Vur Gitsin Beni Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Vur Gitsin Beni
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Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Üzüntün ellerimde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi
Bir yemin ettim ki dönemem
Üzüntün ellerimde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim tükendim tükendim artık
Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
(Seni versinler ellere)
(Beni vursunlar)
(Sana sevdanın yolları)
(Bana kurşunlar)
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Yine daldım ufuklara
Yollarını gözlüyorum
Damla damla yağ gönlüme
Aşk yağmurun bekliyorum
***
Damla damla yağ gönlüme
Aşk yağmurum bekliyorum
***
Yokluğunla bir tek günü
Asır gibi yaşıyorum
Kara sevdam kar beyazım
Aşkıma dön bekliyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Bahar ile çiçek gibi
Yağmur ile toprak gibi
Çölde suya hasret gibi
Bende seni özlüyorum
***
Çölde suya hasret gibi
Bende sana susuyorum
***
Yıllar gelip geçiyor bak
Ayrılığı artık bırak
Sensizliği yapamadım
Gel de benim halime bak
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
***
Özlüyorum özlüyorum
Seni seni seni özlüyorum
Bekliyorum bekliyorum
Yollarını gözlüyorum
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