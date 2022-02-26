İbrahim Tatlıses

Ağaç idim, dal ettiler İpek idim, şal ettiler Ağaç idim, dal ettiler İpek idim, şal ettiler *** Altın idim, kul etiler Kulumu sayan sayana Altın idim, kul etiler Kulumu sayan sayana *** Yok, yok doyamadım Yok, yok doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım *** Ateş idim, köz ettiler Yüreğimi, buz ettiler Ateş idim, köz ettiler Yüreğimi, buz ettiler *** Otuz idim, yüz ettiler Yaşımı sayan sayana Otuz idim, yüz ettiler Yaşımı sayan sayana *** Yok, yok doyamadım Yok, yok doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım *** Kral idim, kul ettiler Sarayımı han ettiler Kral idim, kul ettiler Sarayımı han ettiler *** Kurda, kuşa yem ettiler Lokmamı sayan sayana Kurda, kuşa yem ettiler Lokmamı sayan sayana *** Yok, yok doyamadım Yok, yok doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım Çok güzeller gördüm amma Bir tek sana doyamadım Yok, yok