Yıkılırım Ellerimi Bırakma Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yıkılırım Ellerimi Bırakma
Tüm Şarkıları
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Yakan yakmış beni, bir de sen yakma
Yıkılırım, ellerimi bırakma
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Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün
Her günüm hasretin canım, her günüm hüzün
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Ne gecem gecedir canım, ne de gündüzüm
Ne gecem gecedir, ne de gündüzüm
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Zorla gülünür mü canım, gülmüyor yüzüm?
Zorla gülünür mü canım, gülmüyor yüzüm?
***
Yakan yakmış beni, bir de sen yakma
Yıkılırım, ellerim bırakma
***
Yakan yakmış beni, bir de sen yakma
Yıkılırım, ellerim bırakma
***
Düz yolum dağlardan aşıran sensin
Düz yolum dağlardan canım aşıran sensin
***
Beni şaşım şaşım şaşırtan sensin
Beni şaşım şaşım şaşırtan sensin
***
Beni gözyaşına canım düşüren sensin
Beni gözyaşına canım düşüren sensin
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Yakan yakmış beni, bir de sen yakma
Yıkılırım, ellerimi bırakma
***
Yakan yakmış beni, bir de sen yakma
Yıkılırım, ellerimi bırakma
***
Yakan yakmış beni, beni bir de sen yakma (ma)
Yıkılırım, ellerimi bırakma