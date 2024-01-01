İbrahim Tatlıses

Yaz Gelsin Gidelim Ne dedim de neyledi karavanın eline? Köprüsü yıkılsın da, geçemedim seline Saramadım o güzelin ince belini *** Eger güzel benim ile gelmek dilersen Lale, sümbül açılsın da gidelim Kardaş gidelim, yoldaş gidelim, oy, oy, oy, oy Saçlar gerdan yaylasına dökülsün de gidelim Gurban gidelim, bur'dan gidelim, ay, ay, ay *** Erisin de şu dağların karı erisin Erisin de düz ovaya dökülsün Eger güzel benim ile gelmek dilersen *** Yollar çamur, kurusun da gidelim Kardaş gidelim, yoldaş gidelim, oy, oy, oy, oy Saçlar gerdan yaylasına dökülsün de gidelim Hayran gidelim, bur'dan gidelim, oy, oy, oy

Mutlu Ol Yeter Yanar bu alem bütün caddeler Aşıklar gör bak ne haldeler Sensizlik bana ölümden beter Beni boşver sen mutlu ol yeter Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım Bütün olanlara dayandım (Hep başa sardım) Be-be-be-ben sadece sana kandım Mutlu şiirler gibiydik Hüzünlü bi şarkıyız artık Hiç bi zaman olmadın da zaten Bir vardın bir yoktun bazen Kaçtın, çoktu bahanen Çok sevdim ben duydu mahallem Seni başkasıyla görmek de var Uğruna dertler çekmek de Bu yolda seninle sönmek de var Ateşler içinde sevmek de Hasım kurşunla ölmek de var Seninle göz göze gelmek de *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter *** Ben bunu sana yazdım Döndün ilk mermini bana attın Yavrum sen benim kara bahtım Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah) Dik durdum hep kaldır başını Aldılar cane can yoldaşımı Kaybettim sana olan bu savaşı Böylesi olmaz gitmen başarı Artık uğurlar olsun Serseri ağlar sil gözyaşını U-u-uğruna verdim onca kayıplar Vazgeçtim sen kendin ayıpla Ölsem dönmem çıktı rayından Vermem gönül payımdan Katlanamıyorum yaptıklarına Kahpeliklere o kandıklarına Sahteliklere ve yattıklarına Utandım yazdıklarıma Sonrada benden bahset bir tanem O adam sandıklarına *** Bunu sana yazdığımı bilmezsin (Ben bunu sana yazdım) Bir yabancı şarkı gibi dinlersin Benim için önce tanrı sonra sensin (Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin) Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter (Rody)

Dert Sayanım Yalan dünya sana sesleniyorum Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Yalan dünya sana ne ettim, neyledim Bir yar sevdim, sana gelin eyledim Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Dert sayarım, derdim artar, eksilmez Sabır, teselliden müjde getirmez Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum *** Bir kaderim var, belli, değişmez Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum

İsyan Etmek Boşuna İsyan etmek boşuna Geri gelmez gidenler İsyan etmek boşuna Geri gelmez gidenler *** Sevenlerin ahını Hiçe sayıp gülenler Sevenlerin ahını Hiçe sayıp gülenler *** Oy Emine Emine Geri gelmez gidenler Ah aman aman aman aman Ah aman aman aman aman *** Kader bize gülmüyor Elden bir şey gelmiyor Kader bize gülmüyor Elden bir şey gelmiyor *** Zamanı çoktan geçti Giden geri gelmiyor Zamanı çoktan geçti Giden geri gelmiyor *** Oy Emine Emine Giden geri gelmiyor Ay aman aman aman aman aman Ah aman aman aman aman

Çimene Bak Çimene (Ceylan) Çimene bak çimene Yeşil örtüye benzer Gece gelmez hayale Gündüz düşümde gezer Gece gelmez hayale Gündüz düşümde gezer Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan dağlar maralı Gezer bağrı yaralı Yarımdan ayrılalı Oldum bahtı karalı Yarımdan ayrılalı Oldum bahtı karalı Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Zülfün dökmüş yüzüne Ceylan salınıp gezer Sürme çekmiş gözüne Nice canları ezer Sürme çekmiş gözüne Nice canları ezer Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan Ceylan, Ceylan, Ceylan

Gönül Senin Elinden Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem *** Ellerde güzel çoktur virmezlerse ben nidem Ellerde güzel çoktur virmezlerse ben nidem *** Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül *** Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül *** Dagı taşı aşarsın guşlar gibi uçarsın Dagı taşı aşarsın guşlar gibi uçarsın *** Eski dert kapanmadan yengi dertler açarsın Eski dert kapanmadan yengi dertler açarsın *** Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül *** Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül *** Yazı yazdım kara söz derde düştüm çarasız Yazı yazdım kara söz derde düştüm çarasız *** Ben düştüm bir ataşa siz düşmeyin yanasız Ben düştüm bir ataşa siz düşmeyin yanasız *** Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül *** Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül Koşa koşa yoruldum gelmem peşinden gönül