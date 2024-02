İbrahim Tatlıses

Yuh Yuh Uzaktan yakından yuh çekme bana Sana senin gibi gibi baktım ise yuh Efendi görünüp bütün insana Hakkın kullarını yıktım ise yuh *** soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh) *** Ben hoca değilem muska yazmadım Muska yazmadım Ben hacı degilem Arap gezmedim Kuvvetliyi tutup tutup zayıf ezmedim *** Namussuza boyun büktüm ise yuh Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara yuh nefsine uyanlara (yuh) *** Ne demek efendim bey ve amele Bey ve amele Fakir soymak yakışır mı söyle Kemale Rüşveti hak bilip bilip her dakka hile Yapıp yapıp inkar ettim ise yuh *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara yuh *** Mahsuniyim benden başlar asalet Başlar asalet Asillere pasdos beye nihayet Şu insanlık derde derde girerse şayet Ona yar olmaktan bıktım ise yuh *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh yuh) *** Yuh yuh ben öyleysem Yuh yuh sen öyleysen *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh)

Keskin Bıçak Geldim yarım kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmaz olmazsa, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Geldim yarım, kaldım yarım Neydi ne oldu, şu tez canım Ertelendim hayattan, sevdim yarım Derken bugün olmazsa ahh, olur yarın *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak Hep köşe bucak *** Kendimden kaçak Yarim keskin bıçak Nerde bende o yürek Yardan cayacak

Bebeğim Seni ben çok sevdim delicesine Seni ben çok sevdim ölürcesine Seni ben çok sevdim erkekçesine Seni ben ah, seni ben *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Seninle son defa konuşabilsem Seninle son defa dertleşebilsem Seninle son defa ağlayabilsem Seninle ah seninle *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim *** Bebeğim sana gönlümü verdim Bebeğim sana ömrümü verdim Bebeğim seni senden çok sevdim bebeğim Bebeğim ah bebeğim

Yetmez mi Aşk alevim yüz tutmuyor sönmeyen Yangınıma bir damla su düşmedi Mutlu günü hep çok gördün gönlüme Sana ben bir ömür verdim Yetmez mi? *** Feryat ettim sesim duyan olmadı Hiç kimseye gönlüm böyle yanmadı Neyim varsa aldın gözün doymadı Bir kuru can borcum kaldı Yetmez mi? *** Yetmez mi? Kurşun oldun her gece beni vurdun Ne aradın ne de sordun Yetmez mi? Yetmez mi? Hançer oldun her gece beni vurdun Ne arayıp ne de sordun Yetmez mi?

Perişanım Perişanım, ah perişanım Bir aşk yüzünden yerle yeksanım Perişanım, perişanım Kalmadı namım kalmadı şanım Dündümü sorarsan çok pişmanım Gel gör bugün aynı tas aynı hamamım *** Ah olsaydı yar olsaydı Keşke yanımda olsaydı Ondan ayrı kalmaktansa Allah canımı alsaydı *** Ah olsaydı yar olsaydı Keşke yanımda olsaydı Ondan ayrı kalmaktansa Allah canımı alsaydı *** Perişanım, perişanım Bir aşk yüzünden yerle yeksanım Ah perişanım, perişanım Kalmadı namım, ah, kalmadı şanım Dünümü sorarsan çok pişmanım Gel gör bugün aynı tas aynı hamamım *** Ah olsaydı yar olsaydı Keşke yanımda olsaydı Ondan ayrı kalmaktansa Allah canımı alsaydı *** Ah olsaydı yar olsaydı Keşke yanımda olsaydı Ondan ayrı kalmaktansa Allah canımı alsaydı *** Yar olsaydı yar olsaydı Keşke yanımda olsaydı Ondan ayrı kalmaktansa Allah canımı alsaydı

Namerd Olayım Gitmek istiyorsan durma hemen git Ardından bakarsam namert olayım Her şey bitti artık bitti diyorsan Adını anarsam namert olayım *** Gitmek istiyorsan durma hemen git Ardından bakarsam namert olayım Her şey bitti artık bitti diyorsan Adını anarsam namert olayım *** Ben seni sevmekten başka ne yaptım Bir tanrıya taptım bir sana taptım Sen bana bir değil bin hata yaptın Seni affedersem namert olayım *** Ben seni sevmekten (başka ne yaptım) (Bir tanrıya taptım bir sana taptım) (Sen bana bir değil bin hata yaptın) Seni affedersem (namert olayım) *** Hiç suçum yok iken bu ceza niye Kim olsa yerimde döner deliye Bir gün pişman olup dönsen geriye Adını anarsam namert olayım *** Hiç suçum yok iken bu ceza niye Kim olsa yerimde döner deliye Bir gün pişman olup dönsen geriye Adını açarsam namert olayım *** Ben seni sevmekten başka ne yaptım Bir tanrıya taptım bir sana taptım Sen bana bir değil bin hata yaptın Seni affedersem namert olayım Namert olayım *** Sanki terkedilmiş bir viraneyim Her yanım dağılmış yıkılmışım ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş dağılmışın ben Üstüne basılan taşlar misali Paramparça olmuş dağılmışın ben *** Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı Çile rüzgarında savrulmuşum ben (Çaresiz kalmışım gözlerim yaşlı) (Çile rüzgarında savrulmuşum ben) Dertler derya olmuş Bende bir sandal

Mavişim Mavisim mavilendim kapina kilitlendim Mavisim mavilendim kapina kilitlendim Pas tutmustu yüreyim Seninle geleyim Mavisim mavilendim kapina kilitlendim Mavisim mavilendim kapina kilitlendim Pas tutmustu yüreyim Seninle geleyim Göz bebgim (mavisim) Tek dilegim (mavisim) Sensizlikten (mavisim) öleceyim Kir cicekim (mavisim) Bal peteyim (mavisim) Sensizlikten (mavisim) öleceyim Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk Ben sevdali bir diken sen acmamis domurcuk Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk Mavi kiz kara cocuk gözleri boncuk boncuk Ben sevdali bir diken sen acmamis domurcuk Göz bebgim (mavisim) Tek dilegim (mavisim) Seviyorum (mavisim) öleceyim Kir cicekim (mavisim) Bal peteyim (mavisim) Sensizlikten (mavisim) öleceyim

Ayrılamam Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ruhum senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Kalbim yanar hasretinle Başım döner hayalinle Canım senin ömrüm senin Sensiz ben beni neyleyim *** Unutmadım unutsan da Yaram derin çok beterim Ah anlatmadım soranlara Seni kendimden gizledim *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni *** Ayrılamam ellerinden Ayrılamam gözlerinden Ayrılamam gül yüzünden Atma beni

Deryalım Yanağında alı var (deryalım) Dudağında balı var (Allah, Allah) Sendeki güzelliğin (deryalım) Binbir tane adı var (Allah, Allah) *** Sendeki güzelliğin (deryalım) Binbir çeşit adı var (Allah, Allah) *** Kaşları yaya benzer (deryalım) Cemali aya benzer (Allah, Allah) Öyle bir sevgilim var (deryalım) Duruşu taya benzer (Allah, Allah) *** Öyle bir sevgilim var (deryalım) Duruşu taya benzer (Allah, Allah) *** Çakmak çakmak gözlerin Baldan şirin sözlerin (Allah, Allah) Cehennem cennet olur (deryalım) Beni sarsa ellerin (Allah, Allah) *** Cehennem cennet olur (deryalım) Beni sarsa ellerin (Allah, Allah) *** Bir ah çeksem derinden (deryalım) Dağlar oynar yerinden (Allah, Allah) Mecnun'dan beter oldum (deryalım) Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah) *** Mecnun'dan beter oldum (deryalım) Bu sevdanın yüzünden (Allah, Allah)

Pala Remzi Tüfek aldım çıktım keklik avına Ta Urfa'dan geldim Botan çayına Tüfek aldım çıktım keklik avına Ta Urfa'dan geldim Botan çayına Aşiretler bir yiğidi metheder Pala Remzi derler onun adına vay vay Vay Vay Remzi Alem Remzi'den razı Alem Remzi'den razı *** Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler *** Remzi yücelerden çıkıp bakarmış Ara sıra ilhamına uğrarmış Remzi yücelerden çıkıp bakarmış Ara sıra ilhamına uğrarmış Mevlam tek hükümdar "O" dur var eden Hele bakın ne yürekler yaratmış Alın bakın vay vay Vay vay Remzi Alem Remzi'den razı Alem Remzi'den razı *** Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler Sordum namın verdiler Pala Remzi dediler Pala, bıyığı değil, yüreğidir dediler

Ağlama Bu dünyada senden gayri başka kimim var Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Bu kar boran yaza döner Acılar tükenir biter Sil gözünü ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Sil gözünü ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama *** Senden gayri gidecek bir yerim mi var Ferman eyle bu gönlümü gadan ben olam Bir Allah'ım bir de sensin başka kimim var Sana gelen bana gelsin gadan olam *** Bu kar boran yaza döner Acılar tükenir biter Sil gözün ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam Sil gözün ağlama yeter Sana gelen bana gelsin gadan ben olam *** Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama Ağlama ağlama ağlama sus ağlama

Bir Murada Eremedim Yaz baharım döndü kışa Neler geldi cahil başa Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Boşa geçti ömür boşa Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Saçlarıma karlar yağdı Sol yanımı hasret aldı Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Gönül artık senden caydı Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Ben çırağım derdim usta Dilde sitem eşe dosta Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim *** Can tene küstü sonunda Bir murada eremedim

Zurnacı İbo Dayı Zurnacıyam çalaram Zurnacıyam çalaram Sevda keram yanaram Sevda keram yanaram *** Bir güzelin aşkından Bir güzelin aşkından Gece gündüz aglaram Gece gündüz aglaram *** Çal zurnacı zurnayı Kızlar çeksin halayı Ataşlarda yanasan Zurnacı İbo Dayı *** Zurnayı çalan bilir Zurnayı çalan bilir Sevdayı çeken bilir Sevdayı çeken bilir *** Sarışının esmerin Sarışının esmerin Dadına varan bilir Dadına varan bilir *** Çal zurnacı zurnayı Kızlar çeksin halayı Ataşlarda yanasan Zurnacı İbo Dayı *** Zurna beter olasan Zurna beter olasan Allahindan bulasan Yanlış yunluş çalasan *** Karanlık gecelerde Karanlık gecelerde Tek başiya kalasan *** Tek başiya kalasan Çal zurnacı zurnayı Kızlar çeksin halayı Ataşlarda yanasan Zurnacı İbo Dayı