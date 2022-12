İbrahim Tatlıses

Vefasız bir talihim Dermansız bir derdim var Sanki bunlar yetmez gibi Birde yardan zulüm var *** Sanki bunlar yetmez gibi Birde yardan zulüm var *** Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Her gün içip nasıl kahrolmam Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Her gün içip nasıl kahrolmam *** Yağmur duasın ettin giderken gözlerime Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı *** Bana ümit vermeseydin Terk edip de gitmeseydin Seni böyle sevmeseydim Dermansız dertlerin bende ne işi vardı *** Bu hayatın kahrını çekemiyorum artık Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık *** Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Her gün içip nasıl kahrolmam Nasıl yanmam, nasıl ağlamam Her gün içip nasıl kahrolmam *** Yağmur duasın ettin giderken gözlerime Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı *** Bana ümit vermeseydin Terk edip de gitmeseydin Seni böyle sevmeseydim Dermansız dertlerin bende ne işi vardı Dermansız dertlerin of, bende ne işi vardı