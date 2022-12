İbrahim Tatlıses

Yakan yakmış beni, bir de sen yakma Yıkılırım, ellerimi bırakma *** Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün *** Ne gecem gecedir canım, ne de gündüzüm Ne gecem gecedir, ne de gündüzüm *** Zorla gülünür mü canım, gülmüyor yüzüm? Zorla gülünür mü canım, gülmüyor yüzüm? *** Yakan yakmış beni, bir de sen yakma Yıkılırım, ellerim bırakma *** Yakan yakmış beni, bir de sen yakma Yıkılırım, ellerim bırakma *** Düz yolum dağlardan aşıran sensin Düz yolum dağlardan canım aşıran sensin *** Beni şaşım şaşım şaşırtan sensin Beni şaşım şaşım şaşırtan sensin *** Beni gözyaşına canım düşüren sensin Beni gözyaşına canım düşüren sensin *** Yakan yakmış beni, bir de sen yakma Yıkılırım, ellerimi bırakma *** Yakan yakmış beni, bir de sen yakma Yıkılırım, ellerimi bırakma *** Yakan yakmış beni, beni bir de sen yakma (ma) Yıkılırım, ellerimi bırakma