İbrahim Tatlıses

-
Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi
Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi
Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi
Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi
***
Yazı severim yazı sıcak olduğu için
Seni severim seni benim olduğun için
Yazı severim yazı sıcak olduğu için
Seni severim seni benim olduğun için
***
Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi
Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi
(Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi)
(Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi)
***
Denizin mavisine, kızların sürüsüne
Kapıldım gidiyorum içinden birisine
Denizin mavisine, kızların sürüsüne
Kapıldım gidiyorum içinden birisine
***
Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi
Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi
(Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi)
(Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi)
(Yaz geldi, yaz geldi sevdalar coşa geldi)
(Yaz geldi, yaz geldi çok sevdim az mı geldi)
-
Olmadığın her yer gurbet
Gelmediğin evim zindan
Yatağım taştan soğuk
Dayanamaz buna insan
Tükenecek neyim kaldı
***
Uykularım çoktan bitti
Yetmiyor aklım çözmeye
Bu mu sevda dedikleri
***
Bu mu sevda? bu nasıl aşk?
Bu hasret bana belki de tuzak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Beni de al sen neredeysen
Nefes almak bana sensiz yasak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Utanırım söyleyemem
Yaşadığım yalnızlığı
Kelimeler yetmiyor ki
Bu mu sevda dedikleri
***
Paylaşırım yokluğunu
Gecenin sessizliğiyle
Yetmiyor yalnız hayaller
Bu mu sevda dedikleri
***
Bu mu sevda? bu nasıl aşk?
Bu hasret bana belki de tuzak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Beni de al sen neredeysen
Nefes almak bana sensiz yasak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
-
Bu kadar kolay değil
Böyle bitmez aşklar
Ellerin hasetinden
Böyle terk edilmez
***
Bu yanlış benim değil
Gözümde yaş durmaz
Yorgunum küskün değil
Aşka göğüs gerdim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Ellere ne oldu
Dert oldu niye
Gururum kirlendi
Kem gözden, kem dilden
Sebebim olanlar
Bayramlar etsinler
Benim bayramlarım şenliğim sensin
***
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
***
Bu kadar kolay değil
Böyle bitmez aşklar
Ellerin hasetinden
Böyle terk edilmez
***
Bu yanlış benim değil
Gözümde yaş durmaz
Yorgunum küskün değil
Aşka göğüs gerdim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Ellere ne oldu
Dert oldu niye
Gururum kirlendi
Kem gözden kem dilden
Sebebim olanlar
Bayramlar etsinler
Benim bayramlarım şenliğim sensin
***
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
-
Duracağım burada
Gidişini seyredeceğim
Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim
Kavgasız olacak, fırtınasız olacak
Saçma sapan olacak
Organlarım birbirine vuracak
Arkandan sessiz bakacağım
Ben yine salağı oynayacağım
***
Gönlüme bir kor düşer
Gitme öyle zamansız
Önce hayaller biter
Yanar külsüz dumansız
***
Baharlar hiç gelmez
Mevsim hep kış olur
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
***
Dilimden hiç düşmez
Adın hasret olur
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur
***
Gittin hayaller yandı
Kül yok, duman yok
Hiç, hiç, hiç bir şey yok
***
Baharlar hiç gelmez (o da bahar yok)
Mevsim hep kış olur (burası karışı)
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
***
Dilimden hiç düşmez (adın söyle)
Adın hasret olur (adın hasret)
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur (gülmek, gülmek)
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur (ama ne?)
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur (aşk yazık olsak)
-
Yenildim vazgeçtim beni sevmenden
Kalp kırık yoruldum gitmelerinden
Sevmedin belki beni çok yürekten
Bil yeter ben üzüldüm sen giderken
***
Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen
Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben
Tutmadın ellerimden ben düşerken
Kaçmadın mı, gitmedin mi sen
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
***
Gitsen de silsen de beni kalbinden
Yer etsen kendine yeni aşklardan
Tek gerçek dönmem ki verdiğim sözden
Tek aşksın hep duracak baş ucumda
***
Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen
Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben
Tutmadın ellerimden ben düşerken
Kaçmadın mı, gitmedin mi sen
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
-
Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Yolun neyse hesapsızca yürüyebilirim
Senin için bitmez nöbetler tutabilirim
Korktuğun her ne varsa ondan koruyabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
-
Giderken yolumdan döndüremedin
Gel gör ki yangını söndüremedin
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Bilemezdim, anlamazdım
Ne gerçekti ne sahte
O gün benim aşk gibi bir
Sebebim vardı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
-
Kim ilaç olacak olmuyor işte
Biten günün ardında yine yalnızlık
Dokunmak istesem gel geç aşklara
Her son aynı esaret aynı karanlık
***
Bütün bir ömrümü gözden geçirdim
Ufalandım bir yerlerde bazen elendim
Her şeye rağmen yine birini seçseydim
Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler seni yüreğimden
***
Seneler geçse bile üzerinden
Bitmeyen bir sevdasın derinimde
Yazdım silinmez yazılarla
Silinmez bir sevdasın yüreğimde
***
Bütün bir ömrümü gözden geçirdim
Ufalandım bir yerlerde bazen elendim
Her şeye rağmen yine birini seçseydim
Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler seni yüreğimden
***
Seneler geçse bile üzerinden
Bitmeyen bir sevdasın derinimde
Yazdım silinmez yazılarla
Silinmez bir sevdasın yüreğimde
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler bir sevdasın yüreğimde
-
Giderken yolumdan döndüremedin
Gel gör ki yangını söndüremedin
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Bilemezdim, anlamazdım
Ne gerçekti ne sahte
O gün benim aşk gibi bir
Sebebim vardı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
-
Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin
Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin
Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi
Yüreğim yol boyu ardından ağlardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
-
Git, hadi git, ciğerim yanıyor
Son gece bu, beni sevsen ne olur?
Kim saracak, beni kim sevecek?
Dur, dokunma, yüreğim acıyor
***
Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim
Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver
Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Git, hadi git, ciğerim yanıyor
Son gece bu, beni sevsen ne olur?
Kim saracak, beni kim sevecek?
Dur, dokunma, yüreğim acıyor
***
Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim
Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver
Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
-
Neye yarar feryat etsem
Gelmez ki bir şey elden
Veda günü sonum oldu
Hüzünde kayboldu ben
***
Bir kez daha ben kal desem
Benimle kalır mıydın
Bilsem yeter içten içe
Sende pişman mısın
***
Haberin var mı, olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Neye yarar isyan etsem
Dönmez ki gitti giden
Vedalaşmak en zoruydu
İşte o gün kayboldum ben
***
Bir kez daha ben kal desem
Benimle kalır mıydın
Bilsem yeter içten içe
Sende pişman mısın
***
Haberin var mı, olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Haberin var mı olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Haberin var mı (haberin var mı) olandan bitenden (olandan bitenden)
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar (kapalı yollar)
Gelemem peşinden (gelemem peşinden)
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
-