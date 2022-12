Aşk alevim yüz tutmuyor sönmeyen Yangınıma bir damla su düşmedi Mutlu günü hep çok gördün gönlüme Sana ben bir ömür verdim Yetmez mi? *** Feryat ettim sesim duyan olmadı Hiç kimseye gönlüm böyle yanmadı Neyim varsa aldın gözün doymadı Bir kuru can borcum kaldı Yetmez mi? *** Yetmez mi? Kurşun oldun her gece beni vurdun Ne aradın ne de sordun Yetmez mi? Yetmez mi? Hançer oldun her gece beni vurdun Ne arayıp ne de sordun Yetmez mi?