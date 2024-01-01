İbrahim Tatlıses

Yanağı Gamze Bir güzel sevmiştim yanağı gamze Benziyordu gülüşleri saz ile söze Benziyordu gülüşleri saz ile söze *** Aldılar elimden kaderle felek Ayırdılar sevenleri kıydılar bize Ayırdılar sevenleri kıydılar bize *** Öldürseler beni sevdamız ölmez Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez Seni nasıl sevdiğimi kimseler bilmez *** Sensiz yaşayamam haberin var mı Adını kalbime yazdım kader silemez Adını kalbime yazdım ah kader silemez

Yakamoz Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kurumazsın vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Yağmur yağar ıslanırsın vay aman Güneş doğar kurumazsın vay aman Ay ışığı der durursun vay aman Yakamozsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Güneş doğdu gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Güneş doğdu gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Güneş doğdu gideceksin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Umudumsun sen *** Sessiz sessiz ağlar gibisin vay aman Bırak ay gitsin sen kal bu gece vay aman Güneş doğdu gideceksin vay aman

Sormadın Beni Ah yine akşam oldu güneş batıyor Çekilmez dertlerle hasret başlıyor, hasret başlıyor Nerden bileceksin ne hallerdeyim? *** Baş başa kalmışım yine hayallerimle Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim? *** Bir gün merak edip bulmadın beni ah Bir gün arayıp da sormadın beni Sormadın beni ne hallerdeyim *** Ah bir gittin dönmedin bir daha geri of Bir gittin bir daha dönmedin geri Bu nasıl sevgi ah öldürdü beni? *** Baş başa kalmışım yine hayallerimle Nerden bileceksin beni ne hallerdeyim? *** Ah bak yağmurlar yağdı yine taştı gözümden Şimdi sensiz sokaklarda köşelerdeyim

Hor Görme Garibi nerde boynu bükük bir garip görsem hor görme kim bilir ne derdi vardır o garip halinde ne sırlar gizli onu bu hallere bir koyan vardır *** ah o garip halinde ne sırlar gizli onu bu hallere bir koyan vardır belki benim gibi sevdiği vardır *** madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır sevmiyorsan hor görme bari benim de senin gibi Allah'ım vardır *** nice ümit dolu hayat yolunda yolunu kaybetmiş garip ne yapsın her şey haktan ama zulmetmek kuldan gönül bir zalimi sevdi ne yapsın gönül bir vefasız sevdi ne yapsın *** madem yaşamaya geldik dünyaya benim de her şeyde bir hakkım vardır sevmiyorsan hor görme bari benim de senin gibi Allah'ım vardır

Başı Belalım Elimde olsa hiç ağlar mıydım Elimde olsa bel bağlar mıydım Yıkılsın dağlar, açılsın yollar Senin elinden içim kan ağlar Yıkılsın dağlar, açılsın yollar Senin elinden, içim kan ağlar *** Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım *** Elimde olsa hiç sever miydim Elimde olsa dert çeker miydim Ayrılık çöktü, belimi büktü Senin hasretin, canıma yetti Ayrılık çöktü, belimi büktü Senin hasretin, canıma yetti *** Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, nuru, başı belalım *** Ah başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım Başımın tacı, kara sevdalım Gözümün nuru, başı belalım

Ben de İsterem Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldılar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem *** Ben de isterem elma gibi yanaklardan Ben de isterem kiraz dudaklardan *** Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ahmedin, Mehmedin sevgilisi var Benim kollarım neden bomboş kaldı yar Onlara sevdanı çiçekli dalları Bana da sevdanın dikenli yolları *** Ey ben anlamam anlamam Ahmet, Mehmet dinlemem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Öksüz miyem yetim miyem Öksüz miyem yetim miyem *** Ben de isterem kiraz dudaklardan Ben de isterem elma yanaklardan Yetim miyem öksüz miyem Yetim miyem öksüz miyem Bende isterem

Yol Ver Dağlar Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana Başı duman pare pare Yol ver dağlar yol ver bana *** Gönül gitmek ister yare Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana *** Ömrümün uzun yolu Geçip gitsem yare doğru Gözlerim yaş dolu dolu Yol ver dağlar yol ver bana Gözlerim yaş dolu dolu Yol ver dağlar yol ver bana *** Aşık olmak benim kârım Çok aradım nazlı yari Aşık olmak benim kârım Çok aradım nazlı yari *** Dudu dillim sitemkârım Yol ver dağlar yol ver bana Yol ver dağlar yol ver bana *** Karlı dağımdan esmedim Ben o yare hiç küsmedim Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana Daha umudum kesmedim Yol ver dağlar yol ver bana

Bu Gece Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece (Ah) Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece İpek köynek giymişem gül kokular sürmüşem Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem İpek göynek giymişem gül kokular sürmüşem Gelim koynunda yatam seni çok özlemişem *** Aman dokunmayın çok fenayam Baykuş tünemiş binayam, ey Aman dokunmayın çok fenayam Baykuş tünemiş binayam Çeyrek aydır ayaktayım ben Bende degilem bögün Kendimde degilem bögün, ey, hey! Aman güzel saçların sarışın Aman baban öle öle öle öle Aman ne küstürürsen ne de barışık, ey *** Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın Sevenlere kıymayın, seveni ayırmayın Ben onsuz yaşayamam, yarama tuz basmayın Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece Çifte kurbanlar kesin yâr gelecek bu gece Bu gece, ah, bu gece, vallah, billah, bu gece Mumlar yansın Davul çalsın yâr gelecek bu gece

Fırat Şu Fırat'ın suyu akar serindir oy oy Ölem ölem derdo ölem akar serindir oy oy oy oy Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem ey ey ey ey Yarimi götürdü anam kanlı zalimdir Ölem ölem kanlı zalimdir nasıl gülem ey ey ey ey *** Daha gün görmemiş taze gelindir oy oy Ölem ölem derdo ölem taze gelindir oy oy oy oy Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey *** Kömürhan Köprüsü Harput'a bakar oy oy Ölem ölem derdo ölem Harput'a bakar oy oy oy oy Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar Ölem ölem ocaklar yıkar nasıl gülem ey ey ey ey Kör olası zalim Fırat ocaklar yıkar Ölem ölem ocaklar yıkar nasıl gülem ey ey ey ey *** Ahbapların gelmiş ağıtlar yakar oy oy Ölem ölem derdo ölem ağıtlar yakar oy oy oy oy Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey Söyletmeyin beni anam yaram derindir Ölem ölem yaram derindir nasıl gülem ey ey ey ey

Çoban Çoban olur bu sevdayı güderim Sanma sensiz bu diyardan giderim Dört kitap üstüne yemin ederim Dört kitap üstüne yemin ederim ah Benden başkasına yar etmem seni Benden başkasına yar etmem seni *** Şahin olur gelir seni kaparım Bulutların arasına saparım Bilirsin ki dediğimi yaparım Bilirsin ki dediğimi yaparım Benden başkasına yar etmem seni Benden başkasına yar etmem seni *** Duman olur bacanızda tüterim Bülbül olur bahçenizde öterim Göze aldım yirmi sene yatarım Göze aldım yirmi sene yatarım Benden başkasına yar etmem seni Benden başkasına yar etmem seni