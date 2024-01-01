İbrahim Tatlıses

-
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kurumazsın vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Yağmur yağar ıslanırsın vay aman
Güneş doğar kurumazsın vay aman
Ay ışığı der durursun vay aman
Yakamozsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Güneş doğdu gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Güneş doğdu gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Güneş doğdu gideceksin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Umudumsun sen
***
Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman
Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman
Güneş doğdu gideceksin vay aman
-
Ah yine akşam oldu güneş batıyor
Çekilmez dertlerle hasret başlıyor, hasret başlıyor
Nerden bileceksin ne hallerdeyim?
***
Baş başa kalmışım yine hayallerimle
Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim?
***
Bir gün merak edip bulmadın beni ah
Bir gün arayıp da sormadın beni
Sormadın beni ne hallerdeyim
***
Ah bir gittin dönmedin bir daha geri of
Bir gittin bir daha dönmedin geri
Bu nasıl sevgi ah öldürdü beni?
***
Baş başa kalmışım yine hayallerimle
Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim?
***
Ah bak yağmurlar yağdı yine taştı gözümden
Şimdi sensiz sokaklarda köşelerdeyim
-
nerde boynu bükük bir garip görsem
hor görme kim bilir ne derdi vardır
o garip halinde ne sırlar gizli
onu bu hallere bir koyan vardır
***
ah o garip halinde ne sırlar gizli
onu bu hallere bir koyan vardır
belki benim gibi sevdiği vardır
***
madem yaşamaya geldik dünyaya
benim de her şeyde bir hakkım vardır
sevmiyorsan hor görme bari
benim de senin gibi Allah'ım vardır
***
nice ümit dolu hayat yolunda
yolunu kaybetmiş garip ne yapsın
her şey haktan ama zulmetmek kuldan
gönül bir zalimi sevdi ne yapsın
gönül bir vefasız sevdi ne yapsın
***
madem yaşamaya geldik dünyaya
benim de her şeyde bir hakkım vardır
sevmiyorsan hor görme bari
benim de senin gibi Allah'ım vardır
-
Elimde olsa hiç ağlar mıydım
Elimde olsa bel bağlar mıydım
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden içim kan ağlar
Yıkılsın dağlar, açılsın yollar
Senin elinden, içim kan ağlar
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
***
Elimde olsa hiç sever miydim
Elimde olsa dert çeker miydim
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
Ayrılık çöktü, belimi büktü
Senin hasretin, canıma yetti
***
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, nuru, başı belalım
***
Ah başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
Başımın tacı, kara sevdalım
Gözümün nuru, başı belalım
-
Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldılar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
***
Ben de isterem elma gibi yanaklardan
Ben de isterem kiraz dudaklardan
***
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var
Benim kollarım neden bomboş kaldı yar
Onlara sevdanı çiçekli dalları
Bana da sevdanın dikenli yolları
***
Ey ben anlamam anlamam
Ahmet, Mehmet dinlemem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Öksüz miyem yetim miyem
Öksüz miyem yetim miyem
***
Ben de isterem kiraz dudaklardan
Ben de isterem elma yanaklardan
Yetim miyem öksüz miyem
Yetim miyem öksüz miyem
Bende isterem
-
Başı duman pare pare
Yol ver dağlar yol ver bana
Başı duman pare pare
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Gönül gitmek ister yare
Yol ver dağlar yol ver bana
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Ömrümün uzun yolu
Geçip gitsem yare doğru
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar yol ver bana
Gözlerim yaş dolu dolu
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Aşık olmak benim kârım
Çok aradım nazlı yari
Aşık olmak benim kârım
Çok aradım nazlı yari
***
Dudu dillim sitemkârım
Yol ver dağlar yol ver bana
Yol ver dağlar yol ver bana
***
Karlı dağımdan esmedim
Ben o yare hiç küsmedim
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana
Daha umudum kesmedim
Yol ver dağlar yol ver bana
-
Bir güzel sevmiştim yanağı gamze
Benziyordu gülüşleri saz ile söze
Benziyordu gülüşleri saz ile söze
***
Aldılar elimden kaderle felek
Ayırdılar sevenleri kıydılar bize
Ayırdılar sevenleri kıydılar bize
***
Öldürseler beni sevdamız ölmez
Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez
Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez
***
Sensiz yaşayamam haberin var mı
Adını kalbime yazdım kader silemez
Adını kalbime yazdım ah kader silemez
-
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
(Ah)
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
İpek köynek giymişem gül kokular sürmüşem
Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem
İpek göynek giymişem gül kokular sürmüşem
Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem
***
Aman dokunmayın çok fenayam
Baykuş tünemiş binayam, ey
Aman dokunmayın çok fenayam
Baykuş tünemiş binayam
Çeyrek aydır ayaktayım ben
Bende degilem bögün
Kendimde degilem bögün, ey, hey!
Aman güzel saçların sarışın
Aman baban öle öle öle öle
Aman ne küstürürsen ne de barışık, ey
***
Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın
Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın
Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın
Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece
Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece
Mumlar yansın
Davul çalsın yâr gelecek bu gece
-
-
Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy
Ölem ölem derdo ölem akar serindir oy oy oy oy
Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir
Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem ey ey ey ey
Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir
Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem ey ey ey ey
***
Daha gün görmemiş taze gelindir oy oy
Ölem ölem derdo ölem taze gelindir oy oy oy oy
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey
***
Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar oy oy
Ölem ölem derdo ölem Harput'a bakar oy oy oy oy
Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar
Ölem ölem ocaklar yıkar nasıl gülem ey ey ey ey
Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar
Ölem ölem ocaklar yıkar nasıl gülem ey ey ey ey
***
Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar oy oy
Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar oy oy oy oy
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey
Söyletmeyin beni anam yaram derindir
Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey
-
Çoban olur bu sevdayı güderim
Sanma sensiz bu diyardan giderim
Dört kitap üstüne yemin ederim
Dört kitap üstüne yemin ederim ah
Benden başkasına yar etmem seni
Benden başkasına yar etmem seni
***
Şahin olur gelir seni kaparım
Bulutların arasına saparım
Bilirsin ki dediğimi yaparım
Bilirsin ki dediğimi yaparım
Benden başkasına yar etmem seni
Benden başkasına yar etmem seni
***
Duman olur bacanızda tüterim
Bülbül olur bahçenizde öterim
Göze aldım yirmi sene yatarım
Göze aldım yirmi sene yatarım
Benden başkasına yar etmem seni
Benden başkasına yar etmem seni
-
Çıktım Belen Kahvesi'ne, baktım ovaya
Bay Mustafa çağırdı dama, oynamaya
Ormancı da gelir gelmez yıkar masayı
Söz dinlemez ormancı çekmiş kafayı
Söz anlamaz ormancı çekmiş kafayı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Köyümüzün suları da hoştur içmeye, hoştur içmeye
İçinde köprüsü var, gelip geçmeye
Sevdiğimi vurdular, hiç mi hiçine, hiç mi hiçine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
Yazık ettin ormancı, köyün iki gencine
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı
***
Aman ormancı, canım ormancı
Köyümüze bıraktın yoktan bir acı