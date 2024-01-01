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7/24 Dinle Ayağında Kundura

Ayağında Kundura Şarkı Sözleri

İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen İbrahim Tatlıses Ayağında Kundura şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Ayağında Kundura sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
İbrahim Tatlıses

İbrahim Tatlıses

Ayağında Kundura

  • Yaram Sızlar

  • Uzun Uzun Kamışlar

  • Oklavıyam Pazıyam

  • Kırmızı Kurdele

  • Hış Hışı Hançer

  • Elleri Pamuk Saçları Sarı

  • Başına Vurdun da Delli Ettin Beni

  • Bahçede Dal Olaydım Mamir Ha Mamir

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