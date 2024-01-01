İbrahim Tatlıses

-
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bögün başım kalaba
Bögün başım kalaba ellere vay
Bögün başım kalaba
Bögün başım kalaba ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay
Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Olur mu yâra doymak
Olur mu yâra doymak ellere vay
Olur mu yâra doymak
Olur mu yâra doymak ellere vay
Yâra doydum deyenin ellere vay
Yâra doydum deyenin ellere vay
Caizdir boynun vurmak
Caizdir boynun vurmak ellere vay
Caizdir boynun vurmak
Caizdir boynun vurmak ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
-
Yalan dünya sana sesleniyorum
Artık hiç bir şeyinden zevk almıyorum
Dolaştıkça bağrımda bulamıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Yalan dünya sana ne ettim, neyledim
Bir yar sevdim, sana gelin eyledim
Felek vurdu sillesini, mecnuna döndüm
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Dert sayarım, derdim artar, eksilmez
Sabır, teselliden müjde getirmez
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
***
Bir kaderim var, belli, değişmez
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
Al bu dünyadan yarab, yalvarıyorum
-
Döndüm kıbleye doğru açtım ellerimi
Yalvardım Allah'ıma duysun diye beni
Damla damla gözyaşım dökülürken gözümden
Çektiğim acıları yaşıyorum yeniden
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
***
Hor gören şu gururun tükenmek bilmez mi
Sevginle yanan kalbi üzdüğün yetmez mi
İyi niyet uğruna yaşıyorsak dünyada
Seven garip olsa da sevilmeye değmez mi
***
Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor
Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor
(Bir kulunu çok sevdim o beni hiç sevmiyor)
(Kalbimi ona verdim artık geri vermiyor)
***
Elim kolum bağlanmış çaresizim Allah'ım
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
Bu canımı sen verdin benden almak istiyor
-
Nedir ki gecmeyen dünya icinde
ümitler sevgiler gün olur gecer
Yikila yikila büyüse insan
Gün olur basi dik gururla gecer
Düsmüsüz bir zalim dünya eline
Kapilmisiz onun devran seline
Bir gün gidecegiz mutlak ölüme
Iste o herseyi silerde gecer
Ecelde herseyi silerde gecer
Hepsi gecer hepsi gecer bölerde gecer
Her bagri ikiye bölerde gecer
Gülen gözler aglar sac beyazlanir
Teselli verecek dostlar aranir
O an hafizanda mazi canlanir
Uzansan tutulmaz gülerde gecer
Çekmediğim dertler çile kalmadı
Feryatsız gündüzüm gecem olmadı
Ağlamadık sokak köşe kalmadı
Yalnızım dostlarım yalnızım yalnız
-
Yanar bu alem bütün caddeler
Aşıklar gör bak ne haldeler
Sensizlik bana ölümden beter
Beni boşver sen mutlu ol yeter
Yandım, göğüs gerip gençlik yaktım
Bütün olanlara dayandım
(Hep başa sardım)
Be-be-be-ben sadece sana kandım
Mutlu şiirler gibiydik
Hüzünlü bi şarkıyız artık
Hiç bi zaman olmadın da zaten
Bir vardın bir yoktun bazen
Kaçtın, çoktu bahanen
Çok sevdim ben duydu mahallem
Seni başkasıyla görmek de var
Uğruna dertler çekmek de
Bu yolda seninle sönmek de var
Ateşler içinde sevmek de
Hasım kurşunla ölmek de var
Seninle göz göze gelmek de
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
***
Ben bunu sana yazdım
Döndün ilk mermini bana attın
Yavrum sen benim kara bahtım
Vurdun ölmedim yine kalktım (yeah)
Dik durdum hep kaldır başını
Aldılar cane can yoldaşımı
Kaybettim sana olan bu savaşı
Böylesi olmaz gitmen başarı
Artık uğurlar olsun
Serseri ağlar sil gözyaşını
U-u-uğruna verdim onca kayıplar
Vazgeçtim sen kendin ayıpla
Ölsem dönmem çıktı rayından
Vermem gönül payımdan
Katlanamıyorum yaptıklarına
Kahpeliklere o kandıklarına
Sahteliklere ve yattıklarına
Utandım yazdıklarıma
Sonrada benden bahset bir tanem
O adam sandıklarına
***
Bunu sana yazdığımı bilmezsin
(Ben bunu sana yazdım)
Bir yabancı şarkı gibi dinlersin
Benim için önce tanrı sonra sensin
(Artık değilsin, bu sen değilsin, canım değilsin, benim değilsin)
Bir tek dileğim var, mutlu ol yeter
(Rody)
-
Bir zalim hükmederken gönül tahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Oturmuş ağlarken kara bahtıma
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Kapılmışken böyle umutsuzluğa
Uzaklardan baktım hep mutluluğa
Ben böyle hasrete böyle yokluğa
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
***
Bir vefasız yârin düştüm eline
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
Ben sevdim o mahkûm etti kendine
***
Onun gibi böyle zalim birine
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
Nasıl isyan etmem nasıl kahretmem
-
Duysun dağlar taşlar duysun sesimi
Sensiz geçen günler verdi dersimi
Vermeden sevgilim son nefesimi
Olanları unut affet sevgilim
Yeter ki sen beni affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Yaşamak bu değil, yaşamıyorum
Sensiz yaşamaktan zevk almıyorum
Önünde diz çöküp yalvarıyorum
Olanları unut affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
***
Gözler yol gösterir gönül hükmeder
İnsanoğludur bu hep hata eder
Tanrı kullarını zaten affeder Allah
Yeter ki sen beni affet sevgilim
Olanları unut affet sevgilim
-
Bir kız gördüm bedende sallanidi gidende
Aklımı baştan aldı ben o kızı görende
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Bir kız gördüm, yağ aliy
Yaği satiy, bal aliy ben o kızı görеnde
Yaralarım sağali
***
Oy oy oy oy Emine, çekmе beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Evlerinde var çınar çınarın altı pınar
Bugün yari görmedim yüreğim ona yanar
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
***
Oy oy oy oy Emine, çekme beni yemine
Ben seni çok seviyem, imanıma, dinime
-
Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem
Gönül senin elinden şaşırdım nere gidem
Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nidem
Ellerde güzel çoktur vermezlerse ben nidem
***
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül
Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül
***
Dağı taşı aşarsın kuşlar gibi uçarsın
Dağı taşı aşarsın kuşlar gibi uçarsın
Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın
Eski dert kapanmadan yeni dertler açarsın
***
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Gel gönül uslan gönül zulmetme bana gönül
Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül
Koşa koşa yoruldum gelme peşimden gönül
-
Aşk yolları dikenlidir, düz değil
Beni yakan bir gelindir, kız değil
Beni yakan bir gelindir, kız değil
***
Bana ettiklerin zalim az değil
Eller kına, gözler sürmeli gelin
Yaktın beni, sen de yanasın, gelin
Eller kına, gözler sürmeli gelin
Yaktın beni, sen de yanasın, gelin
***
Yolda kaldı benim kervanım, kervanım
Yok dizimde kardaş, kardaş
Dermanım, dermanım
Eller menzil aldı
Yar elinde kaldı, kardaş fermanım
Yeri ağam, yeri yeri
Yeri paşam, ince beline kemer olum, yeri yeri
***
Geçti bu yollardan benim kervanım
Doktor, tabibte bulunmaz dermanım
Doktor, tabibte bulunmaz dermanım
***
İnsaf eyle, kara gözlü ceylanım
Eller kına, gözler sürmeli gelin
Yaktın beni, sen de yanasın, gelin
Eller kına, gözler sürmeli gelin
Yaktın beni, sen de yanasın, gelin
***
Yolda kaldı benim kervanım, kervanım
Yok dizimde kardaş, kardaş
Dermanım, dermanım
Eller menzil aldı
Yar elinde kaldı, kardaş fermanım
Yeri ağam, yeri yeri
Yeri paşam, ince beline kemer olum, yeri yeri
-
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Yoğurt koydum dolaba ellere vay
Bögün başım kalaba
Bögün başım kalaba ellere vay
Bögün başım kalaba
Bögün başım kalaba ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
Olsun bana kaynana
Olsun bana kaynana ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Kalaylı tas yoğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni kimler doğurdu
Seni kimler doğurdu ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Seni doguran ana ellere vay
Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay
Bal ilen mi yoğurdu şekernen mi yoğurdu ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Yoğurdun üstü kaymak ellere vay
Olur mu yâra doymak
Olur mu yâra doymak ellere vay
Olur mu yâra doymak
Olur mu yâra doymak ellere vay
Yâra doydum deyenin ellere vay
Yâra doydum deyenin ellere vay
Caizdir boynun vurmak
Caizdir boynun vurmak ellere vay
Caizdir boynun vurmak
Caizdir boynun vurmak ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Ellere hanım canım ellere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
Geymiş pembe şalvarı
Sallanır saçakları yirlere vay
-
Çimene bak çimene
Yeşil örtüye benzer
Gece gelmez hayale
Gündüz düşümde gezer
Gece gelmez hayale
Gündüz düşümde gezer
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
***
Ceylan dağlar maralı
Gezer bağrı yaralı
Yarımdan ayrılalı
Oldum bahtı karalı
Yarımdan ayrılalı
Oldum bahtı karalı
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
***
Zülfün dökmüş yüzüne
Ceylan salınıp gezer
Sürme çekmiş gözüne
Nice canları ezer
Sürme çekmiş gözüne
Nice canları ezer
***
Ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan
Ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan, ceylan