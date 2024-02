İbrahim Tatlıses

İnsanı insandan ayırıyorlar Bu sizden bu bizden kayırıyorlar Dört kitap ne diyor anlamıyorlar Ortalık karıştı düzen bozuldu Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Yolumuz düştü Hacı Bektaş'a Kaderde olan gelirmiş başa Can düşman olmuş kardaş kardaşa Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Anaya babaya saygı kalmamış İnsanlık elinden nasip almamış Her şeyi var ama gözü doymamış *** Bi çare insanlar nefsine uymuş Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali *** Öyle bir dünya ki kıran kırana Düşenin sırtından vuran vurana Aşk olsun gerçekten bir dost bulana İnsanlık yaralı can pazarında Yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali