
Sen hasretimsin
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Sen vazgeçilmez, hayatımın tek aşkı
Sen anlatamadığım, öylesine bir tutku
Sen alışkanlığım, sen unutkanlığım
Sen varya, sen varya
***
Gel meleğim, tek dileğim
Göz bebeğim gel
Sen kanımsın, sen canımsın
Tek dermanımsın
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, ben vurgunum
Tutkunum sana
***
Ayrılamam, sana kıyamam
Sana dayanamam ben
Ben Mecnunum, sana mecburum
Tutkunum sana
***
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
Bir tanem
***
Bir tanem
Bir tanem
-
Sensizliğe bilsen nasıl dayandım
Verdiğim o sözü hiç tutamadım
Bir seni düşündüm bir sana yandım
Unutmadım seni unutamadım
***
Şarkılar vesile sazlar vesile
Bu nasıl işkence bu nasıl çile
Her şeyi unuttum kendimi bile
Unutmadım seni unutamadım
***
Başka yar sevmedim duyarsın diye
Beni bir vefasız sayarsın diye
Çok ümit besledim cayarsın diye
Unutamadım seni unutamadım
-
Ne kadar bilsem de sevdiğinizi
Şuan da çekemem hiçbirinizi
İncitip kırmadan birbirimizi
İncitip kırmadan birbirimizi
Şimdilik hiçbir şey sormayın, gidin
Ne olur üstüme varmayın, gidin
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Bir nefes alayım, sadece bir nefes
Bir nefes alayım ne olur
Gelmeyin üstüme, kendime geleyim
Bir soluklanayım ne olur
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın
***
Gidin, varmayın üstüme, gidin
Varmayın üstüme benim
Bana bırakın bir ne olur
Ne olur, ne olur, ne olur dokunmayın