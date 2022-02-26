Yara Bende Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yara Bende
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Yara bende aşk sende, yara bende yara bende
Tabib yaramı sarma türlü türlü
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Yara bende ana kurban yara bende yara bende
Yara bende
Yara bende aşk sende
Yara bende yara bende
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Yara beni yara beni ah yara beni
Öldürür kardeş bu yara beni
***
Kara toprak sarmadan ana kurban
Oğul yar gele sara beni sara beni
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Kara toprak sarmadan götürür yara beni
Ah yara beni