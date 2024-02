İbrahim Tatlıses

Ah yine akşam oldu güneş batıyor Çekilmez dertlerle hasret başlıyor, hasret başlıyor Nerden bileceksin ne hallerdeyim? *** Baş başa kalmışım yine hayallerimle Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim? *** Bir gün merak edip bulmadın beni ah Bir gün arayıp da sormadın beni Sormadın beni ne hallerdeyim *** Ah bir gittin dönmedin bir daha geri of Bir gittin bir daha dönmedin geri Bu nasıl sevgi ah öldürdü beni? *** Baş başa kalmışım yine hayallerimle Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim? *** Ah bak yağmurlar yağdı yine taştı gözümden Şimdi sensiz sokaklarda köşelerdeyim

nerde boynu bükük bir garip görsem hor görme kim bilir ne derdi vardır o garip halinde ne sırlar gizli onu bu hallere bir koyan vardır *** ah o garip halinde ne sırlar gizli onu bu hallere bir koyan vardır belki benim gibi sevdiği vardır *** madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır sevmiyorsan hor görme bari benim de senin gibi Allah'ım vardır *** nice ümit dolu hayat yolunda yolunu kaybetmiş garip ne yapsın her şey haktan ama zulmetmek kuldan gönül bir zalimi sevdi ne yapsın gönül bir vefasız sevdi ne yapsın *** madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır sevmiyorsan hor görme bari benim de senin gibi Allah'ım vardır