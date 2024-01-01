İbrahim Tatlıses

Yaş Yetmiş Beş Aman bir güzel ki on yaşına girince gonca Güldür henüz açılır On birinde gonca diye koklarlar On ikide elma deyip saklarlar On üçünde cevri cefa çekerler On dördünde badem şekere benzer Ey, ey aman Ah On beşinde güzelliğin çağıdır On altıda gören aklım dağıtır On yedide göğsü cennet bağıdır Uzanır, uzanır boyu selviye benzer Ey, ey aman Ah On sekizinde hem artırır zarını On dokuzda terk eylemiş arını Yirmisinde gözetip işini karını Zencirlerden kopmuş aslana benzer Ey, ey aman Ah Yirmi beşten sonra bıyıkları buğrulur Otuzunda akan sular durulur Otuz beşte her günahlar sorulur Yalana karışmış irfana benzer Ey, ey aman Ah Kırk yaşında beller bükülür bağlar Kırk beşinde günahlarına ağlar Ellisinde insanlara bel bağlar Dağ başına çökmüş dumana benzer Ey, ey aman Ah Elli beşte sızı iner dizine Altmışında duman çöker gözüne Altmış beşte hiç bakılmaz yüzüne Ahreti gözetir süphana benzer Ey, ey aman Ah Altmış beşten sonra beller bükülür Bütün damarlardan kanlar çekilir Gel, gel diye toprak çağırır Şimdi geldi geçti yalana benzer Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey Ey ey, ey ey, ey ey, ey ey, ey ey Ah dünya, ah

Ağlıyorum Kahrımdan Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi Yemin ediyorum ah Hiç böyle hissetmedim kendimi Seni seviyorum, ah yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le *** Seninle ilk bakışmamız var ya Bir anda vurulmuşum ben sana Seninle ilk tanışmamız, senle ilk tanışmamız var ya hani Bir anda tutulmuşum ben sana Hiç böyle sevmemiştim kimseyi, yemin ediyorum Hiç böyle hissetmedim kendimi inan Seni seviyorum, seni seviyorum Allah'ım şahit, yemin ediyorum *** Ağlıyorum kahrımdan Yanıyorum bağrımdan Seviyorum bu canımdan Digel le Allah'ın için *** Gülmüyor bu gözlerim Tutmuyor ki dizlerim Çekilmiyor hasretin Digel le

Akdeniz Akşamları Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum, aşık oldum Aşık oldum, aşık oldum *** Aşık oldum Aşık oldum Aşık oldum Aşık oldum *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise bir başka Sahilde insanlar kol kola, sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda? *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Çok seviyorum, aşık oldum, aşık oldum Aşık oldum

Allah Cezanı Verecek Kerem gibi sevdim seni Aslı gibi yaktın beni Meydanlarda pazar kurdun, meydanlarda pazar kurdun Köle gibi sattın beni *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Yakma dedim yaktın beni Satma dedim sattın beni Bir o yana bir bu yana, bir o yana bir bu yana Atma dedim attın beni *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek *** Allah cezanı verecek Alem sana gülecek Bana bu ettiklerini Dünya alem bilecek

Anam Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerden ağıt yağar yağmurla *** Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda *** Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı *** Anam anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman *** Anam anam, garip anam anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman *** Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla Ağlarsa anam ağlar ardımdan Göklerde ağıt yağar yağmurla *** Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda Dost yüzlü yalancılar kapımda Yalnızlık çırılçıplak koynumda *** Gül çiçek kokan yanakları Ninniyle umut veren dudakları Hiçbir şeyde yok ana sıcaklığı *** Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Dünya yaman eller yaman *** Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda Kime dert yanayım Eller yaman *** Anam anam, garip anam Sen yoksun yanımda

At Gitsin Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Çağırırsın gelmezse Deli gibi sevmezse Ballı lokmam demezse Ballı lokmam demezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** Sevmek nedir bilmezse Canım gülüm demezse Sevgi nedir bilmezse Canım gülüm demezse Neşe huzur vermezse Neşe huzur vermezse Tut kolundan at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin *** At gitsin at gitsin Eskimişse at gitsin At gitsin at gitsin Yaramazsa at gitsin

Bi Tanem Bir türküm olsun ağıtlar yakan Bir sözüm olsun destanlar yazan Bir gülüm olsun solmadan dursun Hiç kırılmasın koparılmasın *** Bi tanem deli gibi severim seni ben Özüm gibi severim seni ben Bu canıma can ederim inan bi tanem Bu başıma taç ederim inan bi tanem *** Bir yarim olsun kalbimden vursun Bir oğlum olsun adı can olsun Bir gecem olsun seninle olan Ömrümü yanına bırakan kalan

Erkekler Yahu kadın beni dinle kendine gel hey Ben erkeğim hemen önümde eğil diz çök Bak kızıyorum evinde otur çocuk doğur hey İşin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök *** Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış *** Birleşin arkadaşlar erkeklik gidiyor elden Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken Birleşelim arkadaşlar henüz vakit erken Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken *** Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş *** Yahu kadın beni dinle kendine gel hey Ben erkeğim hemen önümde eğil diz çök Bak kızıyorum evinde otur çocuk doğur hey İşin gücün yok mu senin bir sıcak çay dök *** Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış Allah Allah dinlemiyor kendini şaşmış Tövbeestafurullah aşmış bu aşmış *** Birleşin arkadaşlar erkeklik gidiyor elden Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken Birleşelim arkadaşlar henüz vakit erken Birlikten kuvvet doğar henüz vakit erken Zil çalıyor etekleri çıldırmış saçı uzunlar Toplanalım tedbir alalım henüz vakit varken *** Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş Yoksa bulacağız papazı biz çıkaramayız bu yazı Almışlar ellerine bi sazı coşmuş bunlar coşmuş

Eyvah Benim bu sevdada ne işim vardı? Kalbimi eline vermeyecektim Benim bu sevdada ne işim vardı? Kalbimi eline vermeyecektim *** Yansam da, ölsem de aşkımla seni (Seni seviyorum demeyecektim) (Demeyecektim, demeyecektim) *** Eyvah, yine ayrılık göründü Eyvah, kalbim yerinden söküldü Eyvah, ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** Gölgemi dünyama yasaklasaydım Keşke bu sevgimi hep saklasaydım Gölgemi dünyama yasaklasaydım Keşke bu sevgimi hep saklasaydım *** Kalbimi elimde bıçaklasaydım (Belki böyle acı çekmeyecektim) (Çekmeyecektim, çekmeyecektim) *** Eyvah, yine ayrılık göründü Eyvah, kalbim yerinden söküldü Eyvah, ey benim garip gönlüm Ey benim dertli başım, yine hasretler göründü Eyvah, eyvah, eyvah, eyvah *** ey benim garip gönlüm, ey benim dertli başım

Güneş Doğmuyor Güneş doğmuyor sabah olmuyor Uykularım haram oldu gücüm yetmiyor Gece olunca hüzün vuruyor Ay geceme senin gibi ışık saçmıyor *** Dünya bir yana Sen bir yana Çok sevdiğim sevdiceğim Yavrum bir yana *** Hasret bir yana Dağlar bir yana Akar gider gözlerimden Yaşlar bir yana *** Ağlama hiç yavrum Üzme sen kendini Dünya hain dünya Ben ne deyim *** Sızlama sen canım Üzme hiç kendini Dünya hain dünya Ben ne deyim *** Güneş doğmuyor sabah olmuyor Uykularım haram oldu gücüm yetmiyor Gece olunca hüzün vuruyor Ay geceme senin gibi ışık saçmıyor *** Dünya bir yana Sen bir yana Çok sevdiğim sevdiceğim Yavrum bir yana *** Hasret bir yana Dağlar bir yana Akar gider gözlerimden Yaşlar bir yana *** Ağlama hiç yavrum Üzme sen kendini Dünya hain dünya Ben ne deyim *** Sızlama sen canım Üzme hiç kendini Dünya hain dünya Ben ne deyim

Rakı İçtim Yaz demedim kış demedim eğlendim (Yaz demedim kış demedim eğlendim) Rakı içtim şarap içtim sallandım A canım sallandım *** Ağzım yandı artık benden sevda pas (Ağzım yandı artık benden sevda pas) Yine dünya eski hamam eski tas A canım eski tas *** Kız demedim dul demedim eğlendim (Kız demedim dul demedim eğlendim) Gide gele bir kötüye bağlandım A canım bağlandım *** Ağzım yandı artık benden sevda pas (Ağzım yandı artık benden sevda pas) Yine dünya eski hamam eski tas A canım eski tas *** Yine dünya eski hamam eski tas A canım eski tas

Sen Olmayınca Elimi bağlasalar Gözümü dağlasalar Ateşlere atsalar Yanmam sen olmayınca Ateşlere atsalar Yanmam sen olmayınca *** Zincirlere bağlasalar Bıçakla doğrasalar Bir canım var alsalar Vermem sen olmayınca Bir canım var alsalar Vermem sen olmayınca *** Altından köşk yapsalar Hurileri koysalar İpek yorgan serseler Yatmam sen olmayınca İpek yorgan serseler Yatmam sen olmayınca