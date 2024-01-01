İbrahim Tatlıses

-
Aşk alevim yüz tutmuyor sönmeyen
Yangınıma bir damla su düşmedi
Mutlu günü hep çok gördün gönlüme
Sana ben bir ömür verdim
Yetmez mi?
***
Feryat ettim sesim duyan olmadı
Hiç kimseye gönlüm böyle yanmadı
Neyim varsa aldın gözün doymadı
Bir kuru can borcum kaldı
Yetmez mi?
***
Yetmez mi?
Kurşun oldun her gece beni vurdun
Ne aradın ne de sordun
Yetmez mi?
Yetmez mi?
Hançer oldun her gece beni vurdun
Ne arayıp ne de sordun
Yetmez mi?
-
Geldim yarım kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Geldim yarım, kaldım yarım
Neydi ne oldu, şu tez canım
Ertelendim hayattan, sevdim yarım
Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
Hep köşe bucak
***
Kendimden kaçak
Yarim keskin bıçak
Nerde bende o yürek
Yardan cayacak
-
Seni ben çok sevdim delicesine
Seni ben çok sevdim ölürcesine
Seni ben çok sevdim erkekçesine
Seni ben ah, seni ben
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Seninle son defa konuşabilsem
Seninle son defa dertleşebilsem
Seninle son defa ağlayabilsem
Seninle ah seninle
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
***
Bebeğim sana gönlümü verdim
Bebeğim sana ömrümü verdim
Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim
Bebeğim ah bebeğim
-
Perişanım, ah perişanım
Bir aşk yüzünden yerle yeksanım
Perişanım, perişanım
Kalmadı namım kalmadı şanım
Dündümü sorarsan çok pişmanım
Gel gör bugün aynı tas aynı hamamım
***
Ah olsaydı yar olsaydı
Keşke yanımda olsaydı
Ondan ayrı kalmaktansa
Allah canımı alsaydı
***
Ah olsaydı yar olsaydı
Keşke yanımda olsaydı
Ondan ayrı kalmaktansa
Allah canımı alsaydı
***
Perişanım, perişanım
Bir aşk yüzünden yerle yeksanım
Ah perişanım, perişanım
Kalmadı namım, ah, kalmadı şanım
Dünümü sorarsan çok pişmanım
Gel gör bugün aynı tas aynı hamamım
***
Ah olsaydı yar olsaydı
Keşke yanımda olsaydı
Ondan ayrı kalmaktansa
Allah canımı alsaydı
***
Ah olsaydı yar olsaydı
Keşke yanımda olsaydı
Ondan ayrı kalmaktansa
Allah canımı alsaydı
***
Yar olsaydı yar olsaydı
Keşke yanımda olsaydı
Ondan ayrı kalmaktansa
Allah canımı alsaydı
-
-
Gitmek istiyorsan durma hemen git
Ardından bakarsam namert olayım
Her şey bitti artık bitti diyorsan
Adını anarsam namert olayım
***
Gitmek istiyorsan durma hemen git
Ardından bakarsam namert olayım
Her şey bitti artık bitti diyorsan
Adını anarsam namert olayım
***
Ben seni sevmekten başka ne yaptım
Bir tanrıya taptım bir sana taptım
Sen bana bir değil bin hata yaptın
Seni affedersem namert olayım
***
Ben seni sevmekten (başka ne yaptım)
(Bir tanrıya taptım bir sana taptım)
(Sen bana bir değil bin hata yaptın)
Seni affedersem (namert olayım)
***
Hiç suçum yok iken bu ceza niye
Kim olsa yerimde döner deliye
Bir gün pişman olup dönsen geriye
Adını anarsam namert olayım
***
Hiç suçum yok iken bu ceza niye
Kim olsa yerimde döner deliye
Bir gün pişman olup dönsen geriye
Adını açarsam namert olayım
***
Ben seni sevmekten başka ne yaptım
Bir tanrıya taptım bir sana taptım
Sen bana bir değil bin hata yaptın
Seni affedersem namert olayım
Namert olayım
***
Sanki terkedilmiş bir viraneyim
Her yanım dağılmış yıkılmışım ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışın ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş dağılmışın ben
***
Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
(Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı)
(Çile rüzgarında savrulmuşum ben)
Dertler derya olmuş
Bende bir sandal
-
Mavisim mavilendim kapina kilitlendim
Mavisim mavilendim kapina kilitlendim
Pas tutmustu yüreyim
Seninle geleyim
Mavisim mavilendim kapina kilitlendim
Mavisim mavilendim kapina kilitlendim
Pas tutmustu yüreyim
Seninle geleyim
Göz bebgim (mavisim)
Tek dilegim (mavisim)
Sensizlikten (mavisim) öleceyim
Kir cicekim (mavisim)
Bal peteyim (mavisim)
Sensizlikten (mavisim) öleceyim
Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Ben sevdali bir diken sen acmamis domurcuk
Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk
Ben sevdali bir diken sen acmamis domurcuk
Göz bebgim (mavisim)
Tek dilegim (mavisim)
Seviyorum (mavisim) öleceyim
Kir cicekim (mavisim)
Bal peteyim (mavisim)
Sensizlikten (mavisim) öleceyim
-
Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ruhum senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Kalbim yanar hasretinle
Başım döner hayalinle
Canım senin ömrüm senin
Sensiz ben beni neyleyim
***
Unutmadım unutsan da
Yaram derin çok beterim
Ah anlatmadım soranlara
Seni kendimden gizledim
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
***
Ayrılamam ellerinden
Ayrılamam gözlerinden
Ayrılamam gül yüzünden
Atma beni
-
Yanağında alı var (deryalım)
Dudağında balı var (Allah, Allah)
Sendeki güzelliğin (deryalım)
Binbir tane adı var (Allah, Allah)
***
Sendeki güzelliğin (deryalım)
Binbir çeşit adı var (Allah, Allah)
***
Kaşları yaya benzer (deryalım)
Cemali aya benzer (Allah, Allah)
Öyle bir sevgilim var (deryalım)
Duruşu taya benzer (Allah, Allah)
***
Öyle bir sevgilim var (deryalım)
Duruşu taya benzer (Allah, Allah)
***
Çakmak çakmak gözlerin
Baldan şirin sözlerin (Allah, Allah)
Cehennem cennet olur (deryalım)
Beni sarsa ellerin (Allah, Allah)
***
Cehennem cennet olur (deryalım)
Beni sarsa ellerin (Allah, Allah)
***
Bir ah çeksem derinden (deryalım)
Dağlar oynar yerinden (Allah, Allah)
Mecnun'dan beter oldum (deryalım)
Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)
***
Mecnun'dan beter oldum (deryalım)
Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)
-
Tüfek aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Tüfek aldım çıktım keklik avına
Ta Urfa'dan geldim Botan çayına
Aşiretler bir yiğidi metheder
Pala Remzi derler onun adına vay vay
Vay Vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Alem Remzi'den razı
***
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
***
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Ara sıra ilhamına uğrarmış
Remzi yücelerden çıkıp bakarmış
Ara sıra ilhamına uğrarmış
Mevlam tek hükümdar "O" dur var eden
Hele bakın ne yürekler yaratmış
Alın bakın vay vay
Vay vay Remzi
Alem Remzi'den razı
Alem Remzi'den razı
***
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
Sordum namın verdiler
Pala Remzi dediler
Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler
-
Bu dünyada senden gayri başka kimim var
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Bu kar boran yaza döner
Acılar tükenir biter
Sil gözünü ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Sil gözünü ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
***
Senden gayri gidecek bir yerim mi var
Ferman eyle bu gönlümü gadan ben olam
Bir Allah'ım bir de sensin başka kimim var
Sana gelen bana gelsin gadan olam
***
Bu kar boran yaza döner
Acılar tükenir biter
Sil gözün ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
Sil gözün ağlama yeter
Sana gelen bana gelsin gadan ben olam
***
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
Ağlama ağlama ağlama sus ağlama
-
Yaz baharım döndü kışa
Neler geldi cahil başa
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Boşa geçti ömür boşa
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Saçlarıma karlar yağdı
Sol yanımı hasret aldı
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Gönül artık senden caydı
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Ben çırağım derdim usta
Dilde sitem eşe dosta
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
***
Can tene küstü sonunda
Bir murada eremedim
-
Zurnacıyam çalaram
Zurnacıyam çalaram
Sevda keram yanaram
Sevda keram yanaram
***
Bir güzelin aşkından
Bir güzelin aşkından
Gece gündüz aglaram
Gece gündüz aglaram
***
Çal zurnacı zurnayı
Kızlar çeksin halayı
Ataşlarda yanasan
Zurnacı İbo Dayı
***
Zurnayı çalan bilir
Zurnayı çalan bilir
Sevdayı çeken bilir
Sevdayı çeken bilir
***
Sarışının esmerin
Sarışının esmerin
Dadına varan bilir
Dadına varan bilir
***
Çal zurnacı zurnayı
Kızlar çeksin halayı
Ataşlarda yanasan
Zurnacı İbo Dayı
***
Zurna beter olasan
Zurna beter olasan
Allahindan bulasan
Yanlış yunluş çalasan
***
Karanlık gecelerde
Karanlık gecelerde
Tek başiya kalasan
***
Tek başiya kalasan
Çal zurnacı zurnayı
Kızlar çeksin halayı
Ataşlarda yanasan
Zurnacı İbo Dayı
-
Uzaktan yakından yuh çekme bana
Sana senin gibi gibi baktım ise yuh
Efendi görünüp bütün insana
Hakkın kullarını yıktım ise yuh
***
soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh)
***
Ben hoca değilem muska yazmadım
Muska yazmadım
Ben hacı degilem Arap gezmedim
Kuvvetliyi tutup tutup zayıf ezmedim
***
Namussuza boyun büktüm ise yuh
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara yuh nefsine uyanlara (yuh)
***
Ne demek efendim bey ve amele
Bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı söyle Kemale
Rüşveti hak bilip bilip her dakka hile
Yapıp yapıp inkar ettim ise yuh
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara yuh
***
Mahsuniyim benden başlar asalet
Başlar asalet
Asillere pasdos beye nihayet
Şu insanlık derde derde girerse şayet
Ona yar olmaktan bıktım ise yuh
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh yuh)
***
Yuh yuh ben öyleysem
Yuh yuh sen öyleysen
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh)
-
Urfa dağlarında gezer bir ceylan eman, eman, eman, eman
Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman
Yavrusunu kaybetmiş, ağlıyor yaman
***
Yavrumun derdine bulunmaz derman eman, eman, eman, eman, eman, eman, eman
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman
Urfanın etrafı dumanlı dağlar eman, eman, eman
Cigerim yanıyor yâr yâr, gözlerim ağlar
Cigerim yanıyor yavrum, gözlerim ağlar
***
Benim zalım derdim cihanı yakar eman, eman, eman
Benim zalım derdim dünyayı yakar eman, eman, eman
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
***
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan ayrı koyarlar
Gezme ceylan bu dağlarda, seni avlarlar
Anaydan, babaydan, yârdan...