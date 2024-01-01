Yıkılmısım Ben (orj) Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Yıkılmısım Ben (orj)
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Sanki terk edilmiş bir viraneyim
Her yanım dağılmış, yıkılmışım ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş, dağılmışım ben
Üstüne basılan taşlar misali
Paramparça olmuş, dağılmışım ben
***
Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
***
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben
***
Tutunacak hiçbir dalım kalmadı
Bir ağaç misali kurumuşum ben
Sanki bir köleyim sanki bir esir
Yerlerden yerlere atılmışım ben
Sanki bir köleyim sanki bir esir
Yerlerden yerlere atılmışım ben
***
Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın
Çile rüzgarında savrulmuşum ben
***
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben
Dertler derya olmuş ben de bir sandal
Devrilip batmışım boğulmuşum ben