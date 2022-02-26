İbrahim Tatlıses

Yok Yok Şarkı Sözleri
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Ağaç idim, dal ettiler
İpek idim, şal ettiler
Ağaç idim, dal ettiler
İpek idim, şal ettiler
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Altın idim, kul etiler
Kulumu sayan sayana
Altın idim, kul etiler
Kulumu sayan sayana
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Yok, yok doyamadım
Yok, yok doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
***
Ateş idim, köz ettiler
Yüreğimi, buz ettiler
Ateş idim, köz ettiler
Yüreğimi, buz ettiler
***
Otuz idim, yüz ettiler
Yaşımı sayan sayana
Otuz idim, yüz ettiler
Yaşımı sayan sayana
***
Yok, yok doyamadım
Yok, yok doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
***
Kral idim, kul ettiler
Sarayımı han ettiler
Kral idim, kul ettiler
Sarayımı han ettiler
***
Kurda, kuşa yem ettiler
Lokmamı sayan sayana
Kurda, kuşa yem ettiler
Lokmamı sayan sayana
***
Yok, yok doyamadım
Yok, yok doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
Çok güzeller gördüm amma
Bir tek sana doyamadım
Yok, yok