İclal Aydın

Benden önce söylenmiş sözlerin haklılığına Kizdığım oldu zamanında ama inandığımda Ömrümde her şarki başka bi kapi açti Bu şarkinin ardinda sen Bu kapinin ardindaysa benden önce söylenmiş sözler vardi *** Çok zor günler geçirdim vaktiyle Alemde savaşlar çirpinişlar nihayetinde Aşik olmak kismetmiş yar, sana.. Aşik olmak kismetmiş yar.. *** Seçtiğimiz hayatlar mi bunlar? seçtiklerimiz mi ? Bunca yokluk, bunca kiriklik, bunca aci Seçtiklerimiz evet ! Hayat bu sevgilim çoktan seçmeli Senin aşkinsa bi dönem ödevi *** Bir gece çikip gelsen olmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar Bir akşam çikip gelsen ölmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen öleceğim yar *** Bir şarkı tuttum sevgilim bir kapı açtım ikimize İkimiz çokmuşuz meğer bu resme Kapatmadan bu kapıyı yinede Bu yaralar bereler sanadır bileler ... *** Bu yaralar bereler sanadir bileler Göreler aşkimı Şahidim gök kubbe Aşiğim bekletme *** Çok canım yanıyordu gördüklerimden ve göreceklerimden Benim kanayan dizlerim yoktu hayatta bi tek Benim de kanattıklarım vardı elbet Ezdiğim kumlar ve geçtigim yollar hala gölgeni taşıyorlar Hani demiştim ya en başında Ne ayrılıklar ne aşklar ne başlangıçlar diye Yani demem o ki çok zor günler geçirdim vaktiyle *** Çok zor günler geçirdim vakiyle kalbimde Firari endişeler nihayetinde Aşik olmak çok zormuş yar... sana Aşik olmak çok zormuş yar *** Bir gece çikip gelsen ölmezsin yar Ölümlerden ölüm beğen gelmezsen yar Ölecegim yar *** Bu şarkı sadece benimdi sevgilim Ve ben büyük bahçeler istemiştim ikimize Yazmışsın ya 'onu sevebilecegimi düşünmüştüm' diye İşte o günden beri belkide bu yüzden sadece Bu yaralar bereler sanaydı bileler Göreler aşkımı şahidim gök kubbe