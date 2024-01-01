İbrahim Tatlıses

Sanki terk edilmiş bir viraneyim Her yanım dağılmış, yıkılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş, dağılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş, dağılmışım ben *** Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın Çile rüzgarında savrulmuşum ben Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın Çile rüzgarında savrulmuşum ben *** Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben *** Tutunacak hiçbir dalım kalmadı Bir ağaç misali kurumuşum ben Sanki bir köleyim sanki bir esir Yerlerden yerlere atılmışım ben Sanki bir köleyim sanki bir esir Yerlerden yerlere atılmışım ben *** Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın Çile rüzgarında savrulmuşum ben Çaresiz kalmışım, gözlerim şaşkın Çile rüzgarında savrulmuşum ben *** Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben Dertler derya olmuş ben de bir sandal Devrilip batmışım boğulmuşum ben