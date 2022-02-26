Doksana Bir Kala Şarkı Sözleri
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İbrahim Tatlıses
Doksana Bir Kala
-
Uzaktan yakından yuh çekme bana
Sana senin gibi gibi baktım ise yuh
Efendi görünüp bütün insana
Hakkın kullarını yıktım ise yuh
***
soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh)
***
Ben hoca değilem muska yazmadım
Muska yazmadım
Ben hacı degilem Arap gezmedim
Kuvvetliyi tutup tutup zayıf ezmedim
***
Namussuza boyun büktüm ise yuh
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara yuh nefsine uyanlara (yuh)
***
Ne demek efendim bey ve amele
Bey ve amele
Fakir soymak yakışır mı söyle Kemale
Rüşveti hak bilip bilip her dakka hile
Yapıp yapıp inkar ettim ise yuh
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara yuh
***
Mahsuniyim benden başlar asalet
Başlar asalet
Asillere pasdos beye nihayet
Şu insanlık derde derde girerse şayet
Ona yar olmaktan bıktım ise yuh
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh yuh)
***
Yuh yuh ben öyleysem
Yuh yuh sen öyleysen
***
Yuh yuh
Yuh yuh soyanlara
Soyup kaçıp doyanlara
İnsana kıyanlara
Yuh nefsine uyanlara (yuh)
-
Hadi gel de çıkma yoldan
Hadi gel de yum gözünü
Daha şimdi esti burdan
Gönlümün çöpsüz üzümü
***
Hain rüzgar savurdukça
Savuruyor eteklerini
Öyle güzel yürüyor ki zilli
Kesin İzmirli, aah
***
Hain rüzgar savurdukça
Savuruyor eteklerini
Öyle güzel yürüyor ki zilli
Kesin İzmirli
***
Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor)
Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor)
İnadına inadına bağlanıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
***
Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor)
Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor)
İnadına inadına bağlanıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
***
Hadi gel de çıkma yoldan
Hadi gel de yum gözünü
Daha şimdi esti burdan
Gönlümün çöpsüz üzümü
***
Hain rüzgar savurdukça
Savuruyor eteklerini
Öyle güzel yürüyor ki zilli
Kesin İzmirli, aah
***
Hain rüzgar savurdukça
Savuruyor eteklerini
Öyle güzel yürüyor ki zilli
Kesin İzmirli
***
Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor)
Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor)
İnadına inadına bağlanıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
***
Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor)
Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor)
İnadına inadına bağlanıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
***
Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor)
Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor)
İnadına inadına bağlanıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor
-
Beni benden alırsan
Seni sana bırakmam
Yanı başımda olsan da
Bir adım bile atmam
Kadrimi kıymetimi
Sana olan sevgimi
Bilmedin, bileceğin yok
Yalancı dostlarınla
Elalemin lafından
Geçmedin, geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı?
Kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın
Yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Şu gönül az m?
Kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın
Yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Sevgilim canım dedikçe
Kendini gizler oldun
Peşinden sürüklendim de
Çok mu değerli oldun
Bir aşk var birde aşık
İç içe karma karışık
Seninle hiç bir ilgisi yok
***
Yalancı dostlarınla
Elalemin lafından
Geçmedin, geçeceğin yok
***
Bu gönül az mı?
Kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın
Yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?
***
Şu gönül az mı?
Kahrını çekti
Bensiz aşkın neye yarar ki
Kaç kere kırdın
Yerlere attın
Yaralı kalbim affeder mi?