İbrahim Tatlıses

Uzaktan yakından yuh çekme bana Sana senin gibi gibi baktım ise yuh Efendi görünüp bütün insana Hakkın kullarını yıktım ise yuh *** soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh) *** Ben hoca değilem muska yazmadım Muska yazmadım Ben hacı degilem Arap gezmedim Kuvvetliyi tutup tutup zayıf ezmedim *** Namussuza boyun büktüm ise yuh Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara yuh nefsine uyanlara (yuh) *** Ne demek efendim bey ve amele Bey ve amele Fakir soymak yakışır mı söyle Kemale Rüşveti hak bilip bilip her dakka hile Yapıp yapıp inkar ettim ise yuh *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara yuh *** Mahsuniyim benden başlar asalet Başlar asalet Asillere pasdos beye nihayet Şu insanlık derde derde girerse şayet Ona yar olmaktan bıktım ise yuh *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh yuh) *** Yuh yuh ben öyleysem Yuh yuh sen öyleysen *** Yuh yuh Yuh yuh soyanlara Soyup kaçıp doyanlara İnsana kıyanlara Yuh nefsine uyanlara (yuh)

Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Hadi gel de çıkma yoldan Hadi gel de yum gözünü Daha şimdi esti burdan Gönlümün çöpsüz üzümü *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli, aah *** Hain rüzgar savurdukça Savuruyor eteklerini Öyle güzel yürüyor ki zilli Kesin İzmirli *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor *** Bir o yana bir bu yana sallanıyor (bir o yana bir bu yana sallanıyor) Ben baktıkça allanıyor (ben baktıkça allanıyor) İnadına inadına bağlanıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor Yangınlar yanıyor, yangınlar yakıyor