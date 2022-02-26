Yağmur Duası Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yağmur Duası
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Vefasız bir talihim
Dermansız bir derdim var
Sanki bunlar yetmez gibi
Birde yardan zulüm var
***
Sanki bunlar yetmez gibi
Birde yardan zulüm var
***
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Her gün içip nasıl kahrolmam
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Her gün içip nasıl kahrolmam
***
Yağmur duasın ettin giderken gözlerime
Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı
Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim
Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı
***
Bana ümit vermeseydin
Terk edip de gitmeseydin
Seni böyle sevmeseydim
Dermansız dertlerin bende ne işi vardı
***
Bu hayatın kahrını çekemiyorum artık
Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık
Ne sevgiye, ne kadere inanmıyorum artık
***
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Her gün içip nasıl kahrolmam
Nasıl yanmam, nasıl ağlamam
Her gün içip nasıl kahrolmam
***
Yağmur duasın ettin giderken gözlerime
Yoksa gözlerimde yaşın ne işi vardı
Ne yaptımsa, ne ettimse, ben benden gittim
Yoksa saçımda beyazın ne işi vardı
***
Bana ümit vermeseydin
Terk edip de gitmeseydin
Seni böyle sevmeseydim
Dermansız dertlerin bende ne işi vardı
Dermansız dertlerin of, bende ne işi vardı