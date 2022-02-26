İbrahim Tatlıses

Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar *** Asırlardır yalnızım Pişmanım alın yazım Bir öfkeye mahkum ettik herşeyi Bir yemin ettim ki dönemem Üzüntün ellerimde Soldum kederlerinde Cehennemde yansın bu dilim Bir yemin ettim ki dönemem *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde Tükendim tükendim tükendim artık Hiç mi özlemedin hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına *** Seni versinler ellere Beni vursunlar Sana sevdanın yolları Bana kurşunlar (Seni versinler ellere) (Beni vursunlar) (Sana sevdanın yolları) (Bana kurşunlar)