İbrahim Tatlıses

Aman bir güzel ki on yaşına girince gonca Güldür henüz açılır On birinde gonca diye koklarlar On ikide elma deyip saklarlar On üçünde cevri cefa çekerler On dördünde badem şekere benzer Ey, ey aman Ah On beşinde güzelliğin çağıdır On altıda gören aklım dağıtır On yedide göğsü cennet bağıdır Uzanır, uzanır boyu selviye benzer Ey, ey aman Ah On sekizinde hem artırır zarını On dokuzda terk eylemiş arını Yirmisinde gözetip işini karını Zencirlerden kopmuş aslana benzer Ey, ey aman Ah Yirmi beşten sonra bıyıkları buğrulur Otuzunda akan sular durulur Otuz beşte her günahlar sorulur Yalana karışmış irfana benzer Ey, ey aman Ah Kırk yaşında beller bükülür bağlar Kırk beşinde günahlarına ağlar Ellisinde insanlara bel bağlar Dağ başına çökmüş dumana benzer Ey, ey aman Ah Elli beşte sızı iner dizine Altmışında duman çöker gözüne Altmış beşte hiç bakılmaz yüzüne Ahreti gözetir süphana benzer Ey, ey aman Ah Altmış beşten sonra beller bükülür Bütün damarlardan kanlar çekilir Gel, gel diye toprak çağırır Şimdi geldi geçti yalana benzer Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey, ey ey Ah dünya, ah

Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Ballı lokmam demezse Ballı lokmam demezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** Sevmek nedir bilmezse Canım gülüm demezse Sevgi nedir bilmezse Canım gülüm demezse Neşe huzur vermezse Neşe huzur vermezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin