İbrahim Tatlıses

Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni Uzakta olsan gül yüzüme Gül yüzünden öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni Ateşte olsan düş üstüme Avuç avuç içem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni *** İçin bana için döksün Oy ruhundan öpem seni gel Gel öpem seni Gel öpem seni

İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** İşte şuramda bir sancı var Bul bulabilirsen *** Mağripte sen maşrukta ben Gel gelebilirsen Gel gelebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Bu mevsimde çok güzel olursun Düşlerimin içinde Ben kendi sokağımda kayboldum Mavilerin içinde Mavilerin içinde *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen *** Salını da salını da düştün içime Hadi çıkar çıkarabilirsen Döndüm yedi kere kendi üzerime Sekizi de dön dönebilirsen